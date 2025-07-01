A minha escova Philips Sonicare desliga-se sozinha
Se a sua escova de dentes se desligar sozinha, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.
O modo de escovagem selecionado define o tempo de escovagem. A sua escova de dentes desliga-se automaticamente quando o tempo recomendado é atingido. Recomendamos que altere o modo de escovagem. Os tempos do modo de escovagem podem variar entre 20 segundos e 3,5 minutos.
O BrushPacer divide o tempo de escovagem em seis partes. Durante a escovagem, irá interromper a vibração por breves instantes para indicar quando se deve deslocar para a área seguinte. A escova de dentes para automaticamente no final da sessão de escovagem.
A sua escova de dentes mede a pressão que aplica durante a escovagem. Se pressionar demasiado, esta irá parar por breves instantes, indicando que está a utilizar demasiada pressão.
Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que a sua escova de dentes esteja danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HX3689/44 , HX3792/12 , HX3792/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›