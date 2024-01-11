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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsEscova de dentes elétrica sónica

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Críticas | 89% recomendam este produto

Disponível em

Aqua
Aqua
Púrpura
Púrpura
Rosa
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Verde
Verde
Potência sónica interactiva. Maior diversão, melhor escovagem
Cative a atenção das crianças enquanto aprendem a escovar. A escova de dentes Philips Sonicare For Kids com Bluetooth interage através de uma aplicação divertida que ajuda as crianças a escovar melhor e durante mais tempo. As crianças divertem-se enquanto aprendem técnicas que irão durar uma vida inteira.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Um início emocionante de hábitos saudáveis para toda a vida

Potência sónica interactiva. Maior diversão, melhor escovagem

  • Bluetooth® incorporado

  • Aplicação de aprendizagem

  • 2 cabeças de escova

  • 2 modos

A aplicação interactiva desperta o interesse das crianças para a escovagem

A aplicação interactiva desperta o interesse das crianças para a escovagem

Diversão interactiva e tecnologia Philips Sonicare

98% afirmam que é mais simples conseguir que as crianças escovem melhor e durante mais tempo*

98% afirmam que é mais simples conseguir que as crianças escovem melhor e durante mais tempo*

Com a aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids, as crianças podem descobrir como escovar correctamente de forma autónoma. A aplicação sincroniza-se com a escova de dentes sónica da sua crianças via Bluetooth para mostrar técnicas escovagem correctas e registar o desempenho. As crianças podem ver se escovam bem e podem ganhar recompensas divertidas por um trabalho bem feito. Educativo e eficaz – 98% dos pais inquiridos afirmaram que é mais fácil conseguir que os seus filhos escovem os dentes durante mais tempo e melhor. É a forma divertida para ajudar as suas crianças a desenvolver hábitos de higiene oral saudáveis que irão durar para toda a vida.

Recompensas divertidas para sessões de escovagem bem sucedidas

Recompensas divertidas para sessões de escovagem bem sucedidas

A aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids proporcionam um novo nível de diversão à escovagem dos dentes. A personagem principal da aplicação é o adorável Sparkly, que gosta muito de ter os dentes limpos. As crianças cuidam do Sparkly enquanto o treinador de escovagem da aplicação as desafia a escovar durante mais tempo e melhor. Sempre que a criança escova bem os dentes, o Sparkly fica mais feliz e cada sessão de escovagem bem sucedida recebe recompensas. As crianças podem desbloquear acessórios para personalizar o seu Sparkly ou podem ganhar alimentos para ele, que gosta de comida saudável. Os pais podem até seleccionar recompensas para adicionar à aplicação.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

571

Críticas

89%

recomendam este produto

11/01/2024

España

España

Comprador verificado

Ideal para los peques

Totalmente recomendable para asegurar que los pequeños de la casa se laven bien los dientes. Con la app están deseando hacerlo para ganar regalos!

Pontos positivos

Motiva a los niños para mantener la higiene bucal

Pontos negativos

Nada

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico

21/11/2023

España

España

Facil de usar y eficaz

Ainara está aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y este cepillo incluye la función de 2 minutos, que hace que el peque sepa perfectamente que tiempo tiene que estar lavándose los dientes. Además, en el paquete te incluyen diferentes pegatinas para ponerle al cepillo y eso hace que a los niños les apetezca aun mas usarlo, debido a su apariencia divertida.

Pontos positivos

Facil de usar

Pontos negativos

Precio para algunas personas

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

19/11/2023

España

España

Buen cepillo 🪥

Mi hija tiene 8 años y le ha encantado el cepillo de dientes, es muy divertido poder ponerle ella la pegatina que viene, además con la app le encanta lavarse los dientes, y no hay que decirle nada, ella sola se los cepilla y muy bien. Estoy muy contenta con este cepillo, además cepilla bastante bien y la batería le dura bastante tiempo.

Pontos positivos

Eficaz, batería duradera, divertido.

Pontos negativos

Nada

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. dos pais inquiridos em comparação com a utilização de apenas uma escova de dentes

  2. em comparação com uma escova de dentes manual

  3. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia

  4. inquérito de especialistas em saúde oral americanos com crianças com idade entre 4 e 10 anos