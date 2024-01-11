Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HX6352/42
HX6350
Potência sónica interactiva. Maior diversão, melhor escovagem
Cative a atenção das crianças enquanto aprendem a escovar. A escova de dentes Philips Sonicare For Kids com Bluetooth interage através de uma aplicação divertida que ajuda as crianças a escovar melhor e durante mais tempo. As crianças divertem-se enquanto aprendem técnicas que irão durar uma vida inteira.
Bluetooth® incorporado
Aplicação de aprendizagem
2 cabeças de escova
2 modos
Com a aplicação e a escova de dentes Philips Sonicare For Kids, as crianças podem descobrir como escovar correctamente de forma autónoma. A aplicação sincroniza-se com a escova de dentes sónica da sua crianças via Bluetooth para mostrar técnicas escovagem correctas e registar o desempenho. As crianças podem ver se escovam bem e podem ganhar recompensas divertidas por um trabalho bem feito. Educativo e eficaz – 98% dos pais inquiridos afirmaram que é mais fácil conseguir que os seus filhos escovem os dentes durante mais tempo e melhor. É a forma divertida para ajudar as suas crianças a desenvolver hábitos de higiene oral saudáveis que irão durar para toda a vida.
Mantenha um registo o tempo de escovagem, mesmo quando não utiliza a aplicação
Diversão interactiva e tecnologia Philips Sonicare
4.3
de 5
573
Críticas
89%
recomendam este produto
Dienteslimpiosypadrescont
11/01/2024
España
Comprador verificado
Ideal para los peques
Totalmente recomendable para asegurar que los pequeños de la casa se laven bien los dientes. Con la app están deseando hacerlo para ganar regalos!
Pontos positivos
Motiva a los niños para mantener la higiene bucal
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
Data de utilização 2022-01-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6352/42 Cepillo dental eléctrico sónico
Data de utilização 2022-01-11
21/11/2023
España
Parte da promoção
Facil de usar y eficaz
Ainara está aprendiendo a cepillarse los dientes correctamente y este cepillo incluye la función de 2 minutos, que hace que el peque sepa perfectamente que tiempo tiene que estar lavándose los dientes. Además, en el paquete te incluyen diferentes pegatinas para ponerle al cepillo y eso hace que a los niños les apetezca aun mas usarlo, debido a su apariencia divertida.
Pontos positivos
Facil de usar
Pontos negativos
Precio para algunas personas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Data de utilização 2022-10-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Data de utilização 2022-10-21
Inmy
19/11/2023
España
Parte da promoção
Buen cepillo 🪥
Mi hija tiene 8 años y le ha encantado el cepillo de dientes, es muy divertido poder ponerle ella la pegatina que viene, además con la app le encanta lavarse los dientes, y no hay que decirle nada, ella sola se los cepilla y muy bien. Estoy muy contenta con este cepillo, además cepilla bastante bien y la batería le dura bastante tiempo.
Pontos positivos
Eficaz, batería duradera, divertido.
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Data de utilização 2022-10-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6322/04 Cepillo de dientes para niños
Data de utilização 2022-10-19
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
dos pais inquiridos em comparação com a utilização de apenas uma escova de dentes
em comparação com uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia
inquérito de especialistas em saúde oral americanos com crianças com idade entre 4 e 10 anos