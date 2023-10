Carregamento fácil e elegante - em casa e em viagem

Terá duas semanas de utilização regular com uma única carga completa. No entanto, se ficar com a bateria fraca em viagem, o requintado estojo de viagem USB funciona também como carregador. Coloque a escova de dentes no estojo e ligue-o ao seu computador portátil ou a uma tomada elétrica. Para o carregamento em casa, basta colocar a escova no elegante copo de carregamento, que combina com a sua casa de banho e funciona também como um copo para bochechar depois da escovagem.