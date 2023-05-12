Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Promoção de verão
EXTRA -10% com o código* 10SUMMER
HX6839/28
HX683P
a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral
Sensor de pressão integrado
2 modos de limpeza
1 x funcionalidade BrushSync
Estojo de viagem
Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.
Quer seja para se concentrar na remoção da placa bacteriana ou para oferecer aos seus dentes um bom polimento adicional, pode contar connosco: o modo Limpeza proporciona limpeza superior e o modo Branqueamento é ideal para remover as manchas de superfície.
Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.
Compreender as avaliações dos produtos
4.5
de 5
724
Críticas
92%
recomendam este produto
Diegol9
12/05/2023
España
Comprador verificado
Excelente
Muy buen producto, en mi caso noto mucho la diferencia con un cepillo tradicional y es que te deja muy limpios los dientes. Un 10.
Pontos positivos
Limpieza
Pontos negativos
Que trae sólo un cabezal y ninguno de repuesto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico
Fagagi
09/04/2023
España
Comprador verificado
Fantástico para cuidar tu boca
Fácil y cómodo de usar Perfecto limpieza y rapidez de limpieza
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico
Fermar
31/12/2022
España
Comprador verificado
Muy bueno y a un precio muy competitivo.
Muy bueno y a un precio muy competitivo. Tiene las funciones suficientes.
Pontos positivos
Precio y calidad
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual