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Política de devolução de 30 dias
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX6322/04
HX6340
Bluetooth® incorporado
Aplicação de aprendizagem
2 cabeças de escova
2 modos
Diversão interactiva e tecnologia Philips Sonicare
Com a aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids, as crianças podem descobrir como escovar correctamente de forma autónoma. A aplicação sincroniza-se com a escova de dentes sónica da sua crianças via Bluetooth para mostrar técnicas escovagem correctas e registar o desempenho. As crianças podem ver se escovam bem e podem ganhar recompensas divertidas por um trabalho bem feito. Educativo e eficaz – 98% dos pais inquiridos afirmaram que é mais fácil conseguir que os seus filhos escovem os dentes durante mais tempo e melhor. É a forma divertida para ajudar as suas crianças a desenvolver hábitos de higiene oral saudáveis que irão durar para toda a vida.
A aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids proporcionam um novo nível de diversão à escovagem dos dentes. A personagem principal da aplicação é o adorável Sparkly, que gosta muito de ter os dentes limpos. As crianças cuidam do Sparkly enquanto o treinador de escovagem da aplicação as desafia a escovar durante mais tempo e melhor. Sempre que a criança escova bem os dentes, o Sparkly fica mais feliz e cada sessão de escovagem bem sucedida recebe recompensas. As crianças podem desbloquear acessórios para personalizar o seu Sparkly ou podem ganhar alimentos para ele, que gosta de comida saudável. Os pais podem até seleccionar recompensas para adicionar à aplicação.
4.3
de 5
571
Críticas
89%
recomendam este produto
Dienteslimpiosypadrescont
11/01/2024
España
Comprador verificado
Ideal para los peques
Totalmente recomendable para asegurar que los pequeños de la casa se laven bien los dientes. Con la app están deseando hacerlo para ganar regalos!
Pontos positivos
Motiva a los niños para mantener la higiene bucal
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
21/11/2023
España
Parte da promoção
Facil de usar y eficaz
Ainara está aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y este cepillo incluye la función de 2 minutos, que hace que el peque sepa perfectamente que tiempo tiene que estar lavándose los dientes. Además, en el paquete te incluyen diferentes pegatinas para ponerle al cepillo y eso hace que a los niños les apetezca aun mas usarlo, debido a su apariencia divertida.
Pontos positivos
Facil de usar
Pontos negativos
Precio para algunas personas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Inmy
19/11/2023
España
Parte da promoção
Buen cepillo 🪥
Mi hija tiene 8 años y le ha encantado el cepillo de dientes, es muy divertido poder ponerle ella la pegatina que viene, además con la app le encanta lavarse los dientes, y no hay que decirle nada, ella sola se los cepilla y muy bien. Estoy muy contenta con este cepillo, además cepilla bastante bien y la batería le dura bastante tiempo.
Pontos positivos
Eficaz, batería duradera, divertido.
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
dos pais inquiridos em comparação com a utilização de apenas uma escova de dentes
em comparação com uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia
inquérito de especialistas em saúde oral americanos com crianças com idade entre 4 e 10 anos