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  • Até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana*
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  • Até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana*
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  • Até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana*
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Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefencePack de 2 recargas brancas de escovas Sonicare

HX9042/17

4.6
| (390) Críticas | 94% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana*
Obtenha uma limpeza tão única como o seu sorriso. O nosso controlo de placa bacteriana Premium C3 adapta-se aos contornos dos seus dentes e gengivas, graças às faces laterais suaves e flexíveis que lhe dão 4 vezes mais superfície de contacto do que uma cabeça de escova normal** para uma limpeza confortável e profunda.
Ver todos os benefícios
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Escova de dentes recarregável

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DiamondClean 9000

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Substituir a cada 3 meses para obter os melhores resultados

Até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana*

  • Remove até 10 vezes mais placa bacteriana

  • Remoção das manchas até 100% mais eficaz

  • Cerdas com suavidade média

  • Compatível com todas as escovas de dentes exceto Philips One e Kids

Remove a placa bacteriana até 10x mais do que uma escova de dentes manual

Remove a placa bacteriana até 10x mais do que uma escova de dentes manual

Graças ao design flexível, remove até 10x mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar* para uma limpeza verdadeiramente profunda ao longo da linha das gengivas e entre os dentes.

Até 4x mais superfície de contacto** para uma limpeza profunda sem esforço

Até 4x mais superfície de contacto** para uma limpeza profunda sem esforço

Obtém uma limpeza personalizada em todas as escovagens com a nossa tecnologia de limpeza adaptável. As partes laterais em borracha macia fletem para permitir que a Premium Plaque Defence se adapte ao formato dos dentes e das gengivas, absorvendo qualquer pressão de escovagem excessiva e melhorando a capacidade de limpeza sónica. As cerdas ajustam-se ao formato dos dentes e das gengivas, o que resulta numa superfície de contacto até 4 vezes superior à de uma cabeça de escova normal**, para uma limpeza mais profunda nas áreas difíceis de alcançar.

Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos***

Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos***

Conseguirá sempre a melhor limpeza possível com a nossa funcionalidade de emparelhamento do modo BrushSync™*. A cabeça da escova Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence sincroniza com a pega da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™****, selecionando o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais para uma limpeza excecional. É só começar a escovar os dentes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

390

Críticas

94%

recomendam este produto

09/04/2025

Portugal

Portugal

As novas cabeças excederam as expectativas.

As novas cabeças excederam as expectativas. São maiores e permitem uma melhor escovagem.

Pontos positivos

Cabeça maior que permite uma limpeza suave e mais eficaz

Pontos negativos

Nada a relatar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas

02/04/2025

Portugal

Portugal

Excelente qualidade

Otimas cabeças, com um bom tamanho de cerdas e de otima qualidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas

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29/03/2025

Portugal

Portugal

Muito boa opção para a escova Sonicare

Mais uma vez Philips não desilude. A cabeça de escova Philips Premium Plaque Defence entrega tudo que promete: limpeza profunda, firme mas ao mesmo tempo suave com as gengivas.

Pontos positivos

Firmeza certa da escova

Pontos negativos

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. do que uma cabeça de escova DiamondClean

  3. O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™