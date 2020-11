A acção de limpeza dinâmica provoca a penetração do fluído entre os dentes

Enquanto as crianças aprendem a escovar, a nossa tecnologia sónica trata do resto. A acção dinâmica exclusiva de uma escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança de forma suave e eficaz entre espaço entre os dentes e ao longo da linha das gengivas com profundidade. Com mais de 500 rotações por segundo, a potência de limpeza sónica ajuda a compensar as técnicas em desenvolvimento enquanto as crianças aprender a escovar melhor. Esta tecnologia torna uma escova de dentes Philips Sonicare For Kids até 75% mais eficiente do que as escovas manuais, resultando em idas ao dentista com melhores resultados.