      Philips Sonicare For Kids Escova de dentes elétrica sónica

      HX6352/11

      Um início emocionante de hábitos saudáveis para toda a vida

      • 98% afirmam que é mais simples conseguir que as crianças escovem melhor e durante mais tempo*
      • Mantenha um registo o tempo de escovagem, mesmo quando não utiliza a aplicação
      • A aplicação interactiva desperta o interesse das crianças para a escovagem
      • Recompensas divertidas para sessões de escovagem bem sucedidas
      Disponível em:

      Philips Sonicare For Kids Escova de dentes elétrica sónica

      Potência sónica interactiva. Maior diversão, melhor escovagem

      Cative a atenção das crianças enquanto aprendem a escovar. A escova de dentes Philips Sonicare For Kids com Bluetooth interage através de uma aplicação divertida que ajuda as crianças a escovar melhor e durante mais tempo. As crianças divertem-se enquanto aprendem técnicas que irão durar uma vida inteira.
      98% afirmam que é mais simples conseguir que as crianças escovem melhor e durante mais tempo*

      Com a aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids, as crianças podem descobrir como escovar correctamente de forma autónoma. A aplicação sincroniza-se com a escova de dentes sónica da sua crianças via Bluetooth para mostrar técnicas escovagem correctas e registar o desempenho. As crianças podem ver se escovam bem e podem ganhar recompensas divertidas por um trabalho bem feito. Educativo e eficaz – 98% dos pais inquiridos afirmaram que é mais fácil conseguir que os seus filhos escovem os dentes durante mais tempo e melhor. É a forma divertida para ajudar as suas crianças a desenvolver hábitos de higiene oral saudáveis que irão durar para toda a vida.

      Mantenha um registo o tempo de escovagem, mesmo quando não utiliza a aplicação

      A aplicação interactiva desperta o interesse das crianças para a escovagem

      Diversão interactiva e tecnologia Philips Sonicare

      Recompensas divertidas para sessões de escovagem bem sucedidas

      A aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids proporcionam um novo nível de diversão à escovagem dos dentes. A personagem principal da aplicação é o adorável Sparkly, que gosta muito de ter os dentes limpos. As crianças cuidam do Sparkly enquanto o treinador de escovagem da aplicação as desafia a escovar durante mais tempo e melhor. Sempre que a criança escova bem os dentes, o Sparkly fica mais feliz e cada sessão de escovagem bem sucedida recebe recompensas. As crianças podem desbloquear acessórios para personalizar o seu Sparkly ou podem ganhar alimentos para ele, que gosta de comida saudável. Os pais podem até seleccionar recompensas para adicionar à aplicação.

      Especificações técnicas

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        110-220 V

      • Especificações técnicas

        Pilha
        Recarregável
        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

      • Design e acabamento

        Cor
        Verde

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Compatibilidade

        Compatibilidade Android
        • telemóveis Android
        • tablets com Bluetooth 4.0
        Compatibilidade iOS
        • iPhone 4S ou superior
        • iPad 3.ª geração ou superior
        • com o sistema operacional iOS7

      • Fácil de utilizar

        Sistema da cabeça da escova
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Pega
        • Punho em borracha para um manuseamento simples
        • Design ergonómico esguio
        Indicador de bateria
        A luz indica o estado da bateria

      • Itens incluídos

        Pega
        1 pega Sonicare For Kids com Bluetooth
        Autocolantes
        • 8 autocolantes de personalização
        • 2 autocolantes de bónus
        Cabeças de escova
        • 1 Sonicare for Kids padrão
        • 1 Sonicare For Kids compacta
        Carregador
        1

      • Desempenho de limpeza

        Benefícios para a saúde
        Para hábitos saudáveis de higiene oral
        Performance
        75% mais eficiente*
        Velocidade
        Até 62 000 movimentos da escovagem/min.
        Temporizador
        KidTimer e Quadpacer

      • Modos

        Modos de potência
        2

      • Assistência ao software

        Atualizações de software
        A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Pega Sonicare For Kids
      • Cabeça de escova Sonicare For Kids
      • Carregador padrão
      • Autocolantes brilhantes

      Acessórios

      • dos pais inquiridos em comparação com a utilização de apenas uma escova de dentes
      • *em comparação com uma escova de dentes manual
      • **com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia
      • *** inquérito de especialistas em saúde oral americanos com crianças com idade entre 4 e 10 anos

