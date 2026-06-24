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  • Alcance mais profundo entre os dentes. Limpeza superior.*
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Philips Sonicare i InterCareCabeças normais para escova de dentes sónica

HX9004/10

4.7
| (112) Críticas | 94% recomendam este produto
Alcance mais profundo entre os dentes. Limpeza superior.*
Com tecnologia de tufagem avançada e cerdas extra longas, a InterCare ajuda a remover até 7 vezes mais placa dentária entre os dentes do que uma escova de dentes manual e melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas.
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Produtos compatíveis
Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962K

HX9631/17

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962P

HX9631/18

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962G

HX9636/19

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Escova de dentes elétrica sónica

HX642A

HX6483/52

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Escova de dentes elétrica com app

HX960V

HX9611/21

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Escova de dentes elétrica com app

HX960K

HX9611/22

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Escova de dentes elétrica sónica

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Escova de dentes elétrica sónica

HX680A

HX6807/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Escova de dentes elétrica sónica

HX680A

HX6807/63

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Escova de dentes elétrica sónica

HX682Q

HX6888/88

Limpe entre os dentes e em áreas difíceis de limpar

Alcance mais profundo entre os dentes. Limpeza superior.*

  • Embalagem de 4

  • Tamanho padrão

  • De encaixe

  • Emparelhamento de modo BrushSync

Remova até 7 vezes mais placa bacteriana com a nossa cabeça de escova InterCare*

Remova até 7 vezes mais placa bacteriana com a nossa cabeça de escova InterCare*

Clique na nossa cabeça de escova InterCare para melhorar a saúde das gengivas em apenas 2 semanas. As cerdas extra longas ajudam a remover mais placa nos pontos de difícil acesso e entre os dentes, para conseguir umas gengivas saudáveis.

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

A cabeça de escova InterCare possui cerdas de alta qualidade extra longas e densamente agrupadas para escovar a placa bacteriana oculta profundamente entre os dentes. Foi comprovado clinicamente que reduz o sangramento e a inflamação gengival em apenas 2 semanas.

Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos**

Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos**

Conseguirá sempre a melhor limpeza possível com a nossa funcionalidade de emparelhamento do modo BrushSync™**. A cabeça da escova InterCare sincroniza-se com a sua pega da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™**, selecionando o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais para uma limpeza excecional. É só começar a escovar os dentes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

112

Críticas

94%

recomendam este produto

24/06/2026

España

España

Limpieza profunda

Este recambio de cepillo de dientes de philips es especial para llegar a los rincones más difíciles de limpiar. Tiene muchas más cerdas que el resto de cepillos, muy compactas y en configuraciones triangulares para poder encajar mejor entre los dientes. No sustituye al hilo dental, pero se le acerca. Aunque está más tupido, el cabezal es muy pequeño lo que permite llegar mejor a cualquier parte. Todavía no he superado el umbral de uso máximo recomendado por el propio cepillo, pero tiene pinta de que su durabilidad va a ser mejor que la del resto de cepillos que he probado. La única pega: que el cabezal no está cubierto de goma. Me he acostumbrado a ese acabado que reduce el impacto cuando tocas un diente con la parte dura del cabezal. No estoy seguro si me cambiaré a este modelo definitivamente. Creo que voy a combinarlo con otros. Posiblemente lo reserve para la noche, cuando hago la limpieza más profunda y con más calma, sin tropiezos incómodos.

Pontos positivos

Llega mejor entre dientes

Pontos negativos

Sin goma de protección

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-08

22/06/2026

España

España

Tienen buena pinta, el tiempo dirá

En principio, con la calidad y terminación habitual en los cepillos Philips. Al ser específico contra la placa, necesitaría un amplio espacio de tiempo para comprobar su efectividad, el tiempo lo dirá. Pero seguro que sí. La duración de la prueba no es suficiente para poder asegurarlo. El embalaje todo de cartón y sin plásticos pensando en la sostenibilidad.

Pontos positivos

Calidad y respaldo de marca

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-07

20/06/2026

España

España

Buen cepillo

Buen cepillo. Fácil de usar y deja una buena sensación a limpio en la boca. Un poco duro al principio, pero a la que te acostumbras (1-2 días), perfecto.

Pontos positivos

Buen cepillo, deja la boca limpia

Pontos negativos

Un poco duro los primeros usos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para I InterCare HX9002/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Date of Use 2026-06-16

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™