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    Assistência Philips

    Quais os modos de escovagem da escova de dentes Sonicare?

    Publicado em 19 de agosto de 2024

    A escova de dentes Sonicare tem modos de escovagem diferentes. Estes modos podem variar consoante a escova de dentes.
    O modo predefinido da escova de dentes é o modo Limpar (Clean). Este modo proporciona 2 minutos de escovagem e é apropriado para utilização diária. Os outros modos de escovagem são: 

     

    ModoTempo de escovagemVantagens
    Limpar2 minutosPara uma limpeza diária excecional.
    Limpeza profunda3 minutosUm modo mais longo para passar tempo adicional em todas as áreas da boca para uma limpeza profunda revigorante.
    Limpeza profunda+2 minutos/3 minutosSemelhante à Limpeza profunda. Se a escova de dentes estiver conectada à aplicação, este modo funciona durante 2 minutos. Se a escova de dentes não estiver conectada, este modo irá funcionar durante 3 minutos.
    Branquear/Branquear+2 minutos 40 segundosPara remover manchas de superfície e polir os dentes da frente para um sorriso mais branco.
    Cuidado das gengivas3 minutosPerfeito para limpar dentes e gengivas.
    Saúde das gengivas3 minutos 20 segundosUm modo mais longo para permitir tempo adicional para limpar os dentes de trás e melhorar a saúde das gengivas
    Sensível2 minutosVibrações suaves para uma limpeza suave mas eficaz para dentes e gengivas sensíveis
    Cuidado da língua20 segundosLimpe a sua língua com a cabeça da escova TongueCare.
    Polir1 minutoPara clarear e polir os seus dentes.
    Cuidado máximo3 minutosUm modo mais longo que combina modos de limpeza e massagem para uma limpeza diária excecional com uma massagem adicional nas gengivas.


     

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 , HX7106/01 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX7419/01 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7111/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7429/03 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9992/42 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/44 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/12 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX3411/01 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9913/03 , HX9661/02 , HX9681/01 , HX9691/02 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX6392/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX8911/02 , HX3412/07 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6809/34 , HX6807/04 , HX6801/08 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6807/24 , HX6851/34 , HX6888/88 , HX6830/53 , HX6857/28 , HX6807/63 , HX6807/51 , HX6807/35 , HX6807/28 , HX6851/53 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX6877/29 , HX9112/13 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6871/47 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6839/28 , HX6830/44 , HX6601/29 , HX9354/38 , HX6912/32 , HX9392/39 , HX6611/27 , HX9924/03 , HX9903/03 , HX6231/12 , HX9398/20 , HX6721/35 , HX6621/14 , HX3212/61 , HX6231/08 , HX9312/04 , HX6732/37 , HX6511/02 , HX3212/03 , HX6322/04 , HX3212/42 , HX9372/04 , HX9352/30 , HX9112/12 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6341/02 , HX6381/02 , HX6932/10 , HX6731/02 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6511/50 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX5551/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

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