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Café GaiaMáquina de café de filtro, jarro térmico

HD7546/20

4.3
| (8) Críticas | 83% recomendam este produto
Café quente e delicioso, no nosso design emblemático
A máquina de café Café Gaia proporciona um café excelente, no nosso design emblemático. O jarro térmico mantém todo o aroma e temperatura durante mais de 2 horas*.
Ver todos os benefícios

Jarro térmico para café quente durante mais de 2 horas*

Café quente e delicioso, no nosso design emblemático

  • Com jarro térmico

  • Preto/prateado

  • Capacidade de 1,2 l

  • 2-15 chávenas

  • Desligamento automático

Jarro térmico com parede dupla em aço inoxidável para manter a temperatura

Jarro térmico com parede dupla em aço inoxidável para manter a temperatura

Este jarro térmico de alta qualidade e inquebrável em aço inoxidável conserva todo o aroma e a temperatura durante mais de 2 horas. Graças ao seu design de parede dupla, o café está, no mínimo, a 65 °C após 2 horas.

Bloqueio inteligente no jarro térmico para preservar o aroma

Bloqueio inteligente no jarro térmico para preservar o aroma

O jarro térmico está equipado com um bloqueio inteligente que pode ser usado facilmente. O bloqueio assegura que o aroma e a temperatura são totalmente conservados quando o jarro é retirado da máquina de café.

Um sabor rico do café graças ao fluxo de água concentrado

Um sabor rico do café graças ao fluxo de água concentrado

Graças ao fluxo de água concentrado que é vertido sobre o café comprimido, são extraídos os aromas ideais do café moído.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

8

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2

20/01/2021

Portugal

Portugal

5 estrelas

No que diz respeito à qualidade construção é uma máquina curiosa: por um lado é feita de metais de alta qualidade com um feeling mesmo premium, por outro, tem plásticos que parecem frágeis. Mas enfim, vamos ao que importa: o café. Fiquei extremamente surpreendido com a qualidade do café, mesmo, mesmo muito bom! Mas o mais impressionante foi o jarro térmico. Eu recebi a máquina em casa às 2 da tarde, fiz imediatamente café para experimentar. Hoje, às 7 e pouco da manhã quando acordei o café ainda estava morno, inacreditável. 100% recomendado.

Pontos positivos

Jarro térmico, qualidade do café.

Pontos negativos

Contraste do plástico com o aço.

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Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Máquina de café de filtro, jarro térmico

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09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Φανταστική καφετιέρα!!!

Πολύ καλή καφετιέρα, πολύ ωραία σαν εμφάνιση, ο καφές γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι ζεστός και μόλις γίνει ο καφές σβήνει αυτόματα, οπότε κάνεις και οικονομία στο ρεύμα! Δεν ανησυχείς μήπως την ξέχασες ανοιχτή, ούτε καίγεται ο καφές. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα!

Pontos positivos

Ο καφές γίνεται απίστευτα γρήγορα και η καφετιέρα σβήνει αυτόματα, οπότε κάνει οικονομία

Pontos negativos

Δεν φαίνεται η στάθμη του νερού, οπότε πρέπει να θυμάσαι πόσο νερό έβαλες

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Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

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03/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Διατηρει τον κσφε ζεστο ενω ειναι κλειστη

Την έχω γύρω στα 8 χρόνια και δεν εχει πάθει τίποτα. Ο καφές διατηρείται ζεστός για 3 περίπου ωρες χωρίς να αλλιώνεται η γεύση

Pontos positivos

Design, ποιότητα

Pontos negativos

Κανένα

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Esta avaliação foi feita para Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

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Avisos legais

  1. Café, no mínimo, a 65 °C depois de 2 horas