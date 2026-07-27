ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)
  • Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)
  • Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)
  • Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)
  • Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)
  • Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)

Série 1000iPurificador de ar

AC1215/10

Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)
Com apenas um toque num botão, o purificador de ar filtra os vírus, os alergénios ou os poluentes invisíveis em sua casa para a manter limpa e segura. Purifica de forma rápida e eficaz, graças à sua taxa de purificação do ar (CADR) de 270 m³/h.
Ver todos os benefícios

Remove 99,9% dos vírus, alergénios e poluentes (2, 3, 4)

Purifica o ar em menos de 11 minutos (1)

  • Purifica divisões de até 63 m²

  • Taxa de purificação do ar (CADR) 270 m³/h

  • Filtro HEPA e de carbono ativo

Purificação rápida adequada para divisões de até 63 m²

A circulação de ar potente cobre eficazmente divisões de até 63 m² e distribui ar limpo em todos os cantos da divisão. Isto aumenta o desempenho para uma taxa de purificação do ar (CADR) de 270 m³/h. Limpa 20 m² em menos de 11 min. (1)

O filtro HEPA capta 99,97% das partículas de 0,003 mícrones

A filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, carbono ativo e pré-filtro recolhe 99,97% das partículas ultrafinas até 0,003 mícrones (4) para que esteja seguro de PM2.5, bactérias, pólen, pó, pelos de animais de estimação e outros poluentes. Certificado pelo Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias.

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

Recolhe aerossóis, incluindo os que podem conter vírus respiratórios. Testado de forma independente pela Airmid Health group quanto a remoção de até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (3). Também testado para coronavírus (5).

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. (1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da sua CADR de 190 m³/h pelo tamanho da divisão de 49 m³ (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).

  2. (2) Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s. /A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2022

  3. (3) Testado pela Airmid Healthgroup Ltd. Numa câmara de 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1); redução medida no modo Turbo após 10 a 20 minutos. Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem ajudar à proteção geral (EPA americana).

  4. (4)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.

  5. (5)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.

  6. (6)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.