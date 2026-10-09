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TV

TV (61)

1–12 de 61 resultados
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  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED

Philips QD MiniLED
Televisor 4K

55MLED810/12
  • Televisor mini-LED QD de 139 cm (55")
  • 4K. 60 Hz
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Dolby Atmos e DTS:X
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  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED

Philips QD MiniLED
Televisor 4K com Ambilight

75MLED920/12
  • Televisor Ambilight de 189 cm (75")
  • Mini-LED QD 4K. VRR de 144 Hz
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Dolby Vision e Atmos
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  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED
  • Philips QD MiniLED

Philips QD MiniLED
Televisor 4K com Ambilight

55MLED910/12
  • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
  • Mini-LED QD 4K. VRR de 144 Hz
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Dolby Vision e Atmos
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  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra

The Xtra
TV Ambilight 4K

65MLED950/12
  • TV AMBILIGHT de 164cm(65")
  • 4K QD MiniLED. VRR 144 Hz
  • Processador de imagem P5 com IA Perfect Picture
  • Dolby Vision e Atmos
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  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
TV 4K Ambilight

55OLED860/12
  • TV AMBILIGHT de 139cm(55")
  • OLED 4K. 144 Hz
  • Motor de imagem perfeita P5 com IA
  • Dolby Vision e Dolby Atmos
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
Televisor 4K

65PUS7009/12
  • Televisor de 164 cm (65")
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Plataforma inteligente do sistema operativo TITAN
  • Som Dolby Atmos
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  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra

The Xtra
TV Ambilight 4K QD MiniLED

65PML9059/12
  • TV AMBILIGHT de 164cm(65")
  • Processador de imagem P5 Perfect Picture Engine
  • Plataforma inteligente TITAN OS
  • Dolby Vision e Dolby Atmos
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  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED
  • QD MiniLED

QD MiniLED
TV 4K

75MLED820/12
  • TV QD MiniLED de 189cm(75")
  • 4K. 60 Hz
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Dolby Atmos e DTS:X
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
Televisor 4K com Ambilight

65PUS8100/12
  • Televisor Ambilight de 164 cm (65")
  • LED 4K
  • HDR10+
  • Dolby Atmos e DTS:X
Veja o produto
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
Televisor 4K com Ambilight

55PUS8200/12
  • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
  • LED 4K
  • HDR10+
  • Dolby Atmos e DTS:X
Veja o produto
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
Televisor 4K com Ambilight

55PUS8500/12
  • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
  • QLED 4K
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Dolby Atmos
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  • The One
  • The One
  • The One
  • The One
  • The One
  • The One
  • The One
  • The One
  • The One

The One
Televisor 4K com Ambilight

50PUS9010/12
  • Televisor Ambilight de 126 cm (50")
  • QLED 4K. 144 Hz
  • Motor de imagem P5
  • Dolby Vision e Dolby Atmos
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