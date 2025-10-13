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Descontinuado
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HX6352/42
HX6350
Descontinuado
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Como funciona a escovagem assistida na aplicação Sonicare?
Posso substituir a bateria da escova de dentes Sonicare?
Em que países está disponível a aplicação Sonicare?
O que indicam as luzes de estado da bateria na escova de dentes Sonicare?
Que cabeça de escova se adapta à minha escova Sonicare?
Quais os modos de escovagem da escova de dentes Sonicare?
Como posso registar a minha escova de dentes Sonicare?
Como carrego a minha escova de dentes Sonicare?
Como posso ligar a minha escova de dentes à aplicação Sonicare?
Como limpar a minha escova de dentes Philips Sonicare?
A cabeça da escova é difícil de encaixar ou remover.
Não consigo ligar a minha escova de dentes à aplicação Sonicare
A minha escova de dentes Sonicare não vibra
A minha escova Philips Sonicare desliga-se sozinha
A minha escova de dentes Sonicare vibra com menos intensidade
A vibração da minha escova de dentes Sonicare é demasiado intensa
A minha escova de dentes Sonicare emite um ruído alto
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