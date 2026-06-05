Assistência Philips Como posso registar a minha escova de dentes Sonicare?

Ao registar uma escova de dentes Sonicare, pode verificar se existe alguma oferta especial que possa utilizar. Pode registar a sua escova de dentes através de Philips.com ou da aplicação Sonicare. Só é possível registar a escova de dentes através da aplicação quando possui uma escova de dentes compatível com a aplicação.

Registar o seu produto em Philips.com Inicie sessão na sua conta My Philips ou crie uma nova conta. Depois de iniciar sessão, clique em "Registar o seu produto" e siga as instruções. Registar o seu produto com a aplicação Sonicare Inicie sessão na sua conta My Philips na aplicação. Ligue a sua escova de dentes à aplicação através de Bluetooth. Depois de estabelecer ligação, clique nos três pontos no canto inferior direito. No menu, selecione "Os meus produtos". Clique em "Registar o meu produto" e siga as instruções.