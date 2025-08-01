Recompensas divertidas para sessões de escovagem bem sucedidas

A aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids proporcionam um novo nível de diversão à escovagem dos dentes. A personagem principal da aplicação é o adorável Sparkly, que gosta muito de ter os dentes limpos. As crianças cuidam do Sparkly enquanto o treinador de escovagem da aplicação as desafia a escovar durante mais tempo e melhor. Sempre que a criança escova bem os dentes, o Sparkly fica mais feliz e cada sessão de escovagem bem sucedida recebe recompensas. As crianças podem desbloquear acessórios para personalizar o seu Sparkly ou podem ganhar alimentos para ele, que gosta de comida saudável. Os pais podem até seleccionar recompensas para adicionar à aplicação.