Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Com jarro de vidro
Design compacto (0,6 l)
Preto e metalizado
30 minutos depois de preparar o café, a máquina de café desliga-se automaticamente por motivos de poupança de energia e segurança. Tal está em conformidade com o regulamento da UE, aplicável a todas as máquinas de café da UE.
Este bico inteligente no interior do jarro circula uniformemente o café preparado por todo o jarro para um aroma perfeito e consistente, desde a primeiro à última chávena.
O sistema antipingos permite-lhe servir uma chávena de café antes de o ciclo de preparação estar concluído.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Leão14
14/04/2021
Portugal
O produto faz um óptimo café
Porque em relação ao preço/qualidade creio ser a mais justa.
Pontos positivos
Ocupa pouco espaço, facilidade na confeção do café e lavagem dos acessórios
Pontos negativos
A principal desvantagem é não trazer o filtro 1x2 permanente que não possuo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD7435/20 Máquina de café
Sim, recomendo este produto
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