Assistência Philips A minha escova Philips Sonicare desliga-se sozinha

Se a sua escova de dentes se desligar sozinha, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.



Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.

1. Altere o modo de escovagem. O modo de escovagem selecionado define o tempo de escovagem. A sua escova de dentes desliga-se automaticamente quando o tempo recomendado é atingido.

Recomendamos que altere o modo de escovagem. Os tempos do modo de escovagem podem variar entre 20 segundos e 3,5 minutos. 2. Verifique se o BrushPacer está ativado. O BrushPacer divide o tempo de escovagem em seis partes. Durante a escovagem, irá interromper a vibração por breves instantes para indicar quando se deve deslocar para a área seguinte. A escova de dentes para automaticamente no final da sessão de escovagem. 3. Verifique se sensor de pressão está ativado. A sua escova de dentes mede a pressão que aplica durante a escovagem. Se pressionar demasiado, esta irá parar por breves instantes, indicando que está a utilizar demasiada pressão. Continua a ter problemas com a sua escova de dentes? Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que a sua escova de dentes esteja danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes.