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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/35
HX680A
HX6807/63
HX682Q
HX6888/88
Embalagem de 4
Tamanho padrão
De encaixe
Emparelhamento de modo BrushSync
Clique na nossa cabeça de escova InterCare para melhorar a saúde das gengivas em apenas 2 semanas. As cerdas extra longas ajudam a remover mais placa nos pontos de difícil acesso e entre os dentes, para conseguir umas gengivas saudáveis.
A cabeça de escova InterCare possui cerdas de alta qualidade extra longas e densamente agrupadas para escovar a placa bacteriana oculta profundamente entre os dentes. Foi comprovado clinicamente que reduz o sangramento e a inflamação gengival em apenas 2 semanas.
Conseguirá sempre a melhor limpeza possível com a nossa funcionalidade de emparelhamento do modo BrushSync™**. A cabeça da escova InterCare sincroniza-se com a sua pega da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™**, selecionando o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais para uma limpeza excecional. É só começar a escovar os dentes.
4.7
de 5
112
Críticas
94%
recomendam este produto
Surfinia
24/06/2026
España
Parte da promoção
Limpieza profunda
Este recambio de cepillo de dientes de philips es especial para llegar a los rincones más difíciles de limpiar. Tiene muchas más cerdas que el resto de cepillos, muy compactas y en configuraciones triangulares para poder encajar mejor entre los dientes. No sustituye al hilo dental, pero se le acerca. Aunque está más tupido, el cabezal es muy pequeño lo que permite llegar mejor a cualquier parte. Todavía no he superado el umbral de uso máximo recomendado por el propio cepillo, pero tiene pinta de que su durabilidad va a ser mejor que la del resto de cepillos que he probado. La única pega: que el cabezal no está cubierto de goma. Me he acostumbrado a ese acabado que reduce el impacto cuando tocas un diente con la parte dura del cabezal. No estoy seguro si me cambiaré a este modelo definitivamente. Creo que voy a combinarlo con otros. Posiblemente lo reserve para la noche, cuando hago la limpieza más profunda y con más calma, sin tropiezos incómodos.
Pontos positivos
Llega mejor entre dientes
Pontos negativos
Sin goma de protección
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-08
Pmurcia02
22/06/2026
España
Parte da promoção
Tienen buena pinta, el tiempo dirá
En principio, con la calidad y terminación habitual en los cepillos Philips. Al ser específico contra la placa, necesitaría un amplio espacio de tiempo para comprobar su efectividad, el tiempo lo dirá. Pero seguro que sí. La duración de la prueba no es suficiente para poder asegurarlo. El embalaje todo de cartón y sin plásticos pensando en la sostenibilidad.
Pontos positivos
Calidad y respaldo de marca
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-07
Carla1234567
20/06/2026
España
Parte da promoção
Buen cepillo
Buen cepillo. Fácil de usar y deja una buena sensación a limpio en la boca. Un poco duro al principio, pero a la que te acostumbras (1-2 días), perfecto.
Pontos positivos
Buen cepillo, deja la boca limpia
Pontos negativos
Un poco duro los primeros usos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Date of Use 2026-06-16
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™