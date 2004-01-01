    Como carrego a minha escova de dentes Sonicare?

    Publicado em 23 de agosto de 2024

    Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui a fim de enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos. 

    Dependendo do modelo, a forma como carrega a sua escova de dentes Philips Sonicare pode variar. Certifique-se de que utiliza o carregador original fornecido com a escova de dentes. Nem todos os carregadores Sonicare são compatíveis com outros modelos. O carregador pode ser um conector USB-A que requer um adaptador de parede (não incluído).

    Leia as seguintes instruções sobre como carregar a sua escova de dentes. 
    1. Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
    2. Coloque a pega da escova de dentes no carregador.
    3. O indicador de bateria fica intermitente* para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 24 horas. 
    Pode deixar a escova de dentes num carregador ligado à corrente entre escovagens, uma vez que isso não afeta a vida útil da bateria. 

    *Nota: O modelo DailyClean 1100 não tem um indicador de bateria.
     
  • Carregador padrão Sonicare

    • Carregar a escova de dentes com o copo de carregamento

    1. Coloque a escova de dentes no copo de carregamento ou no suporte e coloque-a na base de carregamento.
    2. Ligue a base de carregamento a uma tomada elétrica.
    3. O indicador de bateria pisca a branco ou a verde para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 24 horas.
    Copo de carregamento Sonicare

    Carregar a escova de dentes com o estojo de viagem

    1. Coloque a escova de dentes no estojo de viagem.
    2. Ligue um cabo mini USB ao estojo de viagem.
    3. Ligue o cabo USB a um adaptador de tomada USB IPX-4 de 5 V.
    O indicador de bateria pisca a branco ou a verde para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 24 horas. 
    Estojo de viagem de carregamento Sonicare

    Carregar a escova de dentes com a base de carregamento sem fios

    1. Ligue o cabo USB ao adaptador e ligue-o a uma tomada elétrica.
    2. Coloque a escova de dentes na vertical na superfície elevada da base de carregamento.
    3. A base de carregamento emite um sinal sonoro e o indicador da bateria pisca a branco para indicar que a escova de dentes está a carregar. Vai deixar de piscar e ficar aceso a branco quando a escova de dentes estiver completamente carregada, o que pode demorar até 12 horas.
    Base de carregamento Sonicare

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 , HX7106/01 , HX7119/02 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7400/06 , HX7423/09 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX3603/01 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7429/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7400/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7400/02 , HX7423/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7428/02 , HX7421/01 , HX9918/89 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0535/01 , HX9992/31 , CP0555/01 , CP0471/01 , CP0467/01 , CP0556/01 , CP0541/01 , CP0557/01 , CP0546/01 , CP0474/01 , CP0472/01 , HX9911/88 , HX3601/01 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/84 , HX9911/79 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9944/13 , HX9914/54 , HX9914/63 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9913/03 , HX9661/02 , HX9681/01 , HX9691/02 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6392/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX8911/02 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6809/34 , HX6807/04 , HX6801/08 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6830/53 , HX6807/63 , HX6807/51 , HX6807/35 , HX6807/28 , HX6888/88 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX6807/24 , HX6857/28 , HX6877/29 , HX9112/13 , HX6871/47 , HX6877/34 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX6601/29 , HX9354/38 , HX9392/39 , HX6912/32 , HX6621/14 , HX6611/27 , HX6721/35 , HX6231/12 , HX9924/03 , HX9398/20 , HX9903/03 , HX3212/61 , HX6231/08 , HX9312/04 , HX6732/37 , HX6511/02 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX3212/42 , HX9372/04 , HX9352/30 , HX9112/12 , HX6231/01 , HX6631/01 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6341/02 , HX6311/02 , HX6381/02 , HX6932/10 , HX6731/02 , HX6711/02 , HX6902/02 , HX6511/50 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX5551/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

