    Televisor OLED 820 4K Ambilight TV
    avaliações

    OLED

    Realismo incrível. Design maravilhoso.

    • 42 polegada
      42 polegada
    • 48 polegada
      48 polegada
    • 55 polegada
      55 polegada
    • 65 polegada
      65 polegada
    • 77 polegada
      77 polegada

    Preço recomendado de venda ao público

    Este produto foi descontinuado
    Ver todos os modelos

    O único OLED com Ambilight

    O que todos os outros OLED gostariam de ser. Com um painel META 3.0 para proporcionar pretos profundos e cores vibrantes, um som imaculado, IA e o incrível espetáculo de luzes do Ambilight. Este OLED muda tudo.

    Fotografia padrão do produto Fotografia frontal do produto

    OLED META 3.0

    Pretos mais profundos. Brilho mais intenso.

    Os OLED são conhecidos pelos seus pretos imbatíveis. O novo painel META 3.0 também oferece um brilho máximo mais elevado, com reflexos ultrabaixos. Para cores puras e vibrantes, mesmo em divisões com muita luz. Além disso, o consumo de energia é 20% inferior. *Disponível em modelos selecionados, incluindo Philips OLED910 e OLED950.

    P5 AI Dual Engine

    O nosso processador mais avançado de sempre

    No interior do seu televisor Ambilight TV, o motor duplo P5 com IA analisa cada cena, aperfeiçoando as definições de imagem e do Ambilight, respondendo às condições de luz da divisão e proporcionando-lhe uma vantagem competitiva enquanto joga. *Disponível exclusivamente nos modelos Philips OLED950.

    Ambilight

    Original. Integrado. Imersivo.

    Incorporados na parte posterior do seu televisor Ambilight TV, os LED dançam em sintonia com o que vê no ecrã, projetando luz colorida na parede e inundando a divisão com o ambiente do que estiver a ver. Experimente uma vez e nunca mais vai querer outra coisa.

    Manual do utilizador Folha do produto
    Imagem em destaque

    Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight

    Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.

    Imagem em destaque

    Ecrã OLED brilhante. Imagem realista em qualquer luz

    A imagem realista deste televisor OLED brilhante é sempre fantástica, mesmo quando vista em ângulo. Quaisquer alterações à iluminação ambiente na divisão são automaticamente compensadas: independentemente do que estiver a ver, os pretos são pretos (não cinzentos) e até os detalhes mais pequenos saltam das sombras e das áreas claras. Compatível com todos os principais formatos HDR.

    Imagem em destaque

    O que quer que veja, uma imagem tão real. Processador P5 com IA

    O processador Philips P5 com IA proporciona uma imagem tão real que parece que pode entrar nela. Um algoritmo de IA com aprendizagem profunda processa as imagens de uma forma semelhante ao cérebro humano. Independentemente do que estiver a ver, obtém detalhes e contraste realistas, cores ricas e movimentos suaves.

    Imagem em destaque

    Visualização cinematográfica para tudo o que vê e joga

    Segure-se! Com o Dolby Vision incorporado, irá ver a imagem tal como foi concebida pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Desde filmes a jogos, diga olá a todos os detalhes.

    Imagem em destaque

    Tecnologia de som surround envolvente

    A compatibilidade com o Dolby Atmos e o DTS:X eleva o som deste televisor a outro nível em qualquer divisão. Os filmes mais recentes, os jogos mais recentes, os maiores eventos desportivos: com efeitos sonoros colocados no espaço acima e à sua volta, vai sentir-se como se estivesse no centro da ação.

    SoundBars Philips com televisores OLED

    SoundBars Philips

    A postos para usufruir de som cinematográfico?

    Os televisores OLED Ambilight TV foram concebidos para proporcionar um som tão incrível como a sua aparência. Mas para conseguir efeitos que se fazem sentir por toda a divisão e diálogos com mais intensidade e clareza, experimente uma SoundBar concebida para combinar e funcionar na perfeição com o seu televisor.

    Selecione o modelo
    * Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
    * O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
    * A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
    * O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
    * É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
    * O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
    * Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
    * O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
    * O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
    * A disponibilidade e a funcionalidade dos serviços de controlo por voz variam de acordo com o país e o idioma.
    * Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.
    * Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. YouTube, Ok Google e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.
    * A disponibilidade da aplicação Apple TV e Apple TV+ pode variar de acordo com o país ou região. Verifique as páginas de suporte do Google Play e da Apple Inc.
    * HDMI VRR de 144 Hz, G-Sync e FreeSync possíveis ao jogar joga num PC, ligado ao seu televisor OLED através de HDMI
    * Matter/Control4: esta funcionalidade estará disponível em 2025 através de uma atualização de software.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.

