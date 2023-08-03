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  • Dentes mais limpos, suave para a boca.
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Escova de dentes elétrica sónica

HX6483/52

HX642A

4.7
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Dentes mais limpos, suave para a boca.
Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto remove até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral

Remove até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Dentes mais limpos, suave para a boca.

  • Sensor de pressão integrado

  • 2 modos de limpeza

  • 1 x funcionalidade BrushSync

Maior contacto com a superfície para eliminar a placa bacteriana

Maior contacto com a superfície para eliminar a placa bacteriana

A cabeça de escova C3 Premium Plaque Control proporciona a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com laterais macias e flexíveis, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior** e a remover até 10x mais placa bacteriana das áreas difíceis de alcançar*.

Um leve lembrete para escovar mais suavemente

Um leve lembrete para escovar mais suavemente

Os pacientes podem não saber que estão a escovar com demasiada força, mas a escova de dentes sabe. Se os pacientes começarem a pressionar as gengivas, a escova de dentes emitirá um som pulsante como lembrete para aliviar a pressão.

Modo Clean e Gum Care

Modo Clean e Gum Care

Quer pretenda focar-se na remoção da placa dentária ou na saúde das suas gengivas e na preservação da mesma, esta escova tem um modo para si: o modo Clean proporciona uma limpeza superior, enquanto o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as gengivas.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

5
4
3
2
1

cooper2010

03/08/2023

Suisse

Comprador verificado

mehrere Bürstenköpfe für verschiedene Funktionen

saubereres Zahngefühl als beim Putzen von Hand - bin sehr zufrieden

Pontos positivos

kann auch die hintersten Zähne gut erreichen und von Zahnbelag befreien

Pontos negativos

bei geöffnetem Mund und bei höchster Stufe - starkes Spritzen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Tschätterli

28/03/2022

Suisse

Comprador verificado

sehr gute Zahnreinigung

Sehr gute Zahnreinigung und Massage des Zahnfleisches

Pontos positivos

elektrische Reinigung

Pontos negativos

Beim Putzen kommt manchmal ein Finger auf die Ein/Aus Taste und das Gerät stellt ab

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste

Sim, recomendo este produto

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Tine456

03/01/2022

Suisse

Comprador verificado

Sehr angenehm

Die Schallzahnbürste ist wirklich angenehm. Die Vibration ruhig und nicht zu ruckelig…

Pontos positivos

Leise

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. em comparação com a DiamondClean