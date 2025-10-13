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Philips Sonicare For Kids Escova de dentes elétrica sónica

Descontinuado

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Philips Sonicare For KidsEscova de dentes elétrica sónica

HX6352/42

HX6350

Philips Sonicare For Kids Escova de dentes elétrica sónica

Descontinuado

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Disponível em

Aqua
Aqua
Púrpura
Púrpura
Rosa
Rosa
Verde
Verde

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Manuais e documentação

Manual do utilizador

  • PDF ficheiro, 5.4 MB
  • 13 October 2025

Data Act Document

  • PDF ficheiro, 239.8 kB
  • 11 September 2025

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