Assistência Philips O que indicam as luzes de estado da bateria na escova de dentes Sonicare?

As luzes e os sinais sonoros da escova de dentes indicam quando é que está pronta para ser carregada. Algumas escovas de dentes têm apenas uma luz indicadora, enquanto outras têm três. Algumas escovas de dentes não têm uma luz indicadora da bateria. Siga os conselhos de carregamento normais indicados no manual do utilizador.



Abaixo, encontra-se o significado das luzes indicadoras de cada modelo:



Escovas de dentes com uma luz indicadora por cima do ícone da bateria Escova de dentes ligada ao carregador Escova de dentes desligada do carregador Nenhuma luz Completamente carregada e no modo de suspensão Luz verde fixa Totalmente carregada Luz verde ou branca intermitente Em carregamento Verde intermitente Parcialmente carregada Luz verde fixa Totalmente carregada Luz âmbar intermitente e 3 sinais sonoros Pouca carga Luz âmbar intermitente e 2 séries de 5 sinais sonoros Sem carga Escovas de dentes com três luzes indicadoras por cima do ícone da bateria Escova de dentes ligada ao carregador Escova de dentes desligada do carregador Nenhuma luz Completamente carregada e no modo de suspensão 3 luzes verdes fixas Totalmente carregada 1, 2 ou as 3 luzes intermitentes Em carregamento 2 luzes verdes fixas Parcialmente carregada 3 luzes verdes fixas Totalmente carregada 1 luz verde fixa Pouca carga 1 luz âmbar intermitente com sinais sonoros Sem carga Escovas de dentes com o ícone da bateria intermitente Escova de dentes ligada ao carregador Escova de dentes desligada do carregador Nenhuma luz Completamente carregada e no modo de suspensão Luz verde ou branca fixa Totalmente carregada Luz verde ou branca intermitente Em carregamento Luz verde ou branca intermitente Parcialmente carregada Luz verde ou branca fixa Totalmente carregada Luz âmbar intermitente e 3 sinais sonoros Pouca carga Luz âmbar intermitente e 2 séries de 5 sinais sonoros Sem carga