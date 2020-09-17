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Coleção DailyMáquina de café

HD7462/20

3.9
| (7) Críticas
Café simplesmente delicioso
Aprecie o sabor e o aroma do café acabado de fazer com esta fiável máquina de café Philips. Graças ao remoinho de aroma, pode desfrutar do óptimo sabor em cada chávena de café.
Ver todos os benefícios

Com remoinho de aroma para a melhor experiência de sabor

Café simplesmente delicioso

  • Com jarro de vidro

  • Preto/prateado

  • Capacidade de 1,2 l

  • 2-15 chávenas

  • Desligamento automático

Desativação automática após 30 min. para poupança de energia e segurança

Desativação automática após 30 min. para poupança de energia e segurança

30 minutos depois de preparar o café, a máquina de café desliga-se automaticamente por motivos de poupança de energia e segurança. Tal está em conformidade com o regulamento da UE, aplicável a todas as máquinas de café da UE.

Sistema antipingos para servir uma chávena de café sempre que desejar

Sistema antipingos para servir uma chávena de café sempre que desejar

O sistema antipingos permite-lhe servir uma chávena de café antes de o ciclo de preparação estar concluído.

O botão LED de ligar/desligar acende-se quando a máquina de café está ligada

O botão LED de ligar/desligar acende-se quando a máquina de café está ligada

A luz vermelha no botão de ligar/desligar acende-se quando a máquina de café está ligada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

7

Críticas

4
3
2

17/09/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Cumpre as suas funções na prefeição.O tamanho são perfeitos para dois

Pontos positivos

Á medida do pequeno almoço

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD7462/20 Máquina de café

Sim, recomendo este produto

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20/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Καταπληκτικό, αξιόπιστο, ταχύτατο.

Σε λίγα λεπτά καφές για 12 άτομα. Με βγάζει ασπροπρόσωπο.

Pontos positivos

Ταχύτητα, ποιότητα

Pontos negativos

Κανένα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Καταπληκτική!

Απόλυτη ικανοποίηση από την αγορά! Τέλεια στη λειτουργία της και με άψογο φινίρισμα!

Pontos positivos

Ταχύτητα

Pontos negativos

Θόρυβος

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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