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Coleção DailyMáquina de café

HD7435/20

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Café simplesmente delicioso
Aprecie o sabor e aroma do café acabado de fazer com esta máquina de café da Philips. O seu design compacto é perfeito para preparar 2 a 7 chávenas. Graças ao remoinho de aroma, pode desfrutar do óptimo sabor em cada chávena de café.
Ver todos os benefícios

Com remoinho de aroma para a melhor experiência de sabor

Café simplesmente delicioso

  • Com jarro de vidro

  • Design compacto (0,6 l)

  • Preto e metalizado

Desativação automática após 30 min. para poupança de energia e segurança

Desativação automática após 30 min. para poupança de energia e segurança

30 minutos depois de preparar o café, a máquina de café desliga-se automaticamente por motivos de poupança de energia e segurança. Tal está em conformidade com o regulamento da UE, aplicável a todas as máquinas de café da UE.

O remoinho de aroma circula o café para um ótimo sabor

O remoinho de aroma circula o café para um ótimo sabor

Este bico inteligente no interior do jarro circula uniformemente o café preparado por todo o jarro para um aroma perfeito e consistente, desde a primeiro à última chávena.

Sistema antipingos para servir uma chávena de café sempre que desejar

Sistema antipingos para servir uma chávena de café sempre que desejar

O sistema antipingos permite-lhe servir uma chávena de café antes de o ciclo de preparação estar concluído.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

14/04/2021

Portugal

Portugal

O produto faz um óptimo café

Porque em relação ao preço/qualidade creio ser a mais justa.

Pontos positivos

Ocupa pouco espaço, facilidade na confeção do café e lavagem dos acessórios

Pontos negativos

A principal desvantagem é não trazer o filtro 1x2 permanente que não possuo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD7435/20 Máquina de café

Sim, recomendo este produto

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