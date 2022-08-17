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Descontinuado
2 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto mate
Ecrã tátil
O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
3.8
de 5
19
Críticas
87%
recomendam este produto
gjesus
17/08/2022
Portugal
Comprador verificado
Satisfeito com o produto.
Estou satisfeito com o produto no geral porém o facto de fezer vários rinses de limpeza faz com que tirar café não seja um processo autónomo. Isto para que a chávena não fique cheia de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
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PeterPine
08/05/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente máquina!
Gasta um pouco de água é verdade, mas estou super contente com a compra!
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Guero85
10/12/2021
Portugal
Comprador verificado
Máquina de qualidade, café excelente!
Recomendo a todos os amantes de café! Cafés sempre bem preparados com boa espuma. Muito melhor que depender de capsulas, mais económico e melhor para o ambiente.
Pontos positivos
Económico, mais ecológico.
Pontos negativos
Capacidades limitadas no que toca a servir dois cafés ao mesmo tempo
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2220/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
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Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Com base em 70-82 °C.
não incluído no conteúdo da caixa