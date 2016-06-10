A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos. Se a Philips partilhar os dados pessoais do utilizador com terceiros que os utilizem com as suas próprias finalidades, a Philips garante que informará o utilizador e/ou solicitará o seu consentimento antes de partilhar os seus dados pessoais, se as leis aplicáveis o exigirem. Neste caso, o utilizador deve ler bem as declarações de privacidade de tais terceiros porque o informam sobre as respetivas práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem e como os utilizam, processam e protegem.

Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio, ou parte dele, a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.



Amazon Alexa

A funcionalidade de Purificador de ar Philips é suportada em alguns países. Se a funcionalidade for ativada, é possível controlar o(s) Dispositivo(s) através da Amazon Alexa. Quando a Amazon Alexa é ativada, a Amazon fornece os seus próprios serviços. Recomendamos a leitura dos Termos e condições e da Declaração de privacidade da Amazon Alexa.



Tmall Genie

Na China, suportamos a funcionalidade Philips Air Skill na aplicação Tmall Genie. Se esta funcionalidade for ativada, é possível controlar o Dispositivo através da Tmall Genie. Neste caso, a Tmall Genie fornecerá os seus próprios serviços ao utilizador. Recomendamos a leitura dos Termos e condições e da Declaração de privacidade da Tmall Genie.



Transferência além-fronteiras

Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou onde contratemos prestadores de serviços, e ao utilizar os Serviços o utilizador reconhece a (potencial) transferência de informações para países fora do seu país de residência, onde possam existir regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais.



Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou fornecedores de serviços em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados em conformidade com as normas do EEE (a lista completa destes países está disponível aqui http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Para as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas seguindo a ligação acima ou contactando [email protected].