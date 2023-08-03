Modo Clean e Gum Care

Quer pretenda focar-se na remoção da placa dentária ou na saúde das suas gengivas e na preservação da mesma, esta escova tem um modo para si: o modo Clean proporciona uma limpeza superior, enquanto o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as gengivas.