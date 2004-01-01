A escova de dentes Sonicare tem modos de escovagem diferentes. Estes modos podem variar consoante a escova de dentes.
O modo predefinido da escova de dentes é o modo Limpar (Clean). Este modo proporciona 2 minutos de escovagem e é apropriado para utilização diária. Os outros modos de escovagem são:
|Modo
|Tempo de escovagem
|Vantagens
|Limpar
|2 minutos
|Para uma limpeza diária excecional.
|Limpeza profunda
|3 minutos
|Um modo mais longo para passar tempo adicional em todas as áreas da boca para uma limpeza profunda revigorante.
|Limpeza profunda+
|2 minutos/3 minutos
|Semelhante à Limpeza profunda. Se a escova de dentes estiver conectada à aplicação, este modo funciona durante 2 minutos. Se a escova de dentes não estiver conectada, este modo irá funcionar durante 3 minutos.
|Branquear/Branquear+
|2 minutos 40 segundos
|Para remover manchas de superfície e polir os dentes da frente para um sorriso mais branco.
|Cuidado das gengivas
|3 minutos
|Perfeito para limpar dentes e gengivas.
|Saúde das gengivas
|3 minutos 20 segundos
|Um modo mais longo para permitir tempo adicional para limpar os dentes de trás e melhorar a saúde das gengivas
|Sensível
|2 minutos
|Vibrações suaves para uma limpeza suave mas eficaz para dentes e gengivas sensíveis
|Cuidado da língua
|20 segundos
|Limpe a sua língua com a cabeça da escova TongueCare.
|Polir
|1 minuto
|Para clarear e polir os seus dentes.
|Cuidado máximo
|3 minutos
|Um modo mais longo que combina modos de limpeza e massagem para uma limpeza diária excecional com uma massagem adicional nas gengivas.