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Descontinuado
Purifica o ar em menos de 9 minutos (1)
Com apenas um toque num botão, o purificador de ar filtra os vírus, os alergénios ou os poluentes invisíveis em sua casa para a manter limpa e segura. Purifica de forma rápida e eficaz, graças à sua taxa de purificação do ar (CADR) de 333 m³/h.
Purifica divisões de até 79 m²
Taxa purificação do ar (CADR) 333 m³/h
Filtro HEPA e de carbono ativo
A potente circulação do fluxo de ar cobre eficazmente divisões de até 79 m² e distribui ar limpo em todos os cantos da divisão. Isto aumenta o desempenho para uma taxa de purificação do ar (CADR) de 333 m³/h. Limpa 20 m² em apenas 9 min. (1)
A filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, filtro de carbono ativo e pré-filtro recolhe 99,97% das partículas ultra finas até 0,003 mícrones (3), para que esteja seguro de PM2.5, bactérias, pólen, pó, pelos de animais de estimação, gás e outros poluentes. Certificado pelo Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias.
Analisa o ar 1000x por segundo para detetar partículas ultrafinas. Comunica a qualidade do ar em tempo real e escolhe de forma inteligente a velocidade certa para a sua casa (no modo automático).
4.4
de 5
555
Críticas
94%
recomendam este produto
Mrd64
28/08/2022
España
Comprador verificado
Es un producto de calidad excelente.
Es un producto que tiene una versatilidad excelente, eficacia en el tratamiento del aire, información en todo momento de sus funciones.
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Esta avaliação foi feita para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes
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Nitron
31/03/2021
España
Perfecto, tal cual, 30 minutos i aire limpio.
Cumple exactamente las especificaciones. Es muy silencioso.
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Esta avaliação foi feita para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes
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Carroza
25/02/2021
España
Comprador verificado
Se nota como limpia el ambiente, y reduce el polvo
Muy silencioso. Un poco pesado para desplazarlo, unas ruedas serían estupendas
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Esta avaliação foi feita para AC2887/10 Purificador de aire para estancias medias hasta 75m2
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(1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da sua CADR de 333 m³/h pelo tamanho da divisão de 48 m³ (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).
(2) Teste da taxa de redução microbiana efetuado pela Airmid Health Ltd. numa câmara 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1). Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem fazer parte de um plano de proteção (EPA americana).
(3)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.
(4)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.
(5)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.
(6)Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s./A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2011
(7)A pressão do som média calculada a 1,5 metros do dispositivo, com base nas medidas de acordo com a norma IEC 60704 de Nível de pressão do som depende da construção da divisão, decoração e posicionamento do dispositivo e do ouvinte.