O que é o Ambilight TV? Porque é que deve ter uma?
Os OLED são conhecidos pelos seus pretos imbatíveis. O novo painel META 3.0 também oferece um brilho máximo mais elevado, com reflexos ultrabaixos. Para cores puras e vibrantes, mesmo em divisões com muita luz. Além disso, o consumo de energia é 20% inferior. *Disponível em modelos selecionados, incluindo Philips OLED910 e OLED950.
No interior do seu televisor Ambilight TV, o motor duplo P5 com IA analisa cada cena, aperfeiçoando as definições de imagem e do Ambilight, respondendo às condições de luz da divisão e proporcionando-lhe uma vantagem competitiva enquanto joga. *Disponível exclusivamente nos modelos Philips OLED950.
Incorporados na parte posterior do seu televisor Ambilight TV, os LED dançam em sintonia com o que vê no ecrã, projetando luz colorida na parede e inundando a divisão com o ambiente do que estiver a ver. Experimente uma vez e nunca mais vai querer outra coisa.
Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.
A imagem realista deste televisor OLED brilhante é sempre fantástica, mesmo quando vista em ângulo. Quaisquer alterações à iluminação ambiente na divisão são automaticamente compensadas: independentemente do que estiver a ver, os pretos são pretos (não cinzentos) e até os detalhes mais pequenos saltam das sombras e das áreas claras. Compatível com todos os principais formatos HDR.
O processador Philips P5 com IA proporciona uma imagem tão real que parece que pode entrar nela. Um algoritmo de IA com aprendizagem profunda processa as imagens de uma forma semelhante ao cérebro humano. Independentemente do que estiver a ver, obtém detalhes e contraste realistas, cores ricas e movimentos suaves.
Segure-se! Com o Dolby Vision incorporado, irá ver a imagem tal como foi concebida pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Desde filmes a jogos, diga olá a todos os detalhes.
A compatibilidade com o Dolby Atmos e o DTS:X eleva o som deste televisor a outro nível em qualquer divisão. Os filmes mais recentes, os jogos mais recentes, os maiores eventos desportivos: com efeitos sonoros colocados no espaço acima e à sua volta, vai sentir-se como se estivesse no centro da ação.
