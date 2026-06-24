O que indicam as luzes de estado da bateria na escova de dentes Sonicare?
As luzes e os sinais sonoros da escova de dentes indicam quando é que está pronta para ser carregada. Algumas escovas de dentes têm apenas uma luz indicadora, enquanto outras têm três. Algumas escovas de dentes não têm uma luz indicadora da bateria. Siga os conselhos de carregamento normais indicados no manual do utilizador.
Abaixo, encontra-se o significado das luzes indicadoras de cada modelo:
Escova de dentes ligada ao carregador
Escova de dentes desligada do carregador
Nenhuma luz
Completamente carregada e no modo de suspensão
Luz verde fixa
Totalmente carregada
Luz verde ou branca intermitente
Em carregamento
Verde intermitente
Parcialmente carregada
Luz verde fixa
Totalmente carregada
Luz âmbar intermitente e 3 sinais sonoros
Pouca carga
Luz âmbar intermitente e 2 séries de 5 sinais sonoros
Sem carga
Escova de dentes ligada ao carregador
Escova de dentes desligada do carregador
Nenhuma luz
Completamente carregada e no modo de suspensão
3 luzes verdes fixas
Totalmente carregada
1, 2 ou as 3 luzes intermitentes
Em carregamento
2 luzes verdes fixas
Parcialmente carregada
3 luzes verdes fixas
Totalmente carregada
1 luz verde fixa
Pouca carga
1 luz âmbar intermitente com sinais sonoros
Sem carga
Escova de dentes ligada ao carregador
Escova de dentes desligada do carregador
Nenhuma luz
Completamente carregada e no modo de suspensão
Luz verde ou branca fixa
Totalmente carregada
Luz verde ou branca intermitente
Em carregamento
Luz verde ou branca intermitente
Parcialmente carregada
Luz verde ou branca fixa
Totalmente carregada
Luz âmbar intermitente e 3 sinais sonoros
Pouca carga
Luz âmbar intermitente e 2 séries de 5 sinais sonoros
Sem carga
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HX9911/88 , HX9911/89 , HX9917/89 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›