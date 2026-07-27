A aplicação Philips Air+: a sua solução inteligente para ar limpo

A aplicação Air+ proporciona uma experiência inteligente para garantir que respira um ar limpo e saudável. A aplicação mantém um registo de todos os poluentes no interior e exterior e ajusta automaticamente o desempenho dos seus dispositivos, para que não tenha de o fazer. A Air+ permite-lhe manter o controlo, dentro ou fora de casa. Controle o ar em casa com a sua voz utilizando a Amazon Alexa ou o Google Home (8)