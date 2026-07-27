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Descontinuado
AC3033/10
Purifica divisões de até 135 m²
Taxa purificação do ar (CADR) 520 m³/h
Filtro HEPA e de carbono ativo
Ligado com a aplicação Air+
A aplicação Air+ proporciona uma experiência inteligente para garantir que respira um ar limpo e saudável. A aplicação mantém um registo de todos os poluentes no interior e exterior e ajusta automaticamente o desempenho dos seus dispositivos, para que não tenha de o fazer. A Air+ permite-lhe manter o controlo, dentro ou fora de casa. Controle o ar em casa com a sua voz utilizando a Amazon Alexa ou o Google Home (8)
Recolhe aerossóis, incluindo os que podem conter vírus respiratórios. Testado de forma independente pela Airmid Health group quanto a remoção de até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (3). Também testado para coronavírus (5).
Analisa o ar 1000x por segundo para detetar partículas ultrafinas. Comunica a qualidade do ar em tempo real e escolhe de forma inteligente a velocidade certa para a sua casa (no modo automático).
Prémios
Críticas
(1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da respetiva taxa de purificação do ar (CADR) de 520 m³/h pelo tamanho da divisão de 48 m³ (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).
(2) Testado pela CADR por um laboratório independente certificado, de acordo com a norma GB/T18801-2015. Devido a melhorias nos nossos testes e controlo de qualidade, os valores da CADR foram atualizados. Se a embalagem ainda não estiver atualizada, asseguramos que o produto cumpre as especificações mais altas indicadas online.
(3) Testado pela Airmid Healthgroup Ltd. Numa câmara de 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1); redução medida no modo Turbo após 10 a 20 minutos. Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem ajudar à proteção geral (EPA americana).
(4)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.
(5)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.
(6)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.
(7)Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s./A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2016
(8)A disponibilidade da Alexa e do Google Home depende da sua localização
(9)A pressão do som média calculada a 1,5 metros do dispositivo, com base nas medidas de acordo com a norma IEC 60704 de Nível de pressão do som depende da construção da divisão, decoração e posicionamento do dispositivo e do ouvinte.
(10) Conforme testado num contexto real, com poeira ressuspensa, por uma pessoa a ir para a cama.
(11) Com base nas medições da CADR, de acordo com a norma GB/T-18801/2015, com o dispositivo a funcionar no modo de suspensão e no modo de suspensão antialérgica.
(12) Os purificadores de ar da Philips têm uma taxa de purificação do ar e uma eficiência energética mais elevadas com um filtro NanoProtect HEPA do que com um filtro HEPA H13, testado para GB/T 18801
(13) Do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol NaCl por um laboratório externo
(14) Poupanças baseadas na vida útil dos filtros e preços anunciados, de acordo com websites ou retalhistas da marca, Países Baixos, 21 de junho de 2022.