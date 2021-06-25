Outros itens na caixa
- Pega Sonicare Diamond Clean Smart 9400
- Cabeça de escova Premium tudo-em-um (A3)
- Cabeça de escova Premium Gum Care (G3)
- Carregador de copo
- Estojo de viagem para carregamento por USB-C
HX9917/89
Elimina suavemente até 20x mais placa bacteriana*
Todas as pessoas escovam de forma diferente, por isso, concebemos esta cabeça de escova com cerdas multiângulo para assegurar a remoção da placa bacteriana, independentemente da sua técnica. A nossa cabeça de escova tudo-em-um A3 proporciona a melhor limpeza e remove até 20 vezes mais placa bacteriana, garante gengivas 15 vezes mais saudáveis em seis semanas e até 100% mais remoção de manchas em menos de dois dias, em comparação com uma escova de dentes manual.
As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
Esta escova de dentes elétrica Sonicare conta com um anel luminoso na base, que lhe indica de forma simples que está a exercer demasiada pressão. Quando a luz acender, faça menos pressão para proteger as suas gengivas.
Melhore a sua rotina de higiene oral com 12 definições de escovagem. Quer esteja à procura de uma limpeza profunda ou de um foco específico, pode obtê-lo com esta escova de dentes elétrica. Escolha entre cinco modos – Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+ – e selecione um de três níveis de intensidade para uma limpeza personalizada.
Atinja os seus objetivos de saúde oral com a escova de dentes e a aplicação Sonicare. Os dois emparelham-se perfeitamente para fornecer orientações de escovagem, feedback em tempo real e informações para melhorar a sua rotina de escovagem. Com orientação avançada e acompanhamento do progresso, irá tirar o máximo partido de cada sessão de escovagem. Juntos, são imparáveis.
Desde o seu design fino ao elegante copo de carregamento, esta escova de dentes elétrica foi concebida com atenção ao detalhe pelos nossos designers e engenheiros dedicados. Além disso, o estojo de viagem compacto mantém a sua escova de dentes protegida onde quer que vá.
Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova. Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.
Desfrute de até 14 dias de escovagem regular após uma única carga, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.
