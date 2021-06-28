Três modos, três definições de intensidade

Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com três modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. White é o modo ideal para remover manchas de superfície. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.