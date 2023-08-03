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Promoção de verão
EXTRA -10% com o código* 10SUMMER
HX6483/52
HX642A
a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral
Sensor de pressão integrado
2 modos de limpeza
1 x funcionalidade BrushSync
A cabeça de escova C3 Premium Plaque Control proporciona a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com laterais macias e flexíveis, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior** e a remover até 10x mais placa bacteriana das áreas difíceis de alcançar*.
Os pacientes podem não saber que estão a escovar com demasiada força, mas a escova de dentes sabe. Se os pacientes começarem a pressionar as gengivas, a escova de dentes emitirá um som pulsante como lembrete para aliviar a pressão.
Quer pretenda focar-se na remoção da placa dentária ou na saúde das suas gengivas e na preservação da mesma, esta escova tem um modo para si: o modo Clean proporciona uma limpeza superior, enquanto o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as gengivas.
Compreender as avaliações dos produtos
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
cooper2010
03/08/2023
Suisse
Comprador verificado
mehrere Bürstenköpfe für verschiedene Funktionen
saubereres Zahngefühl als beim Putzen von Hand - bin sehr zufrieden
Pontos positivos
kann auch die hintersten Zähne gut erreichen und von Zahnbelag befreien
Pontos negativos
bei geöffnetem Mund und bei höchster Stufe - starkes Spritzen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Tschätterli
28/03/2022
Suisse
Comprador verificado
sehr gute Zahnreinigung
Sehr gute Zahnreinigung und Massage des Zahnfleisches
Pontos positivos
elektrische Reinigung
Pontos negativos
Beim Putzen kommt manchmal ein Finger auf die Ein/Aus Taste und das Gerät stellt ab
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Tine456
03/01/2022
Suisse
Comprador verificado
Sehr angenehm
Die Schallzahnbürste ist wirklich angenehm. Die Vibration ruhig und nicht zu ruckelig…
Pontos positivos
Leise
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Elektrische Schallzahnbürste
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
em comparação com a DiamondClean