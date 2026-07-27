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AC1215/10
Purifica divisões de até 63 m²
Taxa de purificação do ar (CADR) 270 m³/h
Filtro HEPA e de carbono ativo
A circulação de ar potente cobre eficazmente divisões de até 63 m² e distribui ar limpo em todos os cantos da divisão. Isto aumenta o desempenho para uma taxa de purificação do ar (CADR) de 270 m³/h. Limpa 20 m² em menos de 11 min. (1)
A filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, carbono ativo e pré-filtro recolhe 99,97% das partículas ultrafinas até 0,003 mícrones (4) para que esteja seguro de PM2.5, bactérias, pólen, pó, pelos de animais de estimação e outros poluentes. Certificado pelo Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias.
Recolhe aerossóis, incluindo os que podem conter vírus respiratórios. Testado de forma independente pela Airmid Health group quanto a remoção de até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (3). Também testado para coronavírus (5).
Críticas
(1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da sua CADR de 190 m³/h pelo tamanho da divisão de 49 m³ (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).
(2) Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s. /A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2022
(3) Testado pela Airmid Healthgroup Ltd. Numa câmara de 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1); redução medida no modo Turbo após 10 a 20 minutos. Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem ajudar à proteção geral (EPA americana).
(4)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.
(5)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.
(6)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.