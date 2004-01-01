    Posso utilizar o carregador Sonicare com outras escovas de dentes?

    Publicado em 28 de agosto de 2024
    Recomendamos que utilize sempre o carregador fornecido com a sua escova de dentes Philips Sonicare. Alguns modelos de carregadores também são intermutáveis. Veja abaixo os vários tipos de carregadores compatíveis com a sua escova de dentes Sonicare.

    Nota: se estiver localizado na China e tiver comprado a sua escova de dentes antes de 1 de setembro de 2024, contacte 4008 800 008 para obter assistência.

    Carregador padrão

    Todas as escovas de dentes Sonicare com um orifício na base da pega são compatíveis com os carregadores que têm um pino fixo na base. 
    Nota: As séries DiamondClean e Prestige não são compatíveis com este carregador.
    As ID do modelo são as seguintes:
    Carregador padrão

    Carregador 9900 Prestige

    O carregador da Prestige 9900 inclui uma base de carregamento e uma base de carga.
    Coloque a base de carga sobre a base de carregamento. Em seguida, introduza a pega da escova de dentes na base de carga.
    A base do carregador apresenta os números de modelo CBB1001 ou CBB2001, dependendo da cor.
     

    Carregadores DiamondClean, DiamondClean Smart e DiamondClean 9000

    Os carregadores DiamondClean e DiamondClean Smart têm um aspeto semelhante, mas só funcionam com a escova de dentes fornecida. Consulte a tabela abaixo e verifique se o código na parte inferior do carregador é compatível com o código na parte inferior da pega da escova de dentes.
     

    Modelo da escova de dentes elétricaCódigo na parte inferior da pegaCódigo na parte inferior do carregador
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX7106/01 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7101/04 , HX7108/04 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7113/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7101/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0535/01 , CP0546/01 , CP0555/01 , CP0471/01 , CP0467/01 , CP0474/01 , CP0472/01 , CP0541/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , HX9691/02 , HX9681/01 , HX9661/02 , HX6392/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX8911/02 , HX3412/07 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6809/34 , HX6807/04 , HX6801/08 , HX6888/88 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6877/29 , HX9112/13 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9354/38 , HX9392/39 , HX6601/29 , HX6912/32 , HX9924/03 , HX6721/35 , HX6621/14 , HX6611/27 , HX6231/12 , HX9398/20 , HX9903/03 , HX3212/61 , HX6231/08 , HX9312/04 , HX6732/37 , HX6511/02 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX3212/42 , HX9372/04 , HX9352/30 , HX9112/12 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6311/07 , HX3120/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX3110/00 , HX9332/04 , HX8111/12 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6341/02 , HX6381/02 , HX6932/10 , HX6731/02 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6511/50 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX5551/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

