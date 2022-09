Política de privacidade da Philips Daily Care

Esta Política de privacidade foi atualizada pela última vez a 1 de janeiro de 2022. A aplicação Philips Daily Care fornece-lhe serviços personalizados no domínio da saúde pessoal ("Serviços"). Consoante as suas escolhas e a sua região, a aplicação pode tratar dados pessoais de diferentes produtos Philips com capacidade para estabelecer ligação à aplicação ("Produto").

A finalidade desta Política de privacidade é ajudá-lo a compreender as nossas práticas de privacidade quando utiliza os nossos Serviços, incluindo que informação e dados pessoais recolhemos, por que motivo os recolhemos e o que fazemos com eles, assim como os seus direitos individuais.

O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais ao abrigo desta Política de privacidade é a Philips Consumer Lifestyle B.V., com sede em High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Países Baixos, e qualquer uma das suas filiais ou subsidiárias ("Philips", "nosso", "nós" ou "nos").

Quais são as informações e os dados pessoais que recolhemos e com que Finalidades? Tratamos as informações e os dados pessoais, conforme descrito detalhadamente abaixo, quando fornecemos os nossos Serviços, incluindo quando acede, transfere e instala a aplicação ou utiliza os nossos Serviços. Associamos os seus dados pessoais a identificadores únicos. Podemos utilizar estes dados pessoais conforme especificado abaixo para realizar os Serviços com base no seu consentimento, ou conforme solicitados por si com base nos nossos termos, para operar, fornecer, melhorar, personalizar, apoiar e comercializar os nossos Serviços com base nos nossos interesses legítimos ou para cumprir uma obrigação legal à qual possamos estar sujeitos. Se não pretender que recolhamos e processemos os seus dados pessoais, poderá não conseguir utilizar os Serviços.

Dados da conta Pode iniciar sessão na aplicação através de uma conta Philips ou do seu perfil nas redes sociais, incluindo a sua conta Apple. Os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu nome, endereço de e-mail, país, idioma e palavra-passe. Também tratamos informações sobre a sua utilização da aplicação, incluindo a sua informação de sessão, início de sessão e autenticação, que utilizamos para gerir a sua conta.

Se optar por iniciar sessão através de uma rede social, os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu perfil público básico (por exemplo, fotografia de perfil, identificação, sexo, URL de perfil, data de aniversário, página inicial e localização) e o seu endereço de e-mail para fins de autenticação. Neste caso, deve ter em atenção que o seu fornecedor de rede social pode recolher informações sobre a sua utilização da aplicação e o início de sessão através da sua conta na rede social em questão. Leia a Política de privacidade do seu fornecedor da rede social (por exemplo, Facebook, Google, Apple) para saber mais sobre as respetivas práticas de privacidade, incluindo que tipo de dados pessoais recolhem e como os utilizam, processam e protegem.

Utilizamos os dados da sua conta para criar e gerir a conta, permitir-lhe iniciar sessão com segurança na aplicação e fornecer-lhe Serviços personalizados. Se criar uma conta Philips para iniciar sessão na aplicação, enviar-lhe-emos um e-mail de boas-vindas para verificar o seu nome de utilizador e a palavra-passe, comunicar consigo em resposta às suas dúvidas e enviar-lhe anúncios estritamente relacionados com o serviço ou comunicações de marketing direto, no caso de ter fornecido o seu consentimento. Também pode utilizar a sua conta Philips para encomendar um produto ou serviço Philips, participar numa promoção ou jogo, participar numa atividade de redes sociais relacionada com uma promoção da Philips (por exemplo, clicar em "gosto" ou "partilhar") e participar em testes de produtos ou inquéritos.

Dados pessoais sensíveis Ao utilizar a aplicação, pode fornecer-nos informações sensíveis, como detalhes sobre o seu estilo de vida e bem-estar. Também podemos recolher dados pessoais dos Produtos que decidir utilizar em combinação com a aplicação. Esta secção descreve os tipos de dados pessoais recolhidos com base nas funcionalidades com as quais interage e na natureza dos Produtos que emparelha com a aplicação. Iremos atualizar esta secção quando ativarmos novos Produtos e funcionalidades.

Cuidado corporal masculino. De acordo com as suas escolhas, guardarmos de forma segura os detalhes do seu barbear e estilo na sua conta, para que os possa repor facilmente se instalar a aplicação noutro dispositivo. Também utilizamos os seus dados para lhe proporcionar uma experiência personalizada de barbear e estilo, por exemplo, através de programas de orientação personalizados e outros serviços. Os dados processados incluem:

Detalhes de barbear, incluindo as informações da sua máquina de barbear, tais como o modelo, número de série, dados de sessão e utilização, e utilização de fluidos CleanPod, bem como a frequência e a duração do barbear.

Detalhes da pele e dos pelos faciais, incluindo fotografias faciais ou da pele que carrega para a aplicação; o seu perfil, cor e tipo de pele e pelo, bem como a sua rotina de cuidados e os seus problemas de pele.

Detalhes de estilo de vida e bem-estar que introduz na aplicação, incluindo rotina, stress, sono e ambiente; e as suas preferências de estilo.

Fotografias, incluindo do rosto, do cabelo e da pele e imagens de perfil, sempre que necessário para desfrutar de determinadas funcionalidades da aplicação.

Detalhes da conta, padrões de utilização da aplicação e detalhes do dispositivo móvel.

Respostas às nossas perguntas de personalização.



Com base nas suas definições, poderemos enviar-lhe e-mails, notificações push, conteúdo na aplicação e mensagens na aplicação. Também podemos combinar, pseudoanonimizar, anonimizar ou agregar os seus dados para fins de personalização.

Para além do disposto acima, pedimos-lhe que não divulgue quaisquer dados pessoais sensíveis (por exemplo, números de segurança social, informações relacionadas com raça ou etnia, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas ou outras, saúde, vida sexual ou orientação sexual, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais ou filiação sindical) através da aplicação ou por qualquer outro meio. Dados analíticos De acordo com as suas escolhas, pode ajudar-nos a melhorar a aplicação e os nossos produtos ligados (bem como a desenvolver novas soluções de saúde pessoal para si!) com base nos dados que observamos e recolhemos quando utiliza os nossos serviços. Fazemo-lo ao:

Avaliar o desempenho e a forma como utiliza a aplicação no seu dispositivo móvel, incluindo quando a aplicação falha, para identificar e corrigir problemas;

Implementar e analisar alterações ou funcionalidades em diferentes grupos para compreender as interações;

Avaliar a forma como a aplicação é acedida e utilizada e ligar diretamente o utilizador a secções específicas da aplicação;

Interagir consigo para obter o seu feedback, apoiando-o quando necessário e enviando-lhe comunicações relacionadas com o serviço;

Convites à participação em inquéritos ou projetos de investigação organizados pelo grupo Philips e registo das suas respostas.



Também podemos utilizar estas informações para personalizar ainda mais os nossos serviços. Com base nos dados que observamos quando utiliza a aplicação e o produto ligado, tentaremos compreender os padrões de utilização que conduzem a determinadas interações com a aplicação, como ler um artigo específico da aplicação, comprar um produto, manter a interação com a aplicação ou desenvolver condições relevantes para o produto que está a utilizar. Utilizaremos essas informações para criar regras sobre que conteúdo mostrar e a que utilizadores, e utilizaremos esses dados para, em última instância, melhorar os algoritmos aplicados para fornecer serviços personalizados. Se iniciar sessão na aplicação com a sua conta Philips, utilizaremos estas informações para personalizar a sua experiência com base nos padrões de utilização da aplicação.

Os dados tratados incluem detalhes da conta, identificadores únicos, dados de sessão e utilização, sistema operativo, modelo, informações de rede e endereços IP (mascarados), informações da aplicação, tais como nome da aplicação, versão, utilização e eventos, páginas visitadas, informações da sessão, dados do dispositivo ligado, dados introduzidos na aplicação, bem como dados recolhidos quando interage com os canais digitais da Philips, como os seus produtos registados. Poderemos utilizar cookies, etiquetas e/ou tecnologias semelhantes e utilizar fornecedores de serviços que processem os seus dados em nosso nome e com base nas nossas instruções. Podemos combinar, pseudoanonimizar, anonimizar ou agregar os seus dados para fins estatísticos, analíticos e de personalização.

Dados combinados Podemos combinar os seus dados pessoais, incluindo dados da conta, Cookies, etc., com dados recolhidos durante as suas interações com e utilizações dos canais digitais da Philips, como redes sociais, websites, e-mails, aplicações e produtos conectados, incluindo os seus endereços IP, Cookies, informações do dispositivo móvel, comunicações nas quais clica ou toca, dados de localização e websites que visita.

Podemos analisar os seus dados combinados para lhe fornecer serviços, como uma limpeza de pele e uma rotina de barbear personalizadas, orientações pessoais sobre a pele e/ou programas sobre o barbear, aconselhamento sobre modelação e barbear, aconselhamento personalizado sobre os melhores estilos de barba e sugestões para barbear e modelar, e para nos ajudar a melhorar o conteúdo, a funcionalidade e a utilização da aplicação, do Dispositivo e dos Serviços, assim como a desenvolver novos produtos e serviços no domínio dos cuidados masculinos. Neste caso, consideramos que o processamento dos seus dados combinados é legal e se baseia num interesse legítimo da Philips ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, alínea (f) do Regulamento (UE) 2016/679.

Dados de classificações e avaliações Se escrever uma avaliação ou classificar a aplicação nas lojas de aplicações, poderemos processar essas informações para responder aos seus comentários e perguntas, compreender como se sente ao utilizar a aplicação, conhecer a sua perceção geral da aplicação e da nossa marca, e utilizar estas informações para melhorar a aplicação. Só podemos ver o seu nome de utilizador, classificações e comentários da loja de aplicações e qualquer outro detalhe que decida partilhar connosco ou disponibilizar publicamente. A menos que nos solicite que o façamos, não associamos estas informações às credenciais da sua conta ou a qualquer outra informação que detemos de si. Quando necessitar de apoio ao cliente, poderemos utilizar os seus dados para acompanhar o seu caso e fornecer orientação ao longo do nosso processo de apoio ao cliente, de acordo com a secção "Dados do apoio ao cliente" abaixo.

Dados do apoio ao cliente Quando necessitar de apoio ao cliente, podemos solicitar-lhe que nos forneça informações relacionadas com a sua utilização dos nossos Serviços, incluindo a sua interação com a Philips e como entrar em contacto consigo para que possamos fornecer-lhe o apoio solicitado. Implementamos e prestamos os nossos Serviços, incluindo apoio ao cliente e melhoramento, correção e personalização dos nossos Serviços. Também utilizamos as suas informações para lhe responder quando nos contactar.

Dados de marketing Se der o seu consentimento para receber comunicações promocionais de produtos, serviços, eventos e promoções Philips que possam ser relevantes para si com base nas suas preferências e no seu comportamento online, podemos enviar-lhe comunicações de marketing e promocionais através de email, telefone e outros canais digitais, como aplicações móveis e redes sociais. Para poder adaptar as comunicações às suas preferências e ao seu comportamento e para lhe fornecer uma experiência mais relevante e personalizada, podemos analisar e combinar os seus dados pessoais. Pode revogar o seu consentimento e cancelar a subscrição de tais comunicações a qualquer momento.

Cookies e informações do dispositivo Utilizamos cookies, etiquetas ou tecnologias semelhantes ("Cookies") e/ou recolhemos informações do seu dispositivo móvel e do Produto para operar, fornecer, melhorar, compreender e personalizar os nossos Serviços. Os Cookies permitem-nos reconhecer o seu dispositivo móvel e o Produto associado, e recolher informação e dados pessoais, incluindo o número exclusivo do seu dispositivo de utilizador, o endereço IP do seu dispositivo móvel, o tipo de navegador de Internet móvel ou sistema operativo que utiliza, os dados de sessão e utilização ou informações de desempenho relacionadas com os serviços, que correspondem a informações sobre a sua utilização da aplicação. Também poderemos utilizar estas informações para lhe mostrar conteúdo específico do seu país (incluindo informações no seu idioma local).

Permissões A aplicação pode solicitar a sua permissão para aceder às capacidades de armazenamento, sensores ou outras funcionalidades do seu dispositivo móvel. Solicitamos o acesso quando estritamente necessário para fornecer os Serviços, conforme descrito detalhadamente abaixo.

• Bluetooth e Wi-Fi. A aplicação requer uma ligação Wi-Fi para estabelecer ligação à Internet. A aplicação também necessita de Bluetooth/Wi-Fi para ligar o(s) seu(s) Dispositivo(s) à aplicação. Pode bloquear a ligação Bluetooth/Wi-Fi a qualquer momento através das definições do seu dispositivo móvel.

• Localização. Para permitir que os utilizadores se liguem e utilizem qualquer dispositivo Bluetooth com o respetivo telemóvel, os sistemas operativos Android requerem que os utilizadores autorizem a aplicação a aceder à localização geográfica aproximada. Da mesma forma, o iOS pode pedir aos utilizadores que autorizem a aplicação a aceder à localização geográfica. A aplicação não utiliza estas autorizações para determinar a sua localização, nem a Philips recolhe os dados da sua localização. Pode revogar as autorizações de localização a qualquer momento nas definições do dispositivo móvel.

• Ficheiros. A aplicação precisa de aceder aos ficheiros do dispositivo móvel para guardar as configurações de idioma e outros ficheiros que a aplicação utiliza para funcionar (por exemplo, manuais, gráficos, ficheiros multimédia ou outros recursos programáticos grandes). Se o utilizador eliminar a aplicação, os dados serão eliminados do seu dispositivo móvel.

• Fotografias e multimédia. Se carregar fotografias para a sua conta, a aplicação requer permissão para aceder à câmara ou galeria de fotografias do seu dispositivo móvel. Os sistemas operativos Android podem solicitar permissão para vídeos, contudo, a aplicação apenas utilizará a permissão para o autorizar a carregar a sua fotografia.

Em alguns casos, o seu sistema operativo pode requerer permissões de que o seu dispositivo móvel necessita por motivos técnicos, mas que não são controladas ou utilizadas pela Philips. Não iremos recolher quaisquer dados associados a essas permissões, a menos que seja necessário para fornecer os nossos serviços de acordo com esta declaração.

Pode bloquear ou revogar estas permissões a qualquer momento nas definições do seu sistema operativo.



Com quem partilhamos os seus dados pessoais? Os seus dados podem ser partilhados com outras afiliadas da Philips que fazem parte do Grupo Philips. Apenas as pessoas (na Philips) que tenham necessidade de conhecer as informações terão acesso às mesmas. A Philips pode divulgar os seus dados pessoais a fornecedores de serviços externos, parceiros comerciais ou outras entidades externas, de acordo com esta Declaração de privacidade e/ou a lei aplicável.

Afiliados Poderemos partilhar os seus dados com outras entidades Philips que façam parte do Grupo Philips. Por exemplo, algumas entidades da Philips podem ajudar-nos a gerir a infraestrutura da aplicação ou a gerir as suas questões. Apenas as pessoas que necessitem realmente de acesso aos seus dados para as respetivas funções irão processá-los.

Fornecedores de serviços Trabalhamos em conjunto com fornecedores de serviços externos para nos ajudar a implementar, prestar, compreender, personalizar, prestar assistência e comercializar os nossos Serviços.



Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes fornecedores de serviços:



Fornecedores de TI e de serviços de nuvem. Estes fornecedores fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento, serviços de transações e/ou tecnologia relacionada necessários para executar a aplicação ou fornecer os Serviços.





Estes fornecedores fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento, serviços de transações e/ou tecnologia relacionada necessários para executar a aplicação ou fornecer os Serviços. Fornecedores de serviços de análise e inquéritos. Estes prestadores de serviços fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento e/ou tecnologia relacionada de que necessitamos para efetuar análises da aplicação ou realizar inquéritos.

A Philips exige que os seus prestadores de serviços assegurem um nível de proteção adequado aos seus dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.



Outras entidades externas A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos. Se a Philips partilhar dados pessoais com terceiros que utilizem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos, a Philips garante que o informará e/ou obterá o seu consentimento, de acordo com as leis aplicáveis, antes de partilhar os seus dados pessoais. Neste caso, leia as respetivas declarações de privacidade atentamente, uma vez que o informam sobre as práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem, como os utilizam, os processam e os protegem.

Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio, ou parte dele, a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.



Por fim, quando exigido por lei ou conforme necessário para proteger os nossos direitos, poderemos partilhar os seus dados com autoridades públicas e governamentais.



Transferência além-fronteiras Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou onde contratemos prestadores de serviços, e ao utilizar os Serviços o utilizador reconhece a (potencial) transferência de informações para países fora do seu país de residência, onde possam existir regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais.



Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados, fornecedores de serviços ou terceiros em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados em conformidade com as normas do EEE (a lista completa destes países está disponível aqui).



Para as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas seguindo a ligação acima ou contactando-nos aqui.



Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? Vamos conservar os seus dados pessoais durante o tempo necessário ou permitido no âmbito do(s) objetivo(s) para os quais os dados foram recolhidos. Os critérios que utilizamos para determinar os nossos períodos de conservação incluem: (i) o período de tempo em que utiliza a aplicação e os Serviços; (ii) a existência de uma obrigação legal a que possamos estar sujeitos; ou (iii) a possibilidade de a conservação ser aconselhável no âmbito da nossa posição legal (relacionada com os estatutos de limitações, litígios ou investigações regulamentares aplicáveis).



As suas escolhas e direitos Caso pretenda enviar um pedido para aceder a, corrigir, apagar, restringir ou opor-se ao processamento de dados pessoais que nos tenha previamente fornecido, ou caso pretenda enviar um pedido para receber uma cópia eletrónica dos seus dados pessoais para transmitir a outra empresa (na medida em que este direito de portabilidade de dados lhe seja concedido pela legislação aplicável), pode entrar em contacto connosco aqui.



No seu pedido, esclareça quais os dados pessoais a que pretende aceder, corrigir, eliminar, restringir ou opor-se em termos de tratamento. Para sua proteção, podemos apenas implementar pedidos relacionados com os dados pessoais associados à sua conta, endereço de email ou outras informações de conta que utilize para nos enviar o seu pedido, e poderemos necessitar de verificar a sua identidade antes de implementar o seu pedido. Tentaremos responder ao seu pedido logo que possível.



Quando processamos os seus dados para fornecer os nossos serviços com base nos nossos termos, poderemos não ser capazes de fornecer os serviços se não processarmos os seus dados. Nos casos em que dependermos dos nossos interesses legítimos, garantimos que o processamento não ultrapassa os seus direitos e interesses de privacidade. Nos casos em que dependermos do consentimento, o utilizador pode retirá-lo a qualquer momento, sem afetar a legalidade do processamento antes da sua retirada.



Protegemos os seus dados pessoais Levamos a sério o nosso dever de proteger os dados que confia à Philips contra alteração, perda, utilização indevida, divulgação ou acesso acidental ou não autorizado. A Philips utiliza diversas tecnologias de segurança e medidas técnicas e organizacionais para o ajudar a proteger os seus dados. Com este objetivo, implementamos, entre outros, controlos de acesso, firewalls e protocolos de segurança.



Informações especiais para pais Embora os Serviços não sejam direcionados para crianças, conforme definido na lei aplicável, é política da Philips agir em conformidade com a legislação quando é necessária a autorização de um encarregado de educação antes de recolher, utilizar ou revelar dados pessoais de crianças. Estamos empenhados em proteger as necessidades de privacidade de crianças e encorajamos vivamente os encarregados de educação a terem um papel ativo nas atividades online e interesses das crianças.



Se um encarregado de educação descobrir que o seu filho nos forneceu informações pessoais sem o seu consentimento, entre em contacto connosco aqui. Se descobrirmos que uma criança nos forneceu dados pessoais, apagaremos estas informações dos nossos arquivos.

Alterações a esta Declaração de privacidade Os nossos Serviços podem ser alterados sem aviso prévio. Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar ou atualizar esta Declaração de privacidade periodicamente. Quando a atualizarmos, também atualizaremos a data no topo deste documento.



Encorajamo-lo a rever regularmente a última versão desta Declaração de privacidade.



A nova Declaração de privacidade entra em vigor de imediato no momento da publicação. Se não concordar com a declaração alterada, deverá modificar as suas preferências ou considerar não voltar a utilizar os nossos Serviços. Ao continuar a aceder ou utilizar os nossos Serviços após essas alterações entrarem em vigor, está a confirmar que foi informado e concorda com a Declaração de privacidade alterada.



Contacte-nos Caso tenha alguma questão relativamente a esta Política de privacidade ou sobre a forma como a Philips utiliza os seus dados pessoais, pode contactar a Philips e/ou o nosso Responsável pela proteção de dados aqui. Em alternativa, tem o direito de apresentar uma reclamação junto de uma entidade reguladora competente no seu país ou região.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Países Baixos