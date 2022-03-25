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Segundos
Carregamento de escovas de dentes Sonicare
Esta base de carregamento é compatível com a maioria das escovas de dentes elétricas e dispositivos AirFloss da Philips Sonicare.
HX6322/12
HX6352/11
HX642A
HX6483/52
HX9601/03R1
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/35
HX680A
HX6807/63
HX682Q
HX6888/88
HX685T
HX6877/28
HX683P
HX6839/28
Branco
Países europeus
Comprimento do cabo: 95 cm
2 pinos
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.