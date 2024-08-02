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    Assistência Philips

    Posso substituir a bateria da escova de dentes Sonicare?

    Publicado em 5 de setembro de 2024

    Se a sua escova de dentes Sonicare não ligar, é pouco provável que a substituição da bateria resolva o problema. Pode enviar um pedido de garantia online para obter assistência ou um dispositivo de substituição aqui ou contacte-nos aqui.  Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.

    A bateria recarregável incorporada pode ser removida para eliminação e as instruções para remoção da bateria estão disponíveis nos manuais e documentação do seu produto aqui. Se não se sentir à vontade para desmontar componentes eletrónicos, recomendamos que procure assistência profissional na sua loja de reciclagem ou reparação de produtos eletrónicos local.

    Recomendamos que não substitua a bateria sozinho, pois pode aumentar o risco de incêndio ou de outros potenciais riscos de segurança.

    Nota: Abrir a escova de dentes anula a garantia do produto.

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7106/01 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7423/09 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7403/05 , HX7423/08 , HX7420/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9911/79 , HX9992/45 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9913/13 , HX9913/03 , HX9661/02 , HX9681/01 , HX9691/02 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX6392/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6601/29 , HX6231/12 , HX9903/03 , HX9924/03 , HX6621/14 , HX6611/27 , HX3212/61 , HX6231/08 , HX6511/02 , HX3212/03 , HX6322/04 , HX3212/42 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6311/07 , HX5350/02 , HX6341/02 , HX6311/02 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX5551/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

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