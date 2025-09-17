Termos de pesquisa

    Televisor The One 4K Ambilight TV
    The One

    O televisor que merece a sua atenção

    O mais completo?

    É normal desconfiar. Mas o The One tem realmente tudo aquilo de que precisa. Imagem 4K deslumbrante? Certamente. QLED? Claro que sim. E ainda processamento de imagem P5, capacidades para jogos de próxima geração e Ambilight. E isto é apenas o começo. Conheça o seu próximo televisor.

    Ecrã QLED

    Com nanocristais

    Os televisores LED tradicionais passam a luz através de filtros de cor que retiram o brilho da imagem. Os QLED são diferentes. Utilizam uma camada de nanocristais minúsculos que se iluminam quando a luz os atinge, produzindo cores intensamente vibrantes e uma imagem mais pura.

    Motor de imagem P5

    Manter a autenticidade

    O derradeiro perfecionista, o chip P5 analisa cada fotograma, intensificando a cor, aumentando o contraste, melhorando os detalhes, suavizando o movimento e melhorando qualquer fonte para uma imagem 4K gloriosa.

    Ambilight

    Original. Integrado. Imersivo

    Espreite a parte de trás do The One e encontrará LED incorporados. Perfeitamente sincronizados com o que está no ecrã, projetam luz colorida na parede e inundam a divisão com o ambiente do que estiver a ver, transformando de vez a experiência de ver televisão.

    Imagem em destaque

    O único televisor com luzes integradas na parte de trás

    Imagine: luz LED integrada que reage a tudo o que vê, envolvendo-o numa aura de cor. O Ambilight muda tudo: agora, o seu ecrã irá parecer maior, envolvendo-o ainda mais nos seus programas favoritos. Depois de experimentar, nunca vai querer outro televisor sem o Ambilight.

    Imagem em destaque

    Nitidez e vivacidade de imagem definidas com QLED 4K

    Cores vivas. Cenas extremamente nítidas. É a perfeição de imagem no seu melhor. Com 4K (UHD), este televisor Ambilight TV adapta-se a todos os seus formatos HDR. Pode absorver cada detalhe de todos os momentos incríveis, quer seja escuro ou claro, reproduzido ou transmitido, à medida que vê cena a cena.

    Imagem em destaque

    Ver para crer com o motor de imagem Philips P5

    Imagine: detalhes com profundidade mais acentuada, cores extremamente vivas, tons de pele realistas. Com um movimento tão suave e natural e imagens tão nítidas, é como se estivesse presente no momento. Abra os olhos, eleve os seus sentidos e sinta a diferença.

    Imagem em destaque

    DTS:X para experiências de som envolventes em 3D

    O DTS:X faz toda a diferença, com um som tão real que o pode sentir. Com a tecnologia de áudio 3D a acrescentar outra dimensão ao som, este move-se livremente para o envolver mais profundamente no momento.

    Imagem em destaque

    Leve o gaming a outro nível

    Desde os viciados em joysticks aos mais devotos dos jogadores, tudo se resume a jogabilidade e gráficos extremamente reativos, sem perder um único momento. Com VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, latência ultrabaixa e Freesync premium, tem tudo para uma jogabilidade mais suave. E com o modo de jogo Ambilight, é o momento de se envolver ainda mais na ação.

    SoundBars Philips com televisores The One

    SoundBars Philips

    A postos para usufruir de som cinematográfico?

    Claro que o The One vai parecer fantástico assim que o retirar da caixa. Mas se preferir efeitos de fazer palpitar o coração ou diálogos com mais intensidade e clareza, experimente uma SoundBar concebida para proporcionar um som, uma aparência e um funcionamento que combinam com o seu televisor.

    Apresentamos-lhe a SoundBar

    * Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
    * O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
    * A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
    * A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
    * O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
    * É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
    * O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
    * Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
    * O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
    * O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
    * O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.

