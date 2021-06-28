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Promoção de verão
EXTRA -10% com o código* 10SUMMER
HX6877/28
HX685T
a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral
Sensor de pressão integrado
3 modos, 3 intensidades
2 funcionalidades BrushSync
Estojo de viagem
Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.
Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com três modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. White é o modo ideal para remover manchas de superfície. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.
Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.
Compreender as avaliações dos produtos
4.5
de 5
490
Críticas
92%
recomendam este produto
Alexia1512
28/06/2021
Portugal
Comprador verificado
Limpeza de excelência
Com esta escova a minha higiene dentária melhorou imenso, sinto os dentes muito mais limpos e melhor do que com uma escova manual. Excelente escolha!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica
OiOi
28/04/2021
Portugal
Comprador verificado
Muito BOM
Realmente, funciona muito bem e nota-se os dentes mais brancos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica
Charlidlm
29/07/2023
España
Buen producto
Buen producto, la limpieza profunda. Cómodo de usar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6871/47 El cepillo de dientes que necesitas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6871/47 El cepillo de dientes que necesitas
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual