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A minha escova Philips Sonicare desliga-se sozinha

Se a sua escova de dentes se desligar sozinha, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.

Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3689/44 , HX3792/12 , HX3792/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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