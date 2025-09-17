* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.

* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv

* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp

* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

* É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com

* O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.

* Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.

* O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.

* O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.

* O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.