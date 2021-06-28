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Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Escova de dentes elétrica sónica

HX6877/28

HX685T

4.5
| (490) Críticas | 92% recomendam este produto
Dentes mais brancos, suave para a boca.
Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral

Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Dentes mais brancos, suave para a boca.

  • Sensor de pressão integrado

  • 3 modos, 3 intensidades

  • 2 funcionalidades BrushSync

  • Estojo de viagem

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Três modos, três definições de intensidade

Três modos, três definições de intensidade

Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com três modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. White é o modo ideal para remover manchas de superfície. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.5

de 5

490

Críticas

92%

recomendam este produto

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3
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1

Alexia1512

28/06/2021

Portugal

Comprador verificado

Limpeza de excelência

Com esta escova a minha higiene dentária melhorou imenso, sinto os dentes muito mais limpos e melhor do que com uma escova manual. Excelente escolha!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica

OiOi

28/04/2021

Portugal

Comprador verificado

Muito BOM

Realmente, funciona muito bem e nota-se os dentes mais brancos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Escova de dentes elétrica sónica

Charlidlm

29/07/2023

España

Buen producto

Buen producto, la limpieza profunda. Cómodo de usar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 6100 HX6871/47 El cepillo de dientes que necesitas

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual