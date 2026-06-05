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Assistência Philips

Como posso registar a minha escova de dentes Sonicare?

Ao registar uma escova de dentes Sonicare, pode verificar se existe alguma oferta especial que possa utilizar. Pode registar a sua escova de dentes através de Philips.com ou da aplicação Sonicare. Só é possível registar a escova de dentes através da aplicação quando possui uma escova de dentes compatível com a aplicação.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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