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CA6500/63
Revestimento antiaderente
Capacidade para 120 ml de leite
Suficiente para 2 cappuccinos
Prepara espuma quente e fria
Não só para uma variedade de receitas deliciosas de café quente e frio, como Cappuccino e Latte, mas também para bebidas de leite deliciosas como o chá com leite.
Para limpar o moinho de leite da Philips apenas necessita de o enxaguar e passar uma toalha graças ao revestimento antiaderente.
Com uma capacidade de 120 ml, a espuma de leite preparada com o moinho de leite da Philips será suficiente para 2 cappuccinos
Críticas