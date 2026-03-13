Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Café
Todas as séries
Série 1200 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Descontinuado
Assistência
EP1220/00
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
Moinho de leiteAcessório para espuma de leite
O tabuleiro de recolha da minha máquina de café expresso Philips enche rapidamente
O café da máquina de café expresso Philips não está suficientemente quente
A minha máquina de café expresso Philips não faz espuma de leite corretamente
Uma luz de aviso na minha máquina de café expresso Philips não se apaga
Existe café moído por baixo do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).