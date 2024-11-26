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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Concebida para recém-nascidos
Ortodôntica e sem BPA
2 unidades
0-2m
A nossa chupeta para recém-nascido foi especialmente concebida para se adaptar a bocas e rostos pequenos. O design leve torna-a ideal como primeira chupeta, e é adequada para bebés até 6 meses de vida. A forma e o tamanho da tetina ajudam o bebé a transitar facilmente para as gamas de chupetas Philips Avent Ultra Air e Ultra Soft, para que as suas necessidades de sucção natural sejam sempre satisfeitas.
Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Philips Avent.
As nossas tetinas ortodônticas em silicone suave foram concebidas para promover um desenvolvimento oral natural, estimulando a sucção não nutritiva do bebé. O seu formato simétrico e estreito junto ao escudo, distribui uniformemente a pressão sobre a mandibula, dentes e gengivas, ajustando-se ao interior do palato único de cada bebé.
4.7
de 5
434
Críticas
98%
recomendam este produto
esquilo21
26/11/2024
Portugal
Parte da promoção
as chupetas são incríveis!
a minha filha até hoje não tinha aceite nenhuma chupeta e adorou este modelo da philips
Pontos positivos
a minha bebé adorou
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Cata1992
19/11/2024
Portugal
Parte da promoção
Desde o nascimento a acalmar os nossos rebentos
Chupeta anatómica que ajuda a acalmar os bebés com uma ótima adaptação desde a nascença. Com as suas linhas delicadas adaptam se perfeitamente as necessidades do recém nascido. Compatível com a amamentação ajuda a acalmar o bebé. Recomendo a 100%
Pontos positivos
Bebe adapta se bem
Pontos negativos
De momento no encontrei nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
18/11/2024
Portugal
Parte da promoção
bom produto
Funcionam bastante bem, e a caixa de transporte reutilizável que funciona também como esterilizador é uma ótimo vantagem para sempre que tiver de esterilizar rapido e eficaz. Parecem bastante confortáveis e o meu bebe gostou muito. Recomendo bastante a quem tiver duvidas para chupeta de um bebê recem nascido
Pontos positivos
a caixinha transportadora que funciona como esterilizador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas ultra (n=201).
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização