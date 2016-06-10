Aplicação Philips Clean Home+ Declaração de Privacidade

A atualização mais recente desta Declaração de privacidade foi efetuada a 3 de setembro de 2019.

A aplicação Philips Clean Home+ ("Aplicação") permite controlar, monitorizar e gerir os Purificadores de ar Philips e os Aspiradores robot Philips (coletivamente "Dispositivos") a partir de qualquer lugar e em qualquer momento ("Serviços"). 

 

A Aplicação e os Dispositivos são controlados pela Philips Consumer Lifestyle B.V. ou por qualquer uma das suas filiais ou subsidiárias ("Philips", "nosso", "nós" ou "nos"). Processamos dados pessoais recolhidos através da Aplicação e/ou de qualquer Dispositivo que o utilizador decida emparelhar com a Aplicação. 

 

Esta Declaração de privacidade aplica-se aos dados pessoais recolhidos ou processados pelo Dispositivo e/ou pela Aplicação. Esta Declaração de privacidade destina-se a ajudar o utilizador a compreender as nossas práticas de privacidade no âmbito da utilização dos nossos Serviços, incluindo os tipos de dados que recolhemos, os motivos pelos quais os recolhemos, o que fazemos com tais dados e os direitos do utilizador. 

 

Recomendamos a leitura da nossa Declaração de cookies e dos nossos Termos de utilização.

Dados pessoais que recolhemos e objetivos da recolha

Recebemos ou recolhemos dados pessoais, tal como descrito em pormenor de seguida, quando oferecemos os nossos Serviços, incluindo quando acede, transfere e instala a Aplicação.

account data

Dados da conta

O utilizador pode iniciar sessão na aplicação utilizando uma conta MyPhilips ou o seu perfil numa rede social. Os utilizadores residentes na China também podem iniciar sessão utilizando os respetivos números de telefone.

 

  • Quando o utilizador inicia sessão através de uma rede social, os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu perfil público básico (por exemplo, fotografia de perfil, identificação, sexo, URL de perfil, data de aniversário, página inicial e localização) e o seu endereço de e-mail. Na China, o utilizador pode iniciar sessão utilizando a sua conta Wechat. Quando o utilizador utiliza a sua conta Wechat, recolhemos a sua identificação de conta Wechat e o seu perfil público, que inclui o nome e a imagem de perfil. O utilizador deve ter em atenção que o seu fornecedor de rede social pode recolher informações sobre a utilização da Aplicação e o início de sessão através da sua conta na rede social em questão. Recomendamos a leitura da Declaração de privacidade dos fornecedores redes sociais (por exemplo, Facebook ou Google) para conhecer as respetivas práticas de privacidade.

  • Quando o utilizador cria uma conta MyPhilips, os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu nome próprio, nome de utilizador, endereço de e-mail e palavra-passe. Neste caso, enviaremos um e-mail de boas-vindas para validação do nome de utilizador e da palavra-passe do utilizador e enviaremos outros e-mails para comunicar com o utilizador em resposta às suas perguntas e para enviar anúncios estritamente relacionados com o serviço ou comunicações de marketing direto, no caso de o utilizador ter optado por recebê-los. O utilizador pode utilizar a sua conta MyPhilips para solicitar um produto ou serviço Philips, participar numa promoção ou num jogo, participar numa atividade de rede social relacionada com uma promoção da Philips (por exemplo, clicar em "gosto" ou em "partilhar") e participar em testes de produtos ou inquéritos.

  • Utilizamos os dados da conta do utilizador para criar e gerir a conta. Uma vez que utilizamos os dados da conta do utilizador para lhe fornecer os Serviços, consideramos este processamento legal e necessário para a execução de um contrato que vincula o utilizador nos termos da alínea (b) do artigo 6.1. do Regulamento (CE) 2016/679.
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Data filled in by you

Dados de dispositivos

Quando o utilizador emparelha o seu Dispositivo com a Aplicação, recolhemos as seguintes informações:

 

  • Purificadores de ar. 

(I) Dados do Dispositivo, que incluem a identificação do Dispositivo, o modo de funcionamento, estado ligado/desligado, modo, velocidade da ventoinha, programador e comandos de controlo.

 

(II) Dados gerais de qualidade do ar, que incluem o índice de alergénios no interior, PM2.5, temperatura e os níveis de gás e humidade.

 

  • Aspiradores robot. 

 

(I) Dados do Dispositivo, que incluem a identificação do Dispositivo, dados do programador, número de ciclos e duração de cada limpeza.

 

Também recolhemos o endereço IP do router que está ligado ao Dispositivo.

 

Utilizamos estes dados para fornecer os Serviços, adaptar melhor o Dispositivo ao seu ambiente, melhorar o nosso Dispositivo e os nossos Serviços e permitir que o utilizador se envolva mais com o Dispositivo e os respetivos Serviços.

 

Uma vez que os dados do Dispositivo do utilizador são processados apenas quando o utilizador decide emparelhar o Dispositivo com a Aplicação para utilizar os Serviços, consideramos este processamento legal e necessário para a execução de um contrato que vincula o utilizador nos termos da alínea (b) do artigo 6.1. do Regulamento (UE) 2016/679.

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Devices data

Outros dados fornecidos

Dependendo do modelo de purificador de ar do utilizador, a Aplicação poderá apresentar-lhe um pequeno questionário sobre as suas preocupações com a qualidade do ar interior, o tempo de residência na casa/no espaço atual e a divisão onde colocou o Dispositivo. A Aplicação utilizará as respostas do utilizador para definir o modo de execução mais adequado para o Dispositivo.

 

Uma vez que os outros dados fornecidos pelo utilizador são processados apenas quando o utilizador decide emparelhar o(s) seu(s) Dispositivo(s) com a Aplicação para utilizar os Serviços, consideramos este processamento legal e necessário para a execução de um contrato que vincula o utilizador nos termos da alínea (b) do artigo 6.1. do Regulamento (UE) 2016/679.

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Cookies

Cookies

Utilizamos cookies, etiquetas ou tecnologias semelhantes ("Cookies") para implementar, prestar, melhorar, compreender e personalizar os nossos Serviços. Os Cookies permitem-nos reconhecer o seu dispositivo móvel e recolher os seus dados pessoais, incluindo o número exclusivo do seu dispositivo de utilizador, o endereço de IP do seu dispositivo móvel, o tipo de navegador de internet móvel ou sistema operativo que utiliza, os dados de sessão e utilização ou informações de desempenho relacionadas com os serviços, que correspondem a informações sobre a sua utilização da Aplicação.

 

Antes de utilizarmos Cookies, solicitaremos o seu consentimento. Para obter mais informações sobre a utilização de Cookies nesta Aplicação, leia a nossa Declaração de cookies que se encontra nas definições de privacidade da Aplicação.

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Location data

Assistência ao Cliente

Implementamos e prestamos os nossos Serviços, incluindo apoio ao cliente e melhoramento, correção e personalização dos nossos Serviços. Quando o utilizador necessitar de assistência, pode fornecer-nos informações relacionadas com a utilização dos nossos Serviços, incluindo a sua interação com a Philips e como contactá-lo para que possamos fornecer-lhe a assistência solicitada. Também utilizamos as suas informações para lhe responder quando nos contactar.

 

Consideramos que o processamento dos dados do utilizador relacionados com a assistência ao cliente é legal e necessário para o desempenho do contrato que vincula o utilizador nos termos da alínea (b) do artigo 6.1. do Regulamento (CE) 2016/679.

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Combined data

Dados combinados 

Podemos combinar os dados pessoais do utilizador, incluindo dados da conta, dados do Dispositivo, cookies, dados recolhidos durante as suas interações com os, e utilizações dos, canais digitais da Philips, como redes sociais, websites, e-mails, aplicações e produtos conectados, incluindo endereços IP, cookies, informações de dispositivo móvel, comunicações em que o utilizador clica ou toca, dados de localização e websites que visita.

 

Analisamos os dados combinados para podermos fornecer serviços personalizados ao utilizador. Estes dados também nos ajudam a melhorar os conteúdos e a funcionalidade e a facilidade de utilização da Aplicação, do(s) Dispositivo(s) e dos Serviços, bem como a desenvolver novos produtos e serviços. Neste caso, consideramos que o processamento dos dados combinados do utilizador é legal e serve um interesse legítimo da Philips ao abrigo da alínea (f) do Artigo 6.1. do Regulamento (CE) 2016/679.
 

Se o utilizador optar por receber comunicações promocionais de produtos, serviços, eventos e promoções da Philips que possam ser relevantes tendo em conta as suas preferências e o seu comportamento online, podemos enviar-lhe comunicações de marketing e promocionais através de e-mail, telefone e outros canais digitais, como aplicações móveis e redes sociais. Para podermos adaptar as comunicações às preferências e ao comportamento do utilizador, no sentido de lhe proporcionar uma experiência mais relevante e personalizada, poderemos analisar os seus dados combinados. Antes de enviarmos comunicações promocionais ao utilizador, solicitaremos o seu consentimento.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Third parties

Permissões
Quando a Aplicação necessitar de autorização para aceder aos componentes (câmara, Wi-Fi, localização geográfica, Bluetooth e outros) do dispositivo móvel ou aos dados do dispositivo móvel (fotografias e outros) do utilizador para fornecer os Serviços, solicitaremos o seu consentimento. Utilizamos tais dados apenas quando necessário para fornecer os Serviços ao utilizador e só depois de este nos autorizar.

 

1) Permissões gerais

  • Wi-Fi. Para configurar o emparelhamento do(s) seu(s) Dispositivo(s).
  • Câmara. Para ler o código QR para iniciar o emparelhamento do(s) Dispositivo(s).
  • Fotografia. Para ativar a função de partilha de fotografias, que permite criar imagens com as indicações de qualidade do ar interior ou exterior e partilhá-las através de SMS/Wechat ou outras canais de comunicação.
  • Chamadas. Para permitir que o utilizador contacte o centro de apoio ao cliente da Philips através da Aplicação.
  • Localização e localização geográfica aproximada.
  • Emparelhamento de dispositivos. Os sistemas operativos Android requerem uma localização geográfica aproximada para ligar a Aplicação ao Dispositivo. O iOS requer acesso aos dados de localização para reconhecer quando a Aplicação e o(s) Dispositivo(s) estão próximos. No entanto, a Philips não processa tais dados de nenhuma forma. Os dados são guardados no dispositivo móvel do utilizador e a Philips não tem acesso para os utilizar. Se o utilizador eliminar o seu perfil ou a Aplicação, estes dados serão eliminados do seu dispositivo.
  • Encontrar a Philips perto de si. Quando esta funcionalidade é ativada, utilizamos os dados de localização para direcionar o utilizador para uma loja ou um centro de apoio ao cliente nas proximidades.
  • Ficheiros. A Aplicação precisa de aceder aos ficheiros do dispositivo móvel para guardar as configurações de idioma e outros ficheiros que a Aplicação utiliza para funcionar (por exemplo, gráficos, ficheiros multimédia ou outros recursos programáticos grandes). Se o utilizador eliminar a Aplicação, os dados serão eliminados do dispositivo móvel.
     

2)Permissões dos purificadores de ar.

 

  • Informações meteorológicas e de qualidade do ar. Quando esta permissão é ativada, a Aplicação partilha os dados de localização anónimos (ao nível de cidade) do utilizador com terceiros para lhe fornecer um mapa de localização com informações de qualidade do ar na página inicial da Aplicação.

    O utilizador pode bloquear as permissões da Aplicação em qualquer momento através das definições do seu dispositivo móvel.

ü  Informações meteorológicas e de qualidade do ar. Quando esta permissão é ativada, a Aplicação partilha os dados de localização anónimos (ao nível de cidade) do utilizador com terceiros para lhe fornecer um mapa de localização com informações de qualidade do ar na página inicial da Aplicação. IT Providers

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Com quem são partilhados os dados pessoais

A Philips pode divulgar os seus dados pessoais a fornecedores de serviços externos, parceiros comerciais ou outras entidades externas, de acordo com esta Declaração de privacidade e/ou a lei aplicável.

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Fornecedores de serviços

Trabalhamos em conjunto com fornecedores de serviços externos para nos ajudar a implementar, prestar, compreender, personalizar, prestar assistência e comercializar os nossos Serviços.

 

Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes fornecedores de serviços:

 

  • Fornecedores de TI e de serviços de nuvem

Estes fornecedores fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento, serviços de transações e/ou tecnologia relacionada necessários para executar a Aplicação ou fornecer os Serviços.

 

A Philips exige que os seus prestadores de serviços assegurem um nível de proteção adequado aos seus dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.

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Outras entidades externas

A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos. Se a Philips partilhar os dados pessoais do utilizador com terceiros que os utilizem com as suas próprias finalidades, a Philips garante que informará o utilizador e/ou solicitará o seu consentimento antes de partilhar os seus dados pessoais, se as leis aplicáveis o exigirem. Neste caso, o utilizador deve ler bem as declarações de privacidade de tais terceiros porque o informam sobre as respetivas práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem e como os utilizam, processam e protegem.

Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio, ou parte dele, a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.
 

Amazon Alexa

A funcionalidade de Purificador de ar Philips é suportada em alguns países. Se a funcionalidade for ativada, é possível controlar o(s) Dispositivo(s) através da Amazon Alexa. Quando a Amazon Alexa é ativada, a Amazon fornece os seus próprios serviços. Recomendamos a leitura dos Termos e condições e da Declaração de privacidade da Amazon Alexa.
 

Tmall Genie

Na China, suportamos a funcionalidade Philips Air Skill na aplicação Tmall Genie. Se esta funcionalidade for ativada, é possível controlar o Dispositivo através da Tmall Genie. Neste caso, a Tmall Genie fornecerá os seus próprios serviços ao utilizador. Recomendamos a leitura dos Termos e condições e da Declaração de privacidade da Tmall Genie.
 

Transferência além-fronteiras

Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou onde contratemos prestadores de serviços, e ao utilizar os Serviços o utilizador reconhece a (potencial) transferência de informações para países fora do seu país de residência, onde possam existir regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais.


Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou fornecedores de serviços em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados em conformidade com as normas do EEE (a lista completa destes países está disponível aqui http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Para as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas seguindo a ligação acima ou contactando [email protected].

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Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?


Vamos conservar os seus dados pessoais durante o tempo necessário ou permitido no âmbito do(s) objetivo(s) para os quais os dados foram recolhidos. Os critérios que utilizamos para determinar os nossos períodos de conservação incluem: (i) o período de tempo em que utiliza a Aplicação e os Serviços; (ii) a existência de uma obrigação legal a que possamos estar sujeitos; ou (iii) a possibilidade de a conservação ser aconselhável no âmbito da nossa posição legal (relacionada com os estatutos de limitações, litígios ou investigações regulamentares aplicáveis).

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As suas escolhas e direitos

Caso pretenda enviar um pedido para aceder, corrigir, apagar, restringir ou opor-se ao processamento de dados pessoais que nos tenha previamente fornecido, ou caso pretenda enviar um pedido para receber uma cópia eletrónica dos seus dados pessoais para transmitir a outra empresa (na medida em que o direito de portabilidade de dados for concedido ao utilizador pela legislação aplicável), pode contactar-nos através de [email protected]. Responderemos ao seu pedido em conformidade com a legislação aplicável.

No seu pedido, esclareça quais os dados pessoais a que pretende aceder, corrigir, eliminar, restringir ou opor-se em termos de tratamento. Para sua proteção, podemos apenas implementar pedidos relacionados com os dados pessoais associados à sua conta, endereço de email ou outras informações de conta que utilize para nos enviar o seu pedido, e poderemos necessitar de verificar a sua identidade antes de implementar o seu pedido. Tentaremos responder ao seu pedido logo que possível.

 

Se estivermos dependentes do consentimento do utilizador para recolher e/ou processar os seus dados pessoais, o utilizador poderá revogar tal consentimento em qualquer momento, mas tal revogação não afetará a legalidade do processamento efetuado com o seu consentimento antes da revogação. 

 

Tenha em atenção que, se fizer uso das suas escolhas e direitos (ou parte deles), pode não ser capaz de voltar a utilizar, em parte ou na totalidade, os nossos Serviços.

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Special information for parents

Protegemos os seus dados pessoais

Levamos a sério o nosso dever de proteger os dados que confia à Philips contra alteração, perda, utilização indevida, divulgação ou acesso acidental ou não autorizado. A Philips utiliza diversas tecnologias de segurança e medidas técnicas e organizacionais para o ajudar a proteger os seus dados. Com este objetivo, implementamos, entre outros, controlos de acesso, firewalls e protocolos de segurança.

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Special information for parents

Informações especiais para pais

Embora os Serviços não sejam direcionados para crianças, conforme definido na lei aplicável, é política da Philips agir em conformidade com a legislação quando é necessária a autorização de um encarregado de educação antes de recolher, utilizar ou revelar dados pessoais de crianças. Estamos empenhados em proteger as necessidades de privacidade de crianças e encorajamos vivamente os encarregados de educação a terem um papel ativo nas atividades online e interesses das crianças.

 

Se um encarregado de educação descobrir que o seu filho nos forneceu informações pessoais sem o seu consentimento, contacte-nos através do endereço [email protected]. Se descobrirmos que uma criança nos forneceu dados pessoais, apagaremos estas informações dos nossos arquivos.

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Changes to the privacy notice

Informações locais específicas: Os seus direitos de privacidade na Califórnia (Apenas EUA)

A legislação "California Civil Code Section 1798.83" permite que os nossos clientes residentes na Califórnia possam solicitar-nos e obter gratuitamente, uma vez por ano, informações sobre eventuais dados pessoais revelados a terceiros para fins de marketing direto durante o ano civil anterior. Se aplicável, esta informação incluirá uma lista das categorias de informações pessoais partilhadas e os nomes e endereços dos terceiros com quem essas informações foram partilhadas durante o ano civil anterior. Se for residente da Califórnia e pretender efetuar esse pedido, visite o nosso website sobre privacidade: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

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Alterações a esta Declaração de privacidade

Os nossos Serviços podem ser alterados sem aviso prévio. Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar ou atualizar esta Declaração de privacidade periodicamente. Quando a atualizarmos, também atualizaremos a data no topo deste documento.

 

Encorajamo-lo a rever regularmente a última versão desta Declaração de privacidade. 

 

A nova Declaração de privacidade entra em vigor de imediato no momento da publicação. Se não concordar com a declaração alterada, deverá modificar as suas preferências ou considerar não voltar a utilizar os nossos Serviços. Ao continuar a aceder ou utilizar os nossos Serviços após essas alterações entrarem em vigor, está a confirmar que foi informado e concorda com a Declaração de privacidade alterada.

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Contact

Contacte-nos

Caso tenha alguma questão relativamente a esta Declaração de privacidade ou sobre a forma como a Philips utiliza os seus dados pessoais, contacte o nosso Responsável pela proteção de dados através do endereço [email protected]. Em alternativa, tem o direito de apresentar uma reclamação junto de uma entidade reguladora competente no seu país ou região.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Países Baixos

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