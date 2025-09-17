O que é o Ambilight TV? Porque é que deve ter uma?
Combinando a retroiluminação ultraprecisa do MiniLED com a magia de maximização das cores de pontos quânticos, a imagem do Xtra é grande e ousada.
Ao analisar o seu conteúdo, a P5 AI otimiza as definições de imagem, Ambilight e de jogo para lhe dar uma vantagem e garantir que usufrui de tudo, desde jogos a filmes, no seu melhor.
Utilizando um sistema de lentes, o Ambilight Plus projeta a aura do Ambilight ainda mais longe, em duas dimensões. Para proporcionar o brilho com maior capacidade de resposta e mais espetacular e envolvente de sempre.
Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.
Cores mais arrojadas. Brancos mais nítidos. Pretos mais profundos. A tecnologia MiniLED de ponto quântico permite uma imagem brilhante e detalhada com um contraste extremamente nítido. Verá mais cores do que nunca! O nosso processador P5 melhora toda a experiência para obter uma imagem incrivelmente realista que não sobrecarrega os sentidos.
O processador Philips P5 proporciona uma imagem tão brilhante como os conteúdos de que gosta. Os detalhes têm uma profundidade visivelmente superior. As cores são vivas, enquanto os tons de pele parecem naturais. O contraste é tão nítido que irá sentir todos os detalhes. Os movimentos são completamente suaves.
Segure-se! Com o Dolby Vision incorporado, irá ver a imagem tal como foi concebida pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Desde filmes a jogos, diga olá a todos os detalhes.
A compatibilidade com o Dolby Atmos e o DTS:X eleva o som deste televisor a outro nível em qualquer divisão. Os filmes mais recentes, os jogos mais recentes, os maiores eventos desportivos: com efeitos sonoros colocados no espaço acima e à sua volta, vai sentir-se como se estivesse no centro da ação.
