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EP4441/50
A forma mais fácil de desfrutar de cafés quentes e gelados
Escolha entre uma das 12 deliciosas receitas de café no LatteGo 4400. Desde lattes cremosos a cafés gelados refrescantes, cada bebida é preparada à temperatura ideal com o aroma e creme perfeitos. O LatteGo torna a espuma suave e cremosa e a limpeza é fácil.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As nossas 12 receitas vão desde bebidas quentes, como café expresso, lattes cremosos e cappuccinos a cafés gelados refrescantes. Calibramos o nosso sistema de preparação para que até os cafés gelados tenham o mesmo sabor delicioso que as bebidas quentes.
A nossa potente tecnologia ciclónica de espuma permite-lhe criar uma espuma de leite suave e cremosa com o simples toque de um botão, até mesmo com bebidas à base de plantas alternativas ao leite.
Já não precisa de esperar que a máquina aqueça. A nossa função QuickStart permite-lhe ligar a máquina e preparar imediatamente um café. A sua máquina irá aquecer com base na receita selecionada.
Realce todo o sabor dos seus grãos com o nosso moinho resistente em cerâmica. Ajuste o tamanho da moagem recorrendo a uma das 12 regulações, desde moagem fina a grossa.
O nosso sistema de extração de aroma encontra o equilíbrio ideal entre temperatura e aroma, mantendo a temperatura da água entre os 90 °C e os 98 °C, ao mesmo tempo que regula o fluxo de água.
Prepare até 5000 chávenas sem ter de descalcificar a máquina com um filtro AquaClean. Este purifica a água antes de a preparação começar, para que o café tenha um sabor ainda mais saboroso.
Utilize uma das cinco definições Eco para reduzir o consumo de água e de energia, sem comprometer a qualidade do café. A nossa série 4400 permite-lhe reduzir a intensidade da luz principal e das luzes das chávenas antes do tempo predefinido, utilizar menos água durante o enxaguamento, mudar para o modo de espera mais rapidamente ou reduzir a luminosidade.
Aprenda tudo sobre a sua máquina e descubra novas receitas de café profissionais na nossa aplicação HomeID.
Composto por apenas duas peças e sem tubos, o nosso sistema de leite pode ser limpo em menos de 10 segundos, na máquina de lavar loiça ou em água corrente. A Philips não oferece limpeza automática uma vez que este necessita de uma limpeza complementar.
A nossa tecnologia patenteada SilentBrew reduz os sons da máquina para que possa desfrutar mais da experiência de preparação de café aromático. Utilizando uma proteção sonora e uma moagem silenciosa, as nossas máquinas fazem 40% menos ruído do que os modelos anteriores e são fornecidas com uma certificação Quiet Mark.
O nosso ecrã intuitivo e fácil de utilizar permite-lhe selecionar uma receita e ajustar a intensidade, a quantidade de café e o volume de leite. Pretende guardar as suas preferências? Guarde a sua bebida num de dois perfis de utilizador.
Especificações gerais
Especificações técnicas
Funcionalidade de segurança
Peso e dimensões
Compatibilidade
Durabilidade
País de Origem
Eficiência energética
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