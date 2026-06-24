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Assistência Philips

O que indicam as luzes de estado da bateria na escova de dentes Sonicare?

As luzes e os sinais sonoros da escova de dentes indicam quando é que está pronta para ser carregada. Algumas escovas de dentes têm apenas uma luz indicadora, enquanto outras têm três. Algumas escovas de dentes não têm uma luz indicadora da bateria. Siga os conselhos de carregamento normais indicados no manual do utilizador.

Abaixo, encontra-se o significado das luzes indicadoras de cada modelo:
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX9911/88 , HX9911/89 , HX9917/89 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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