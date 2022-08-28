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  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series AC2887/10
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Descontinuado

Série 2000Purificador de ar para divisões grandes

AC2887/10

4.4

| (555) Críticas | 94% recomendam este produto

Purifica o ar em menos de 9 minutos (1)

Com apenas um toque num botão, o purificador de ar filtra os vírus, os alergénios ou os poluentes invisíveis em sua casa para a manter limpa e segura. Purifica de forma rápida e eficaz, graças à sua taxa de purificação do ar (CADR) de 333 m³/h.

Ver todos os benefícios

Remove 99,9% dos vírus, alergénios e poluentes (2, 3, 6)

Purifica o ar em menos de 9 minutos (1)

  • Purifica divisões de até 79 m²

  • Taxa purificação do ar (CADR) 333 m³/h

  • Filtro HEPA e de carbono ativo

Alto desempenho adequado para divisões de até 79 m²

Alto desempenho adequado para divisões de até 79 m²

A potente circulação do fluxo de ar cobre eficazmente divisões de até 79 m² e distribui ar limpo em todos os cantos da divisão. Isto aumenta o desempenho para uma taxa de purificação do ar (CADR) de 333 m³/h. Limpa 20 m² em apenas 9 min. (1)

O filtro HEPA capta 99,97% das partículas de 0,003 mícrones

O filtro HEPA capta 99,97% das partículas de 0,003 mícrones

A filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, filtro de carbono ativo e pré-filtro recolhe 99,97% das partículas ultra finas até 0,003 mícrones (3), para que esteja seguro de PM2.5, bactérias, pólen, pó, pelos de animais de estimação, gás e outros poluentes. Certificado pelo Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias.

Sensores inteligentes para purificação inteligente

Sensores inteligentes para purificação inteligente

Analisa o ar 1000x por segundo para detetar partículas ultrafinas. Comunica a qualidade do ar em tempo real e escolhe de forma inteligente a velocidade certa para a sua casa (no modo automático).

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

555

Críticas

94%

recomendam este produto

28/08/2022

España

España

Comprador verificado

Es un producto de calidad excelente.

Es un producto que tiene una versatilidad excelente, eficacia en el tratamiento del aire, información en todo momento de sus funciones.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes

31/03/2021

España

España

Perfecto, tal cual, 30 minutos i aire limpio.

Cumple exactamente las especificaciones. Es muy silencioso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 2000i AC2889/10 Purificador de aire para habitaciones grandes

25/02/2021

España

España

Comprador verificado

Se nota como limpia el ambiente, y reduce el polvo

Muy silencioso. Un poco pesado para desplazarlo, unas ruedas serían estupendas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AC2887/10 Purificador de aire para estancias medias hasta 75m2

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. (1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da sua CADR de 333 m³/h pelo tamanho da divisão de 48 m³ (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).

  2. (2) Teste da taxa de redução microbiana efetuado pela Airmid Health Ltd. numa câmara 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1). Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem fazer parte de um plano de proteção (EPA americana).

  3. (3)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.

  4. (4)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.

  5. (5)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.

  6. (6)Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s./A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2011

  7. (7)A pressão do som média calculada a 1,5 metros do dispositivo, com base nas medidas de acordo com a norma IEC 60704 de Nível de pressão do som depende da construção da divisão, decoração e posicionamento do dispositivo e do ouvinte.