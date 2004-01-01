Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui a fim de enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.
Dependendo do modelo, a forma como carrega a sua escova de dentes Philips Sonicare pode variar. Certifique-se de que utiliza o carregador original fornecido com a escova de dentes. Nem todos os carregadores Sonicare são compatíveis com outros modelos. O carregador pode ser um conector USB-A que requer um adaptador de parede (não incluído).
Leia as seguintes instruções sobre como carregar a sua escova de dentes.
Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
Coloque a pega da escova de dentes no carregador.
O indicador de bateria fica intermitente* para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 24 horas.
Pode deixar a escova de dentes num carregador ligado à corrente entre escovagens, uma vez que isso não afeta a vida útil da bateria.
*Nota: O modelo DailyClean 1100 não tem um indicador de bateria.
Carregar a escova de dentes com o copo de carregamento
Coloque a escova de dentes no copo de carregamento ou no suporte e coloque-a na base de carregamento.
Ligue a base de carregamento a uma tomada elétrica.
O indicador de bateria pisca a branco ou a verde para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 24 horas.
Carregar a escova de dentes com o estojo de viagem
Coloque a escova de dentes no estojo de viagem.
Ligue um cabo mini USB ao estojo de viagem.
Ligue o cabo USB a um adaptador de tomada USB IPX-4 de 5 V.
O indicador de bateria pisca a branco ou a verde para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 24 horas.
Carregar a escova de dentes com a base de carregamento sem fios
Ligue o cabo USB ao adaptador e ligue-o a uma tomada elétrica.
Coloque a escova de dentes na vertical na superfície elevada da base de carregamento.
A base de carregamento emite um sinal sonoro e o indicador da bateria pisca a branco para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar e ficar aceso a branco quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 12 horas.