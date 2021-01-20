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Com jarro térmico
Preto/prateado
Capacidade de 1,2 l
2-15 chávenas
Desligamento automático
Este jarro térmico de alta qualidade e inquebrável em aço inoxidável conserva todo o aroma e a temperatura durante mais de 2 horas. Graças ao seu design de parede dupla, o café está, no mínimo, a 65 °C após 2 horas.
O jarro térmico está equipado com um bloqueio inteligente que pode ser usado facilmente. O bloqueio assegura que o aroma e a temperatura são totalmente conservados quando o jarro é retirado da máquina de café.
Graças ao fluxo de água concentrado que é vertido sobre o café comprimido, são extraídos os aromas ideais do café moído.
4.3
de 5
8
Críticas
83%
recomendam este produto
Rui L.
20/01/2021
Portugal
5 estrelas
No que diz respeito à qualidade construção é uma máquina curiosa: por um lado é feita de metais de alta qualidade com um feeling mesmo premium, por outro, tem plásticos que parecem frágeis. Mas enfim, vamos ao que importa: o café. Fiquei extremamente surpreendido com a qualidade do café, mesmo, mesmo muito bom! Mas o mais impressionante foi o jarro térmico. Eu recebi a máquina em casa às 2 da tarde, fiz imediatamente café para experimentar. Hoje, às 7 e pouco da manhã quando acordei o café ainda estava morno, inacreditável. 100% recomendado.
Pontos positivos
Jarro térmico, qualidade do café.
Pontos negativos
Contraste do plástico com o aço.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Máquina de café de filtro, jarro térmico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Máquina de café de filtro, jarro térmico
eugeen
09/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Φανταστική καφετιέρα!!!
Πολύ καλή καφετιέρα, πολύ ωραία σαν εμφάνιση, ο καφές γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι ζεστός και μόλις γίνει ο καφές σβήνει αυτόματα, οπότε κάνεις και οικονομία στο ρεύμα! Δεν ανησυχείς μήπως την ξέχασες ανοιχτή, ούτε καίγεται ο καφές. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα!
Pontos positivos
Ο καφές γίνεται απίστευτα γρήγορα και η καφετιέρα σβήνει αυτόματα, οπότε κάνει οικονομία
Pontos negativos
Δεν φαίνεται η στάθμη του νερού, οπότε πρέπει να θυμάσαι πόσο νερό έβαλες
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Bettym
03/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Διατηρει τον κσφε ζεστο ενω ειναι κλειστη
Την έχω γύρω στα 8 χρόνια και δεν εχει πάθει τίποτα. Ο καφές διατηρείται ζεστός για 3 περίπου ωρες χωρίς να αλλιώνεται η γεύση
Pontos positivos
Design, ποιότητα
Pontos negativos
Κανένα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Café, no mínimo, a 65 °C depois de 2 horas