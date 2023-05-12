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  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500Escova de dentes elétrica sónica

HX6839/28

HX683P

4.5
| (724) Críticas | 92% recomendam este produto
Dentes mais brancos, suave para a boca.
Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.
Ver todos os benefícios
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a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral

Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Dentes mais brancos, suave para a boca.

  • Sensor de pressão integrado

  • 2 modos de limpeza

  • 1 x funcionalidade BrushSync

  • Estojo de viagem

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Modo Limpeza e Branqueamento

Modo Limpeza e Branqueamento

Quer seja para se concentrar na remoção da placa bacteriana ou para oferecer aos seus dentes um bom polimento adicional, pode contar connosco: o modo Limpeza proporciona limpeza superior e o modo Branqueamento é ideal para remover as manchas de superfície.

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Compreender as avaliações dos produtos

4.5

de 5

724

Críticas

92%

recomendam este produto

5
4
3
2
1

Diegol9

12/05/2023

España

Comprador verificado

Excelente

Muy buen producto, en mi caso noto mucho la diferencia con un cepillo tradicional y es que te deja muy limpios los dientes. Un 10.

Pontos positivos

Limpieza

Pontos negativos

Que trae sólo un cabezal y ninguno de repuesto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico

Fagagi

09/04/2023

España

Comprador verificado

Fantástico para cuidar tu boca

Fácil y cómodo de usar Perfecto limpieza y rapidez de limpieza

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico

Fermar

31/12/2022

España

Comprador verificado

Muy bueno y a un precio muy competitivo.

Muy bueno y a un precio muy competitivo. Tiene las funciones suficientes.

Pontos positivos

Precio y calidad

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual