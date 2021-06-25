20x mais eficaz em placa bacteriana*, suave para as gengivas

Todas as pessoas escovam de forma diferente, por isso, concebemos esta cabeça de escova com cerdas multiângulo para assegurar a remoção da placa bacteriana, independentemente da sua técnica. A nossa cabeça de escova tudo-em-um A3 proporciona a melhor limpeza e remove até 20 vezes mais placa bacteriana, garante gengivas 15 vezes mais saudáveis em seis semanas e até 100% mais remoção de manchas em menos de dois dias, em comparação com uma escova de dentes manual.