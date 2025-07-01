Assistência Philips A minha escova de dentes Sonicare vibra com menos intensidade

Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.



Se a sua escova de dentes vibrar com menos intensidade do que anteriormente, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.



Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.

1. Carregue totalmente a bateria. Uma escova de dentes sem uma bateria totalmente carregada pode precisar de mais energia para vibrar com a intensidade original. Recomendamos que a carregue durante a noite durante, pelo menos, 24 horas.



Os carregadores são diferentes para todas as escovas de dentes Sonicare e não são compatíveis com outros modelos Sonicare. Recomendamos que utilize o carregador original fornecido com a escova de dentes para carregar a mesma. 2. Desative a função EasyStart. Algumas escovas de dentes incluem a função EasyStart ativada por predefinição. Esta função faz com que a escova de dentes aumente lentamente o nível de vibração após cada sessão de escovagem. O aumento da vibração ocorrerá durante as primeiras 14 sessões. Se desejar que a sua escova de dentes vibre normalmente, recomendamos que desative a função EasyStart. 3. Substitua a cabeça da escova. Também pode indicar que a cabeça da escova está gasta. Recomendamos a substituição da cabeça da escova a cada três meses. Pode comprar uma nova cabeça da escova na nossa loja online.



Se tiver substituído recentemente a cabeça da escova, avance para o passo seguinte. 4. Altere o modo de escovagem. O modo selecionado afeta o nível de vibração da sua escova de dentes. Alguns modos de escovagem são menos potentes, por exemplo, TongueCare e Sensitive. Recomendamos que aumente a vibração, alterando o modo de escovagem. Desligue a sua escova de dentes e prima o botão de modo/intensidade para escolher o modo preferido. 5. Altere a definição de intensidade. Alguns modelos de escovas de dentes incluem uma definição de intensidade. Consulte o manual do utilizador para verificar se a sua escova de dentes inclui a definição de intensidade. A definição de intensidade selecionada afeta o nível de vibração da escova de dentes. É possível escolher entre diferentes níveis de intensidade. A escova de dentes seleciona automaticamente o nível de intensidade com a cabeça da escova que colocar.



Durante a escovagem, a intensidade pode ser alterada, premindo o botão de modo/intensidade. Não é possível ajustar a intensidade quando a pega está desligada. Continua a ter problemas com a sua escova de dentes? Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que a sua escova de dentes esteja danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes.