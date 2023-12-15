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    • A forma mais fácil de desfrutar de cafés quentes e gelados A forma mais fácil de desfrutar de cafés quentes e gelados A forma mais fácil de desfrutar de cafés quentes e gelados

      Série 4400 Máquina de café expresso totalmente automática

      EP4441/50

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      A forma mais fácil de desfrutar de cafés quentes e gelados

      Escolha entre uma das 12 deliciosas receitas de café no LatteGo 4400. Desde lattes cremosos a cafés gelados refrescantes, cada bebida é preparada à temperatura ideal com o aroma e creme perfeitos. O LatteGo torna a espuma suave e cremosa e a limpeza é fácil.

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      Série 4400 Máquina de café expresso totalmente automática

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      A forma mais fácil de desfrutar de cafés quentes e gelados

      Com o LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar*

      • 12 bebidas
      • LatteGo
      • Preto
      Desfrute de 12 bebidas quentes e geladas na ponta dos dedos

      Desfrute de 12 bebidas quentes e geladas na ponta dos dedos

      As nossas 12 receitas vão desde bebidas quentes, como café expresso, lattes cremosos e cappuccinos a cafés gelados refrescantes. Calibramos o nosso sistema de preparação para que até os cafés gelados tenham o mesmo sabor delicioso que as bebidas quentes.

      Crie uma espuma de leite suave e cremosa com o sistema de leite LatteGo

      Crie uma espuma de leite suave e cremosa com o sistema de leite LatteGo

      A nossa potente tecnologia ciclónica de espuma permite-lhe criar uma espuma de leite suave e cremosa com o simples toque de um botão, até mesmo com bebidas à base de plantas alternativas ao leite.

      Menos tempo de espera, um café mais rápido com o QuickStart

      Menos tempo de espera, um café mais rápido com o QuickStart

      Já não precisa de esperar que a máquina aqueça. A nossa função QuickStart permite-lhe ligar a máquina e preparar imediatamente um café. A sua máquina irá aquecer com base na receita selecionada.

      Sabor melhorado graças ao moinho resistente em cerâmica

      Sabor melhorado graças ao moinho resistente em cerâmica

      Realce todo o sabor dos seus grãos com o nosso moinho resistente em cerâmica. Ajuste o tamanho da moagem recorrendo a uma das 12 regulações, desde moagem fina a grossa.

      Obtenha a temperatura, o aroma e o creme perfeitos, chávena após chávena*

      Obtenha a temperatura, o aroma e o creme perfeitos, chávena após chávena*

      O nosso sistema de extração de aroma encontra o equilíbrio ideal entre temperatura e aroma, mantendo a temperatura da água entre os 90 °C e os 98 °C, ao mesmo tempo que regula o fluxo de água.

      Até 5000 chávenas*** sem descalcificações graças ao AquaClean

      Até 5000 chávenas*** sem descalcificações graças ao AquaClean

      Prepare até 5000 chávenas sem ter de descalcificar a máquina com um filtro AquaClean. Este purifica a água antes de a preparação começar, para que o café tenha um sabor ainda mais saboroso.

      Poupe na água e no consumo de energia com as definições Eco

      Poupe na água e no consumo de energia com as definições Eco

      Utilize uma das cinco definições Eco para reduzir o consumo de água e de energia, sem comprometer a qualidade do café. A nossa série 4400 permite-lhe reduzir a intensidade da luz principal e das luzes das chávenas antes do tempo predefinido, utilizar menos água durante o enxaguamento, mudar para o modo de espera mais rapidamente ou reduzir a luminosidade.

      Encontre inspiração e suporte na nossa aplicação

      Encontre inspiração e suporte na nossa aplicação

      Aprenda tudo sobre a sua máquina e descubra novas receitas de café profissionais na nossa aplicação HomeID.

      Limpe o sistema de leite LatteGo em menos de 10 segundos

      Limpe o sistema de leite LatteGo em menos de 10 segundos

      Composto por apenas duas peças e sem tubos, o nosso sistema de leite pode ser limpo em menos de 10 segundos, na máquina de lavar loiça ou em água corrente. A Philips não oferece limpeza automática uma vez que este necessita de uma limpeza complementar.

      40% mais silenciosa com a tecnologia SilentBrew**

      40% mais silenciosa com a tecnologia SilentBrew**

      A nossa tecnologia patenteada SilentBrew reduz os sons da máquina para que possa desfrutar mais da experiência de preparação de café aromático. Utilizando uma proteção sonora e uma moagem silenciosa, as nossas máquinas fazem 40% menos ruído do que os modelos anteriores e são fornecidas com uma certificação Quiet Mark.

      Selecione, personalize e guarde as bebidas graças ao ecrã intuitivo

      Selecione, personalize e guarde as bebidas graças ao ecrã intuitivo

      O nosso ecrã intuitivo e fácil de utilizar permite-lhe selecionar uma receita e ajustar a intensidade, a quantidade de café e o volume de leite. Pretende guardar as suas preferências? Guarde a sua bebida num de dois perfis de utilizador.

      Especificações técnicas

      • Especificações gerais

        Fonte de café
        Grãos frescos
        Envolvimento do utilizador
        Toque de um botão
        Tipo de produto
        Máquina de café expresso totalmente automática
        Bebidas
        Café expresso, café, cappuccino, latte macchiato, café gelado, água quente, americano, café cremoso, café latte, ristretto, café com leite, americano com cubos de gelo, café expresso com cubos de gelo, espuma de leite
        Bebidas pré-programadas
        12
        Número de doses
        2
        Pressão
        15 bar
        Moinho incorporado
        sim
        Regulações de moinho
        12
        Capacidade do compartimento para grãos de café
        275 g
        Preparação de espuma de leite
        Sim
        Sistema de leite
        LatteGo
        Recipiente para o leite
        0,26 l
        Capacidade do depósito de água
        1,8 l
        Perfis
        + 2 convidados
        Material principal
        Plástico
        Material secundário
        Metal
        Tecnologia
        LatteGo, início rápido, preparação silenciosa
        Interface
        Visor TFT intuitivo
        Garantia
        2 anos
        Conetividade
        Não
        Peças laváveis na máquina da loiça
        Sim

      • Especificações técnicas

        Classificação de eficiência energética
        Classe A
        Potência
        1500 W
        Voltagem
        230 V
        Frequência
        50 Hz
        Número na embalagem
        1

      • Funcionalidade de segurança

        Temporizador de desativação automática
        Sim
        Certificação de segurança
        Sim

      • Peso e dimensões

        Comprimento do produto
        433 mm
        Largura do produto
        246 mm
        Altura do produto
        371 mm
        Peso do produto
        8 kg
        Comprimento da embalagem
        491,5 mm
        Largura da embalagem
        287,5 mm
        Altura da embalagem
        478 mm
        Peso da embalagem
        10 - 12,3 kg

      • Compatibilidade

        Acessórios incluídos 2
        Colher de medição
        Acessórios incluídos 3
        Tira de teste para dureza da água
        Acessórios incluídos 4
        Filtro AquaClean
        Acessórios incluídos 5
        Tampa de armazenamento do LatteGo
        Acessórios relacionados 1
        Pastilhas para limpeza do circuito café
        Acessórios relacionados 2
        Anticalcário para máquina de café
        Acessórios relacionados 3
        Escova de limpeza
        Acessórios relacionados 4
        Lubrificante para bloco de preparação Philips

      • Durabilidade

        Manual do utilizador
        > 75% de papel reciclado
        Embalagem
        > 95% de materiais reciclados

      • País de Origem

        Produzido:
        Porcelana

      • Eficiência energética

        Consumo de energia em modo de espera
        0,2 W
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Consumo de energia em modo de espera em rede
        nd
        Período antes de entrar automaticamente no modo de espera
        30 min.
        Norma de medição
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

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      • **Em comparação com as máquinas de café expresso Philips anteriores
      • ***Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza

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