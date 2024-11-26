ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
  • Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia

Descontinuado

Philips Avent Ultra start2 chupetas 0-2m

SCF075/02

4.7
| (434) Críticas | 98% recomendam este produto
Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia
Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia. Philips Avent ultra start, a nossa chupeta mais pequena e leve, adapta-se perfeitamente ao rosto pequenino do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Pequena e leve para um ajuste perfeito

Recém-nascidos tranquilos, desde o primeiro dia

  • Concebida para recém-nascidos

  • Ortodôntica e sem BPA

  • 2 unidades

  • 0-2m

Ideal para rostos pequeninos

Ideal para rostos pequeninos

A nossa chupeta para recém-nascido foi especialmente concebida para se adaptar a bocas e rostos pequenos. O design leve torna-a ideal como primeira chupeta, e é adequada para bebés até 6 meses de vida. A forma e o tamanho da tetina ajudam o bebé a transitar facilmente para as gamas de chupetas Philips Avent Ultra Air e Ultra Soft, para que as suas necessidades de sucção natural sejam sempre satisfeitas.

98% de aceitação da tetina*

98% de aceitação da tetina*

Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Philips Avent.

Ideais para um desenvolvimento oral saudável

Ideais para um desenvolvimento oral saudável

As nossas tetinas ortodônticas em silicone suave foram concebidas para promover um desenvolvimento oral natural, estimulando a sucção não nutritiva do bebé. O seu formato simétrico e estreito junto ao escudo, distribui uniformemente a pressão sobre a mandibula, dentes e gengivas, ajustando-se ao interior do palato único de cada bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

434

Críticas

98%

recomendam este produto

26/11/2024

Portugal

Portugal

as chupetas são incríveis!

a minha filha até hoje não tinha aceite nenhuma chupeta e adorou este modelo da philips

Pontos positivos

a minha bebé adorou

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

19/11/2024

Portugal

Portugal

Desde o nascimento a acalmar os nossos rebentos

Chupeta anatómica que ajuda a acalmar os bebés com uma ótima adaptação desde a nascença. Com as suas linhas delicadas adaptam se perfeitamente as necessidades do recém nascido. Compatível com a amamentação ajuda a acalmar o bebé. Recomendo a 100%

Pontos positivos

Bebe adapta se bem

Pontos negativos

De momento no encontrei nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

18/11/2024

Portugal

Portugal

bom produto

Funcionam bastante bem, e a caixa de transporte reutilizável que funciona também como esterilizador é uma ótimo vantagem para sempre que tiver de esterilizar rapido e eficaz. Parecem bastante confortáveis e o meu bebe gostou muito. Recomendo bastante a quem tiver duvidas para chupeta de um bebê recem nascido

Pontos positivos

a caixinha transportadora que funciona como esterilizador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas ultra (n=201).

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização