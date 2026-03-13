Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Purificador do ar e humidificador do ar
Todas as séries
Série 1000i Purificador de ar
Assistência
AC1215/10
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
EU Declaration of conformity Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/10 - English (US)
User Manual Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/10
Todas (5)
Qual o significado das luzes do indicador PM2.5 no meu purificador de ar Philips?
Qual o significado dos indicadores ou códigos de erro no meu purificador de ar Philips?
Que filtros devo utilizar no meu purificador de ar Philips?
Devo efetuar uma reposição no meu humidificador ou purificador de ar Philips após a substituição ou limpeza de um filtro?
Posso limpar os filtros e pré-filtro do meu purificador de ar Philips?
Existe uma luz constante ou intermitente no meu purificador de ar Philips
O purificador de ar Philips faz demasiado ruído
A indicação de substituição do filtro do meu purificador do ar Philips permanece acesa
O purificador de ar Philips produz um odor mau ou desagradável
O meu purificador de ar Philips não melhora a qualidade do ar
O purificador de ar Philips faz um ruído estranho
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).