Se a sua escova de dentes Sonicare não ligar, é pouco provável que a substituição da bateria resolva o problema. Pode enviar um pedido de garantia online para obter assistência ou um dispositivo de substituição aqui ou contacte-nos aqui. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.

A bateria recarregável incorporada pode ser removida para eliminação e as instruções para remoção da bateria estão disponíveis nos manuais e documentação do seu produto aqui. Se não se sentir à vontade para desmontar componentes eletrónicos, recomendamos que procure assistência profissional na sua loja de reciclagem ou reparação de produtos eletrónicos local.

Recomendamos que não substitua a bateria sozinho, pois pode aumentar o risco de incêndio ou de outros potenciais riscos de segurança.

Nota: Abrir a escova de dentes anula a garantia do produto.