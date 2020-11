Dados de dispositivos

Quando o utilizador emparelha o seu Dispositivo com a Aplicação, recolhemos as seguintes informações:

Purificadores de ar.

(I)Dados do Dispositivo, que incluem a identificação do Dispositivo, o modo de funcionamento, estado ligado/desligado, modo, velocidade da ventoinha, programador e comandos de controlo.

(II)Dados gerais de qualidade do ar, que incluem o índice de alergénios no interior, PM2.5, temperatura e os níveis de gás e humidade.

Aspiradores robot.

(I) Dados do Dispositivo, que incluem a identificação do Dispositivo, dados do programador, número de ciclos e duração de cada limpeza.

Também recolhemos o endereço IP do router que está ligado ao Dispositivo.

Utilizamos estes dados para fornecer os Serviços, adaptar melhor o Dispositivo ao seu ambiente, melhorar o nosso Dispositivo e os nossos Serviços e permitir que o utilizador se envolva mais com o Dispositivo e os respetivos Serviços.

Uma vez que os dados do Dispositivo do utilizador são processados apenas quando o utilizador decide emparelhar o Dispositivo com a Aplicação para utilizar os Serviços, consideramos este processamento legal e necessário para a execução de um contrato que vincula o utilizador nos termos da alínea (b) do artigo 6.1. do Regulamento (UE) 2016/679.

Outros dados fornecidos

Dependendo do modelo de purificador de ar do utilizador, a Aplicação poderá apresentar-lhe um pequeno questionário sobre as suas preocupações com a qualidade do ar interior, o tempo de residência na casa/no espaço atual e a divisão onde colocou o Dispositivo. A Aplicação utilizará as respostas do utilizador para definir o modo de execução mais adequado para o Dispositivo.

Uma vez que os outros dados fornecidos pelo utilizador são processados apenas quando o utilizador decide emparelhar o(s) seu(s) Dispositivo(s) com a Aplicação para utilizar os Serviços, consideramos este processamento legal e necessário para a execução de um contrato que vincula o utilizador nos termos da alínea (b) do artigo 6.1. do Regulamento (UE) 2016/679.