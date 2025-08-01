Outros itens na caixa
- Pega Sonicare For Kids
- Cabeça de escova Sonicare For Kids
- Carregador padrão
- Autocolantes brilhantes
HX6352/11
Um início emocionante de hábitos saudáveis para toda a vida
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Com a aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids, as crianças podem descobrir como escovar correctamente de forma autónoma. A aplicação sincroniza-se com a escova de dentes sónica da sua crianças via Bluetooth para mostrar técnicas escovagem correctas e registar o desempenho. As crianças podem ver se escovam bem e podem ganhar recompensas divertidas por um trabalho bem feito. Educativo e eficaz – 98% dos pais inquiridos afirmaram que é mais fácil conseguir que os seus filhos escovem os dentes durante mais tempo e melhor. É a forma divertida para ajudar as suas crianças a desenvolver hábitos de higiene oral saudáveis que irão durar para toda a vida.
Mantenha um registo o tempo de escovagem, mesmo quando não utiliza a aplicação
Diversão interactiva e tecnologia Philips Sonicare
A aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids proporcionam um novo nível de diversão à escovagem dos dentes. A personagem principal da aplicação é o adorável Sparkly, que gosta muito de ter os dentes limpos. As crianças cuidam do Sparkly enquanto o treinador de escovagem da aplicação as desafia a escovar durante mais tempo e melhor. Sempre que a criança escova bem os dentes, o Sparkly fica mais feliz e cada sessão de escovagem bem sucedida recebe recompensas. As crianças podem desbloquear acessórios para personalizar o seu Sparkly ou podem ganhar alimentos para ele, que gosta de comida saudável. Os pais podem até seleccionar recompensas para adicionar à aplicação.
