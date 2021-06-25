Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Cuidado completo para a sua saúde oral Cuidado completo para a sua saúde oral Cuidado completo para a sua saúde oral
    • Play Pause

      Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Escova de dentes recarregável

      HX9917/89

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Elimina suavemente até 20x mais placa bacteriana*

      • 20x mais eficaz em placa bacteriana*, suave para as gengivas
      • Ação do fluido Sonicare
      • Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão
      • Escolha a sua experiência de limpeza ideal
      • Feedback em tempo real e informações de escovagem
      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Escova de dentes recarregável

      Produtos semelhantes

      Ver todos DiamondClean Smart

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Cuidado completo para a sua saúde oral

      Desfrute de um cuidado completo com a escova de dentes elétrica Philips Sonicare DiamondClean Smart, para gengivas até 15 vezes mais saudáveis** e dentes mais brancos *. A sua tecnologia inteligente e ligada a aplicações proporciona uma experiência personalizada sempre que escova os dentes.
      20x mais eficaz em placa bacteriana*, suave para as gengivas

      20x mais eficaz em placa bacteriana*, suave para as gengivas

      Todas as pessoas escovam de forma diferente, por isso, concebemos esta cabeça de escova com cerdas multiângulo para assegurar a remoção da placa bacteriana, independentemente da sua técnica. A nossa cabeça de escova tudo-em-um A3 proporciona a melhor limpeza e remove até 20 vezes mais placa bacteriana, garante gengivas 15 vezes mais saudáveis em seis semanas e até 100% mais remoção de manchas em menos de dois dias, em comparação com uma escova de dentes manual.

      Ação do fluido Sonicare

      Ação do fluido Sonicare

      As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

      Esta escova de dentes elétrica Sonicare conta com um anel luminoso na base, que lhe indica de forma simples que está a exercer demasiada pressão. Quando a luz acender, faça menos pressão para proteger as suas gengivas.

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Melhore a sua rotina de higiene oral com 12 definições de escovagem. Quer esteja à procura de uma limpeza profunda ou de um foco específico, pode obtê-lo com esta escova de dentes elétrica. Escolha entre cinco modos – Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+ – e selecione um de três níveis de intensidade para uma limpeza personalizada.

      Feedback em tempo real e informações de escovagem

      Feedback em tempo real e informações de escovagem

      Atinja os seus objetivos de saúde oral com a escova de dentes e a aplicação Sonicare. Os dois emparelham-se perfeitamente para fornecer orientações de escovagem, feedback em tempo real e informações para melhorar a sua rotina de escovagem. Com orientação avançada e acompanhamento do progresso, irá tirar o máximo partido de cada sessão de escovagem. Juntos, são imparáveis.

      Um produto concebido para cuidar, com cuidado

      Um produto concebido para cuidar, com cuidado

      Desde o seu design fino ao elegante copo de carregamento, esta escova de dentes elétrica foi concebida com atenção ao detalhe pelos nossos designers e engenheiros dedicados. Além disso, o estojo de viagem compacto mantém a sua escova de dentes protegida onde quer que vá.

      Continue a escovar da mehor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

      Continue a escovar da mehor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

      Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova. Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.

      14 dias de escovagem regular

      14 dias de escovagem regular

      Desfrute de até 14 dias de escovagem regular após uma única carga, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

      Especificações técnicas

      • Intensidades

        Elevada
        Para melhorar a limpeza
        Média
        Para limpeza diária
        Baixa
        Para dentes e gengivas sensíveis

      • Atualização do produto

        Período de assistência
        A Philips irá fornecer as atualizações de segurança necessárias até 31 de dezembro de 2026.

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        100-240 V

      • Especificações técnicas

        Pilha
        Recarregável
        Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
        14 dias
        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã <0,06 W

      • Design e acabamento

        Cor
        Preto

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada
        Assistência de software
        A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

      • Compatibilidade

        Compatibilidade Android
        Telemóveis Android com Bluetooth 4.0 e superior
        Tecnologia Bluetooth sem fios
        Aplicação Sonicare ligada
        Compatibilidade iOS
        iPhone com Bluetooth 4.0 e superior

      • Fácil de utilizar

        Pega
        Design esguio e compacto
        Compatibilidade da pega
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Indicador de bateria
        Ícone iluminado indica a carga da bateria
        Temporizador
        BrushPacer e SmartTimer

      • Itens incluídos

        Pega
        1 DiamondClean Smart 9400
        Cabeças de escova
        • 1 A3 tudo-em-um
        • 1 G3 Premium Gum Care
        Estojo de viagem
        1 estojo de viagem carregador
        Carregador
        1 copo e base de carregamento

      • Desempenho de limpeza

        Remoção da placa dentária
        20x mais eficaz*
        Saúde das gengivas
        Gengivas até 15x mais saudáveis**
        Branqueamento
        Até 100% mais remoção de manchas***
        Velocidade
        62 000 movimentos da escova/min.

      • Modos

        Limpeza
        Para limpeza diária excecional
        Limpeza profunda+
        Para uma limpeza profunda revigorante
        Saúde das gengivas
        Massaja suavemente as suas gengivas
        Branco+
        Para eliminar manchas da superfície

      • Tecnologia de sensor inteligente

        Resposta da pressão
        • O anel acende-se com uma luz roxa
        • Vibração e som pulsante
        Lembrete de substituição
        Permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

      • Aplicação Sonicare

        Relatórios de monitorização e de progresso
        Registe os seus hábitos de escovagem e as suas melhorias ao longo do tempo com dados precisos e informações personalizadas.
        Orientação em tempo real
        Receba feedback sobre pressão, movimento e cobertura para melhorar a sua técnica de escovagem à medida que avança.
        Orientação personalizada
        Obtenha sugestões de escovagem personalizadas com base nos seus padrões e hábitos de escovagem.

      • Assistência ao software

        Atualizações de software
        A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Pega Sonicare Diamond Clean Smart 9400
      • Cabeça de escova Premium tudo-em-um (A3)
      • Cabeça de escova Premium Gum Care (G3)
      • Carregador de copo
      • Estojo de viagem para carregamento por USB-C

      Procura acessórios adicionais? Mostrar peças e acessórios

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Clippin

      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      Acessórios

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • em comparação com uma escova de dentes manual.
      • *em 6 semanas em comparação com uma escova de dentes manual.
      • **em menos de 2 dias em comparação com uma escova de dentes manual.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.