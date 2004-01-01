A escova de dentes Sonicare tem modos de escovagem diferentes. Estes modos podem variar consoante a escova de dentes.

O modo predefinido da escova de dentes é o modo Limpar (Clean). Este modo proporciona 2 minutos de escovagem e é apropriado para utilização diária. Os outros modos de escovagem são:





Modo Tempo de escovagem Vantagens Limpar 2 minutos Para uma limpeza diária excecional. Limpeza profunda 3 minutos Um modo mais longo para passar tempo adicional em todas as áreas da boca para uma limpeza profunda revigorante. Limpeza profunda+ 2 minutos/3 minutos Semelhante à Limpeza profunda. Se a escova de dentes estiver conectada à aplicação, este modo funciona durante 2 minutos. Se a escova de dentes não estiver conectada, este modo irá funcionar durante 3 minutos. Branquear/Branquear+ 2 minutos 40 segundos Para remover manchas de superfície e polir os dentes da frente para um sorriso mais branco. Cuidado das gengivas 3 minutos Perfeito para limpar dentes e gengivas. Saúde das gengivas 3 minutos 20 segundos Um modo mais longo para permitir tempo adicional para limpar os dentes de trás e melhorar a saúde das gengivas Sensível 2 minutos Vibrações suaves para uma limpeza suave mas eficaz para dentes e gengivas sensíveis Cuidado da língua 20 segundos Limpe a sua língua com a cabeça da escova TongueCare. Polir 1 minuto Para clarear e polir os seus dentes. Cuidado máximo 3 minutos Um modo mais longo que combina modos de limpeza e massagem para uma limpeza diária excecional com uma massagem adicional nas gengivas.



