Espuma incrivelmente aveludada

O acessório para espuma de leite da Philips oferece-lhe a liberdade para desfrutar de uma variedade de receitas de café quente e frio em casa. Graças à sua inovadora batedora de espuma, pode enriquecer as suas deliciosas bebidas de leite e café com uma espuma de leite suave incrivelmente aveludada.