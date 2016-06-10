A aplicação móvel SleepMapper ("Aplicação") fornece ao utilizador informações e controlo sobre o seu dispositivo SmartSleep e dispositivo Somneo e outros serviços ("Serviços"). Esta Declaração de privacidade destina-se a ajudá-lo a compreender as nossas políticas de privacidade quando utiliza os nossos Serviços, incluindo os dados que recolhemos, por que motivo os recolhemos e o que fazemos com eles, e ainda a dar-lhe a conhecer os seus direitos individuais. A SleepMapper utiliza dados pessoais recolhidos ou processados pelo(s) dispositivo(s) SmartSleep e Somneo ("Dispositivo") e/ou pela aplicação móvel SleepMapper ("Aplicação"). Esta Declaração de privacidade aplica-se aos dados pessoais recolhidos ou processados pelo Dispositivo e/ou pela Aplicação que são controlados pela Koninklijke Philips N.V. ou por qualquer uma das respetivas filiais ou subsidiárias ("Philips", "nossa/nosso", "nós" ou "nos"). Leia também a nossa Declaração de cookies (que se encontra disponível quando acede à Aplicação) e os Termos de utilização, que descrevem os termos em que utiliza os nossos Serviços. Dados pessoais que recolhemos e objetivos da recolha Recebemos ou recolhemos dados pessoais, conforme descrito detalhadamente abaixo, quando prestamos os nossos Serviços, incluindo quando acede, transfere, instala o Dispositivo ou a Aplicação, ou ainda quando utiliza os nossos Serviços. Podemos utilizar estes dados pessoais para efetuar os Serviços solicitados por si, no âmbito de necessidade contratual, para implementar, prestar, melhorar, personalizar, manter e comercializar os nossos Serviços com base no nosso interesse legítimo ou para cumprir uma obrigação legal a que estejamos sujeitos. Caso não pretenda que recolhamos e processemos os seus dados pessoais, poderá não conseguir utilizar todos os Serviços fornecidos pela Aplicação. Informações pessoais sensíveis Antes de recolhermos dados pessoais sensíveis, informá-lo-emos e solicitaremos o seu consentimento explícito. Os dados sensíveis recolhidos na Aplicação incluem os seus padrões de sono, métricas de sono como quando foi dormir; quando acorda; o tempo total de sono; a sua atividade de onda lenta; tons fornecidos pelo dispositivo; duração dos tons fornecidos; as suas fases de sono; quantas vezes acorda durante a noite e por quanto tempo se mantém acordado. Além disso, os dados do sensor ambiental, tais como a temperatura, a humidade, o nível de luz e a pressão sonora na divisão serão recolhidos se estiver a utilizar o dispositivo Somneo. Pode retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem afetar a legalidade do processamento com base no consentimento fornecido antes de retirar o mesmo. Dados pessoais sensíveis Pedimos-lhe que não nos envie e que não revele dados sensíveis na aplicação, através dela, ou de qualquer outra forma (p. ex.: números de segurança social, informações relacionadas com raça ou etnia, opiniões políticas, religião ou outras crenças, saúde, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais ou filiação sindical). Dados da conta Recolhemos os seus dados pessoais quando cria uma conta. Pode iniciar sessão na Aplicação utilizando uma conta MyPhilips ou pode criar uma conta Philips nova. Os dados pessoais que recolhemos incluem o seu nome de utilizador, nome, endereço de e-mail, país, idioma e palavra-passe. Os dados recolhidos são utilizados para criar e gerir a sua conta na Aplicação. Pode utilizar a sua conta para iniciar sessão de forma segura na Aplicação. A sua conta será utilizada para lhe enviar um e-mail de boas-vindas para verificar o seu endereço de e-mail, para comunicar consigo em resposta às suas dúvidas e para lhe enviar anúncios estritamente relacionados com o serviço, por exemplo, se o nosso serviço estiver temporariamente suspenso para manutenção. A sua conta será utilizada para o identificar de forma exclusiva para fornecer informações relacionadas com a utilização do(s) seu(s) dispositivo(s) e os seus dados de sono. Utilizaremos o número de série do dispositivo e o número de produto CTN para identificar o tipo de dispositivo que utiliza se contactar o nosso serviço de apoio ao cliente para obter assistência ao produto e se tiver questões. Utilizaremos as suas informações de registo para criar e gerir a sua conta ou registar a sua compra, ou encomendar um produto ou serviço. Outros dados fornecidos Estes dados incluem informações fornecidas por si. Os dados que introduzir na Aplicação incluem o seu sexo, data de nascimento (mês/ano), o seu tempo médio de sono e o seu tempo de sono pretendido. Os dados recolhidos são utilizados para calcular a sua pontuação de sono personalizada. Isto irá ajudá-lo a melhorar os seus hábitos de sono e de acordar, e irá permitir-lhe fazer alterações para o ajudar a atingir os seus objetivos de sono e melhorar a sua rotina de sono. Ao medir o seu progresso e ao fornecer informações, tais como quando vai dormir, o tipo de sono e o acordar, podem ser fornecidas recomendações sobre como cumprir os seus objetivos. Dados de dispositivos Podemos recolher informações específicas do dispositivo quando instalar, aceder ou utilizar o Dispositivo. Isto inclui informações sobre o seu Dispositivo, incluindo o número de identificação exclusivo do seu Dispositivo de utilizador. Também podemos recolher dados sobre sessão e utilização relacionados com a sua utilização do Dispositivo. Se utilizar o dispositivo SmartSleep, o dispositivo regista (padrões de sono, sinal e impedância, métricas de sono como: quando foi dormir, quando acorda, o tempo total de sono, a atividade de onda lenta, os tons emitidos pelo dispositivo, a duração dos tons emitidos, as fases de sono, o número de vezes que acorda durante a noite e por quanto tempo se mantém acordado, e efetua a sincronização com a Aplicação. Estes dados também incluem o número exclusivo do seu Dispositivo de utilizador e dados de sessão e de utilização, que são informações sobre a sua utilização do Dispositivo. Os dados recolhidos são utilizados para fornecer a si e à Philips informações relacionadas com a sua utilização do dispositivo. A Aplicação pode utilizar estes dados para mostrar se está a conseguir melhorar o seu sono ao longo do tempo, monitorizando e visualizando os resultados do seu sono, ou para apresentar os dados ambientais e os eventos relacionados com o sono. A Philips utiliza estes dados para melhorar a sua experiência com estes produtos (por exemplo, qualidade e funcionalidade) e outros produtos Philips. Também utilizamos estes dados para lhe fornecer sugestões relevantes e para realizar pesquisas para desenvolver e melhorar a sua experiência com estes produtos e inovar e melhorar estes produtos. Se utilizar o Dispositivo Somneo, o Dispositivo grava as respetivas definições e os dados do sensor ambiental como a temperatura, a humidade, o nível de luz e a pressão sonora, e transmite-os para a Aplicação. Estes dados também incluem o número de identificação exclusivo do seu Dispositivo de utilizador e dados de sessão e de utilização, que correspondem a informações sobre a forma como utiliza o(s) Dispositivo(s). Os dados recolhidos registam as definições que ativou, incluindo funções como alarme, respiração relaxada, função de anoitecer (por exemplo, a hora para a qual o alarme está configurado e a curva de luz e o som escolhidos), luz de presença e hora de ir dormir. Também regista os dados do seu sensor ambiental, tais como temperatura, humidade, nível de luz e pressão sonora. O Somneo também monitoriza o número exclusivo do seu Dispositivo de utilizador, dados de sessão e utilização (por exemplo, utilização de funcionalidades, ecrã, luz e som), atualizações de firmware, reinicializações do Dispositivo, localização, fuso horário e força do sinal Wi-Fi, que fornecem informações sobre a sua utilização do dispositivo. Os dados recolhidos serão sincronizados através de Wi-Fi com a Aplicação e/ou outro armazenamento de dados. Cookies Utilizamos cookies, etiquetas ou tecnologias semelhantes para implementar, prestar, melhorar, compreender e personalizar os nossos Serviços. Os cookies permitem-nos reconhecer o seu dispositivo móvel e recolher os seus dados pessoais, incluindo o número exclusivo do seu Dispositivo de utilizador, o endereço de IP do seu dispositivo móvel, o tipo de navegador de internet móvel ou sistema operativo que utiliza, os dados de sessão e utilização ou informações de desempenho relacionadas com os serviços, que correspondem a informações sobre a sua utilização da Aplicação. Para obter mais informações sobre a utilização de cookies ou de outras tecnologias semelhantes utilizadas nesta Aplicação, leia a nossa Declaração de cookies que se encontra nas definições de privacidade da Aplicação. Dados de localização Quando permite o acesso aos dados de localização, podemos recolher a localização geográfica do seu dispositivo móvel. Pode bloquear a recolha de geolocalização em qualquer momento através das definições da sua Aplicação ou do seu dispositivo móvel. Os dados de localização do seu dispositivo serão utilizados para ativar os serviços Bluetooth (apenas Android). Assistência ao Cliente Pode fornecer-nos informações relacionadas com a utilização dos nossos serviços, incluindo a sua interação com a Philips, e como contactá-lo para que possamos fornecer-lhe assistência ao cliente. Implementamos e prestamos os nossos Serviços, incluindo assistência ao cliente, melhoramento, correção e personalização dos nossos Serviços. Também utilizamos as suas informações para lhe responder quando nos contactar. Dados combinados Poderemos combinar os seus dados pessoais, incluindo dados de conta, outros dados fornecidos por si, dados do Dispositivo, cookies, dados de localização, dados recolhidos durante as suas interações por e-mail, aplicações e produtos ligados, endereço IP, cookies, informações do dispositivo, comunicações em que clica ou toca e detalhes de localização. Combinamos e utilizamos dados anonimizados para melhorar o conteúdo, a funcionalidade e a usabilidade da Aplicação, do(s) dispositivo(s), dos nossos produtos e serviços e para desenvolver novos produtos e serviços. Podemos combinar e utilizar dados anonimizados recolhidos do dispositivo e da Aplicação e partilhar com outras empresas do Grupo Philips e com terceiros fidedignos. Podemos combinar e utilizar dados anonimizados para outras investigações científicas relacionadas com o sono, para fins de publicação clínica ou científica, como revistas da especialidade, artigos técnicos ou simpósios profissionais, que podem ser utilizados para fins de comunicação de marketing de produtos. Se adquirir dispositivos ligados Philips adicionais, poderemos combinar os dados dos dispositivos na Aplicação para melhorar a sua experiência de sono e a funcionalidade da Aplicação apenas depois de termos obtido o seu consentimento para o fazer. Marketing Se optar por receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips que possam ser relevantes para si, poderemos enviar-lhe comunicações de marketing e promocionais por correio eletrónico. Pode optar por não receber esse tipo de comunicações em qualquer momento. Permissões A Aplicação pode solicitar a sua permissão para aceder ao seu telefone ou aos seus sensores (p. ex.: câmara, Wi-Fi, geolocalização ou Bluetooth), ou ainda a outros dados (p. ex.: fotografias, agenda ou contactos) no seu dispositivo móvel. Utilizamos esses dados apenas quando é necessário para lhe fornecer os Serviços e só depois de nos ter fornecido o seu consentimento explícito. Utilizamos dados relacionados com horas para apresentar os seus dados de sono alinhados com o seu dispositivo móvel. Por vezes, a permissão é uma pré-condição técnica dos sistemas operativos do seu dispositivo móvel. Nesse caso, a Aplicação pode solicitar a sua autorização para aceder a tais dados ou sensores; no entanto, não recolhemos esses dados, a menos que seja necessário para lhe proporcionar o Serviço da Aplicação e apenas depois de nos ter fornecido o consentimento. Com quem são partilhados os dados pessoais? A Philips pode divulgar os seus dados pessoais a fornecedores de serviços externos, parceiros comerciais ou outras entidades externas, de acordo com esta Declaração de privacidade e/ou a lei aplicável. Fornecedores de serviços Trabalhamos em conjunto com fornecedores de serviços externos para nos ajudar a implementar, prestar, compreender, personalizar, prestar assistência e comercializar os nossos Serviços. Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes fornecedores de serviços: Prestadores de TI e de serviços de nuvem Estes fornecedores fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento, serviços de transações e/ou tecnologia relacionada necessários para executar a Aplicação ou fornecer os Serviços. Fornecedores do serviço de análise Estes fornecedores prestam serviços específicos para o Adobe Analytics e Apptentive, tais como análise de marketing e ferramentas de criação de relatórios. A Philips exige que os seus prestadores de serviços proporcionem aos seus dados pessoais um nível de proteção adequado, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço, e para proteger a segurança dos seus dados pessoais. Outras entidades externas A Philips também pode trabalhar com entidades externas que processem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos. Leia as declarações de privacidade correspondentes com cuidado, uma vez que informam sobre as práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem e como os utilizam, processam e protegem. Se a Philips partilhar dados pessoais com terceiros que utilizem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos, a Philips garante que o vai informar e/ou obter o seu consentimento, de acordo com as leis aplicáveis, antes de partilhar os seus dados pessoais. Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio ou parte dele a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários. Transferência além-fronteiras Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou onde contratemos prestadores de serviços. Ao utilizar os Serviços, estará a consentir a transferência (eventual) de informações para países fora do seu país de residência, onde possam existir regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança de tais países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais. Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou prestadores de serviços em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados em conformidade com as normas da EEE (a lista completa destes países está disponível aqui [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Para as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como, por exemplo, os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, tais como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas seguindo a ligação acima ou contactando [email protected]. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? Vamos conservar os seus dados pessoais durante o tempo necessário ou permitido no âmbito do(s) objetivo(s) que motivaram a recolha de dados. Os critérios que utilizamos para determinar os nossos períodos de conservação incluem: (i) o período de tempo em que utiliza a Aplicação e os Serviços; (ii) a existência de uma obrigação legal a que possamos estar sujeitos; ou (iii) a possibilidade de a conservação ser aconselhável no âmbito da nossa posição legal (relacionada com os estatutos de limitações, litígios ou investigações regulamentares aplicáveis). As suas escolhas e os seus direitos Caso pretenda enviar um pedido para consultar, corrigir ou apagar dados pessoais ou restringir ou opor-se ao processamento de dados pessoais que nos tenha previamente fornecido, ou caso pretenda enviar um pedido para receber uma cópia eletrónica dos seus dados pessoais para transmitir a outra empresa (na medida em que o direito de portabilidade de dados lhe for concedido pela legislação aplicável), pode contactar-nos em [email protected]. Vamos responder ao seu pedido em conformidade com a legislação aplicável. No seu pedido, esclareça quais os dados pessoais que pretende consultar, corrigir ou eliminar ou cujo processamento pretenda restringir ou impedir. Para sua proteção, podemos apenas implementar pedidos relacionados com os dados pessoais associados à sua conta, ao seu endereço de e-mail ou outras informações de conta que possa utilizar para nos enviar o seu pedido, e podemos precisar de verificar a sua identidade antes de implementar o seu pedido. Tentaremos responder ao seu pedido logo que possível. Tenha em atenção que, se fizer uso das suas escolhas e direitos (ou parte deles), pode não ser capaz de voltar a utilizar, em parte ou na totalidade, os nossos Serviços. Protegemos os seus dados pessoais Levamos a sério o nosso dever de proteger os dados que confia à Philips contra alteração, perda, utilização indevida, divulgação ou acesso acidental ou não autorizado. A Philips utiliza diversas tecnologias de segurança e medidas técnicas e organizacionais para o ajudar a proteger os seus dados. Com este objetivo, implementamos, entre outros, controlos de acesso, firewalls e protocolos de segurança. Informações especiais para pais Embora os Serviços não sejam destinados a crianças, conforme definido na lei aplicável, é política da Philips cumprir a lei no que diz respeito à autorização de pais ou tutores antes de recolher, utilizar ou divulgar dados pessoais de crianças. Estamos empenhados em proteger as necessidades de privacidade de crianças e encorajamos vivamente os pais e tutores a terem um papel ativo nos interesses e nas atividades online das suas crianças. Se um pai ou tutor descobrir que uma criança sob a sua guarda nos forneceu informações pessoais sem o seu consentimento, pode contactar-nos através do endereço [email protected]. Se descobrirmos que uma criança nos forneceu informações pessoais, apagaremos estas informações dos nossos arquivos. Alterações a esta Declaração de privacidade Os nossos Serviços podem ser alterados sem aviso prévio. Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar ou atualizar esta Declaração de privacidade periodicamente. Quando a atualizarmos, também atualizamos a data no topo do documento. Encorajamo-lo a rever regularmente a última versão desta Declaração de privacidade. A nova Declaração de privacidade entra em vigor imediatamente no momento da publicação. Se não concordar com a declaração alterada, deverá modificar as suas preferências ou considerar não voltar a utilizar os nossos Serviços. Ao continuar a aceder ou utilizar os nossos Serviços após essas alterações entrarem em vigor, está a confirmar que foi informado e concorda com a Declaração de privacidade alterada. Contacte-nos Caso tenha alguma questão relativamente a esta Declaração de privacidade ou sobre a forma como a Philips utiliza os seus dados pessoais, contacte o nosso Responsável pela proteção de dados através do endereço [email protected]. Em alternativa, tem o direito a apresentar uma reclamação junto de uma entidade reguladora competente no seu país ou região. Koninklijke Philips N.V. 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