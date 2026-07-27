Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)

Com apenas um toque num botão, o purificador de ar filtra os vírus, os alergénios ou os poluentes invisíveis em sua casa para a manter limpa e segura. Purifica de forma rápida e eficaz, graças à sua taxa de purificação do ar (CADR) de 270 m³/h.