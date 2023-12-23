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Descontinuado
Purifica o ar em menos de 16 minutos (1)
Com apenas um toque num botão, o purificador de ar filtra os vírus, os alergénios ou os poluentes invisíveis na sua casa para a manter limpa e segura. Purifica de forma rápida e eficaz, graças à sua taxa de purificação do ar (CADR) de 190 m³/h.
Purifica divisões de até 48 m²
Taxa purificação do ar (CADR) 190 m³/h
Filtro HEPA e de carbono ativo
A circulação de ar potente cobre eficazmente divisões de até 48 m² e distribui ar limpo em todos os cantos da divisão. Isto aumenta o desempenho para uma taxa de purificação do ar (CADR) de 190 m³/h. Limpa 20 m² em menos de 16 min. (1)
A filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, filtro de carbono ativo e pré-filtro recolhe 99,5% das partículas ultra finas até 0,003 mícrones (3), para que esteja seguro de PM2.5, bactérias, pólen, pó, pelos de animais de estimação, odores e outros poluentes. Certificado pelo Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias.
Recolhe aerossóis, incluindo os que podem conter vírus respiratórios. Testado de forma independente pela Airmid Health group quanto a remoção de até 99,9% de vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (4).
4.5
de 5
563
Críticas
93%
recomendam este produto
Pau c
23/12/2023
España
Excelente
Me encata esta marca, siempre compro todo de ellos y el purificador de aire le doy un 10/10 por lo bien que limpia y purifica el aire. También que lo puedo programar desde el teléfono y el diseño es precioso
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Esta avaliação foi feita para 800 Series AC0820/10 Purificador aire dormitorios o estancias pequeñas
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Carmendumitras
03/08/2023
España
Comprador verificado
Satisfecho
Pequeño,no ocupa mucho espacio y supongo que limpia el aire bien porque enseguida detecta cualquier olor de comida y se pone en marcha
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Esta avaliação foi feita para Series 800 AC0819/10 Purificador de aire estancias pequeñas hasta 49m2
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Linkfire1
28/12/2022
España
Comprador verificado
Calidad
Muy buena calidad, en modo espera es muy silencioso, y el caudal de aire cuando esta en pleno funcionamiento es perfecto, aprobado y certificado para la eliminación de bacterias incluso coronavirus. El filtro es cambiable y bastante económico, el diseño es sencillo y funcional.
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Esta avaliação foi feita para Series 800 AC0819/10 Purificador de aire estancias pequeñas hasta 49m2
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(1)A partir do ar que passa através do filtro, este é um tempo teórico para uma limpeza única, calculado através da divisão da respetiva CADR de 190 m³/h pelo tamanho da divisão de 48 m² (pressupondo uma divisão com 20 m² de área e 2,4 m de altura).
(2) Teste da taxa de redução microbiana efetuado pela Airmid Health Ltd. numa câmara 28,5 m³ com Influenza A no ar (H1N1). Os purificadores de ar por si só não protegem contra a COVID-19, mas podem fazer parte de um plano de proteção (EPA americana).
(3)A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol de NaCI pela iUTA, de acordo com a norma DIN71460-1.
(4)Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.
(5)A vida útil recomendada para o dispositivo baseia-se num cálculo teórico dos valores regionais médios anuais das partículas de ar nocivas no exterior e na utilização diária do purificador de ar durante 16 horas no modo automático.
(6)Testado no material filtrante por um laboratório independente quanto à eficiência numa passagem com um fluxo de ar de 5,33 cm/s./A partir do ar que passa através do filtro, testado de acordo com a norma JISB 9908-2011
(7)A pressão do som média calculada a 1,5 metros do dispositivo, com base nas medidas de acordo com a norma IEC 60704 de Nível de pressão do som depende da construção da divisão, decoração e posicionamento do dispositivo e do ouvinte.