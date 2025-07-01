Assistência Philips Quanto tempo deve durar a bateria da escova de dentes Sonicare?

A vida útil da bateria da escova de dentes Sonicare depende da frequência e da duração da escovagem. Com base numa sessão de escovagem de dois minutos, duas vezes por dia, a bateria dura, pelo menos, duas a três semanas com a carga completa. Se tiver problemas com a bateria da escova de dentes, clique nesta ligação para iniciar uma troca através da garantia.