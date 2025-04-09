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HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX991W
HX9913/17
HX642A
HX6483/52
HX993W
HX9944/13
HX991B
HX9914/57
HX991W
HX9911/27
HX991P
HX9911/29
Remove até 10 vezes mais placa bacteriana
Remoção das manchas até 100% mais eficaz
Cerdas com suavidade média
Compatível com todas as escovas de dentes exceto Philips One e Kids
Graças ao design flexível, remove até 10x mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar* para uma limpeza verdadeiramente profunda ao longo da linha das gengivas e entre os dentes.
Obtém uma limpeza personalizada em todas as escovagens com a nossa tecnologia de limpeza adaptável. As partes laterais em borracha macia fletem para permitir que a Premium Plaque Defence se adapte ao formato dos dentes e das gengivas, absorvendo qualquer pressão de escovagem excessiva e melhorando a capacidade de limpeza sónica. As cerdas ajustam-se ao formato dos dentes e das gengivas, o que resulta numa superfície de contacto até 4 vezes superior à de uma cabeça de escova normal**, para uma limpeza mais profunda nas áreas difíceis de alcançar.
Conseguirá sempre a melhor limpeza possível com a nossa funcionalidade de emparelhamento do modo BrushSync™*. A cabeça da escova Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence sincroniza com a pega da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™****, selecionando o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais para uma limpeza excecional. É só começar a escovar os dentes.
4.6
de 5
390
Críticas
94%
recomendam este produto
MAzevedo
09/04/2025
Portugal
Parte da promoção
As novas cabeças excederam as expectativas.
As novas cabeças excederam as expectativas. São maiores e permitem uma melhor escovagem.
Pontos positivos
Cabeça maior que permite uma limpeza suave e mais eficaz
Pontos negativos
Nada a relatar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas
TDekas
02/04/2025
Portugal
Parte da promoção
Excelente qualidade
Otimas cabeças, com um bom tamanho de cerdas e de otima qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas
Choco_addict
29/03/2025
Portugal
Parte da promoção
Muito boa opção para a escova Sonicare
Mais uma vez Philips não desilude. A cabeça de escova Philips Premium Plaque Defence entrega tudo que promete: limpeza profunda, firme mas ao mesmo tempo suave com as gengivas.
Pontos positivos
Firmeza certa da escova
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabeças de escovas
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
do que uma cabeça de escova DiamondClean
O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™