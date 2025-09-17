Termos de pesquisa

    Televisor MLED 920 4K Ambilight TV
    QD MiniLED

    Para todos os momentos emocionantes

    • 55 polegada
      55 polegada
    • 65 polegada
      65 polegada
    • 75 polegada
      75 polegada

    Este produto foi descontinuado
    Mais, mais e mais

    Alguns televisores simplesmente não sabem quando parar. O Xtra é duplamente culpado. Com um ecrã 4K, painel QD MiniLED, Dolby Vision e Atmos, processamento de imagem com IA e Ambilight Plus, este televisor Ambilight TV está repleto de tecnologia.

    QD MiniLED

    A imagem mais impactante do planeta

    Combinando a retroiluminação ultraprecisa do MiniLED com a magia de maximização das cores de pontos quânticos, a imagem do Xtra é grande e ousada.

    P5 AI

    Processamento verdadeiramente inteligente

    Ao analisar o seu conteúdo, a P5 AI otimiza as definições de imagem, Ambilight e de jogo para lhe dar uma vantagem e garantir que usufrui de tudo, desde jogos a filmes, no seu melhor.

    Ambilight Plus

    Detalhes extra. Imersão extra.

    Utilizando um sistema de lentes, o Ambilight Plus projeta a aura do Ambilight ainda mais longe, em duas dimensões. Para proporcionar o brilho com maior capacidade de resposta e mais espetacular e envolvente de sempre.

    Televisor Ambilight

    Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.

    Tecnologia de ponto quântico para cores e contraste incríveis

    Cores mais arrojadas. Brancos mais nítidos. Pretos mais profundos. A tecnologia MiniLED de ponto quântico permite uma imagem brilhante e detalhada com um contraste extremamente nítido. Verá mais cores do que nunca! O nosso processador P5 melhora toda a experiência para obter uma imagem incrivelmente realista que não sobrecarrega os sentidos.

    Seja qual for a fonte, sempre a perfeição. Processador Philips P5

    O processador Philips P5 proporciona uma imagem tão brilhante como os conteúdos de que gosta. Os detalhes têm uma profundidade visivelmente superior. As cores são vivas, enquanto os tons de pele parecem naturais. O contraste é tão nítido que irá sentir todos os detalhes. Os movimentos são completamente suaves.

    Visualização cinematográfica para tudo o que vê e joga

    Segure-se! Com o Dolby Vision incorporado, irá ver a imagem tal como foi concebida pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Desde filmes a jogos, diga olá a todos os detalhes.

    Tecnologia de som surround envolvente

    A compatibilidade com o Dolby Atmos e o DTS:X eleva o som deste televisor a outro nível em qualquer divisão. Os filmes mais recentes, os jogos mais recentes, os maiores eventos desportivos: com efeitos sonoros colocados no espaço acima e à sua volta, vai sentir-se como se estivesse no centro da ação.

    A postos para usufruir de som cinematográfico?

    Claro que o The Xtra vai parecer fantástico assim que o retirar da caixa. Mas para conseguir efeitos de fazer palpitar o coração ou diálogos com mais intensidade e clareza, porque não experimentar uma SoundBar concebida para proporcionar um som, uma aparência e um funcionamento que combinam com o seu televisor?

    * Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
    * O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
    * A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
    * A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
    * O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
    * É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
    * O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
    * Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
    * O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
    * O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
    * O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.

