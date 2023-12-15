A forma mais fácil de desfrutar de cafés quentes e gelados

Escolha entre uma das 12 deliciosas receitas de café no LatteGo 4400. Desde lattes cremosos a cafés gelados refrescantes, cada bebida é preparada à temperatura ideal com o aroma e creme perfeitos. O LatteGo torna a espuma suave e cremosa e a limpeza é fácil.