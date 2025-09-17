O que é o Ambilight TV? Porque é que deve ter uma?
Os televisores LED tradicionais passam a luz através de filtros de cor que retiram o brilho da imagem. Os QLED são diferentes. Utilizam uma camada de nanocristais minúsculos que se iluminam quando a luz os atinge, produzindo cores intensamente vibrantes e uma imagem mais pura.
O derradeiro perfecionista, o chip P5 analisa cada fotograma, intensificando a cor, aumentando o contraste, melhorando os detalhes, suavizando o movimento e melhorando qualquer fonte para uma imagem 4K gloriosa.
Espreite a parte de trás do The One e encontrará LED incorporados. Perfeitamente sincronizados com o que está no ecrã, projetam luz colorida na parede e inundam a divisão com o ambiente do que estiver a ver, transformando de vez a experiência de ver televisão.
Imagine: luz LED integrada que reage a tudo o que vê, envolvendo-o numa aura de cor. O Ambilight muda tudo: agora, o seu ecrã irá parecer maior, envolvendo-o ainda mais nos seus programas favoritos. Depois de experimentar, nunca vai querer outro televisor sem o Ambilight.
Cores vivas. Cenas extremamente nítidas. É a perfeição de imagem no seu melhor. Com 4K (UHD), este televisor Ambilight TV adapta-se a todos os seus formatos HDR. Pode absorver cada detalhe de todos os momentos incríveis, quer seja escuro ou claro, reproduzido ou transmitido, à medida que vê cena a cena.
Imagine: detalhes com profundidade mais acentuada, cores extremamente vivas, tons de pele realistas. Com um movimento tão suave e natural e imagens tão nítidas, é como se estivesse presente no momento. Abra os olhos, eleve os seus sentidos e sinta a diferença.
O DTS:X faz toda a diferença, com um som tão real que o pode sentir. Com a tecnologia de áudio 3D a acrescentar outra dimensão ao som, este move-se livremente para o envolver mais profundamente no momento.
Desde os viciados em joysticks aos mais devotos dos jogadores, tudo se resume a jogabilidade e gráficos extremamente reativos, sem perder um único momento. Com VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, latência ultrabaixa e Freesync premium, tem tudo para uma jogabilidade mais suave. E com o modo de jogo Ambilight, é o momento de se envolver ainda mais na ação.
