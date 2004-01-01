Posso utilizar o carregador Sonicare com outras escovas de dentes?
Nota: se estiver localizado na China e tiver comprado a sua escova de dentes antes de 1 de setembro de 2024, contacte 4008 800 008 para obter assistência.
Carregador padrão
Nota: As séries DiamondClean e Prestige não são compatíveis com este carregador.
As ID do modelo são as seguintes:
Carregador 9900 Prestige
O carregador da Prestige 9900 inclui uma base de carregamento e uma base de carga.
Coloque a base de carga sobre a base de carregamento. Em seguida, introduza a pega da escova de dentes na base de carga.
A base do carregador apresenta os números de modelo CBB1001 ou CBB2001, dependendo da cor.
Carregadores DiamondClean, DiamondClean Smart e DiamondClean 9000
Os carregadores DiamondClean e DiamondClean Smart têm um aspeto semelhante, mas só funcionam com a escova de dentes fornecida. Consulte a tabela abaixo e verifique se o código na parte inferior do carregador é compatível com o código na parte inferior da pega da escova de dentes.
|Modelo da escova de dentes elétrica
|Código na parte inferior da pega
|Código na parte inferior do carregador
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001