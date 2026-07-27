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  • Espuma incrivelmente aveludada
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Moinho de leiteAcessório para espuma de leite

CA6500/63

Espuma incrivelmente aveludada
O acessório para espuma de leite da Philips oferece-lhe a liberdade para desfrutar de uma variedade de receitas de café quente e frio em casa. Graças à sua inovadora batedora de espuma, pode enriquecer as suas deliciosas bebidas de leite e café com uma espuma de leite suave incrivelmente aveludada.
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A sua chávena de café ficou ainda mais interessante

Espuma incrivelmente aveludada

  • Revestimento antiaderente

  • Capacidade para 120 ml de leite

  • Suficiente para 2 cappuccinos

  • Prepara espuma quente e fria

Multifuncional: uma variedade de bebidas de café e leite

Multifuncional: uma variedade de bebidas de café e leite

Não só para uma variedade de receitas deliciosas de café quente e frio, como Cappuccino e Latte, mas também para bebidas de leite deliciosas como o chá com leite.

Revestimento antiaderente para uma limpeza fácil

Revestimento antiaderente para uma limpeza fácil

Para limpar o moinho de leite da Philips apenas necessita de o enxaguar e passar uma toalha graças ao revestimento antiaderente.

Espuma de leite suficiente para 2 cappuccinos

Espuma de leite suficiente para 2 cappuccinos

Com uma capacidade de 120 ml, a espuma de leite preparada com o moinho de leite da Philips será suficiente para 2 cappuccinos

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