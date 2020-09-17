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HD7462/20
Com jarro de vidro
Preto/prateado
Capacidade de 1,2 l
2-15 chávenas
Desligamento automático
30 minutos depois de preparar o café, a máquina de café desliga-se automaticamente por motivos de poupança de energia e segurança. Tal está em conformidade com o regulamento da UE, aplicável a todas as máquinas de café da UE.
O sistema antipingos permite-lhe servir uma chávena de café antes de o ciclo de preparação estar concluído.
A luz vermelha no botão de ligar/desligar acende-se quando a máquina de café está ligada.
3.9
de 5
7
Críticas
Helena56
17/09/2020
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Cumpre as suas funções na prefeição.O tamanho são perfeitos para dois
Pontos positivos
Á medida do pequeno almoço
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD7462/20 Máquina de café
Sim, recomendo este produto
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Pelagini
20/10/2022
Ελλάδα
Comprador verificado
Καταπληκτικό, αξιόπιστο, ταχύτατο.
Σε λίγα λεπτά καφές για 12 άτομα. Με βγάζει ασπροπρόσωπο.
Pontos positivos
Ταχύτητα, ποιότητα
Pontos negativos
Κανένα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
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Therabo
21/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Καταπληκτική!
Απόλυτη ικανοποίηση από την αγορά! Τέλεια στη λειτουργία της και με άψογο φινίρισμα!
Pontos positivos
Ταχύτητα
Pontos negativos
Θόρυβος
Sim, recomendo este produto
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