A aplicação Lumea IPL fornece serviços que o ajudam a definir os horários e os objetivos dos tratamentos relacionados com a remoção de pelos, a receber lembretes sobre os horários dos tratamentos, a obter sugestões de utilização personalizadas baseadas no progresso do tratamento, a acompanhar esse mesmo progresso e a utilização do dispositivo Lumea, e outros serviços ("Serviços") a utilizadores de todo o mundo. Esta Declaração de privacidade destina-se a ajudá-lo a compreender as nossas políticas de privacidade quando utiliza os nossos Serviços, incluindo os dados que recolhemos, por que motivo os recolhemos e o que fazemos com eles, e ainda a dar-lhe a conhecer os seus direitos individuais.



A aplicação Lumea IPL utiliza os dados pessoais recolhidos ou processados pela aplicação móvel Lumea IPL ("Aplicação").



Esta Declaração de privacidade aplica-se aos dados pessoais recolhidos ou processados pela Aplicação que são controlados pela Koninklijke Philips N.V. ou por qualquer uma das respetivas filiais ou subsidiárias ("Philips", "nossa/nosso", "nós" ou "nos").



Leia também a nossa Declaração de cookies e os Termos de utilização, que descrevem os termos em que utiliza os nossos Serviços.

Dados pessoais que recolhemos e objetivos da recolha



Recebemos ou recolhemos dados pessoais, conforme descrito detalhadamente abaixo, quando prestamos os nossos Serviços, incluindo quando acede, transfere, instala a Aplicação, ou quando utiliza os nossos Serviços. Podemos utilizar estes dados pessoais para efetuar os Serviços solicitados por si, no âmbito de necessidade contratual, para implementar, prestar, melhorar, personalizar, manter e comercializar os nossos Serviços com base no nosso interesse legítimo ou para cumprir uma obrigação legal a que estejamos sujeitos. Caso não pretenda que recolhamos e processemos os seus dados pessoais, poderá não conseguir utilizar os Serviços.



Dados pessoais sensíveis



Antes de recolhermos dados pessoais sensíveis, iremos informá-lo e obter o seu consentimento explícito. Estes dados incluem cor do pelo e tom de pele. Pode retirar o seu consentimento em qualquer momento, sem que isso afete a legalidade do processamento baseado no consentimento concedido anteriormente.



Dados pessoais sensíveis



Pedimos-lhe que não nos envie e que não revele dados sensíveis na aplicação, através dela, ou de qualquer outra forma (p. ex.: números de segurança social, informações relacionadas com raça ou etnia, opiniões políticas, religião ou outras crenças, saúde, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais ou filiação sindical).



Dados de conta



Quando cria uma conta, recolhemos os seus dados pessoais. Pode iniciar sessão na aplicação através de uma conta MyPhilips ou através do seu perfil de redes sociais. Os dados pessoais que recolhemos podem incluir nome de utilizador, foto de perfil, endereço de email, género, data de nascimento/idade, país, idioma, último tweet, URL do perfil, perfil de redes sociais, localização e palavra-passe.



Os dados pessoais recolhidos são utilizados para criar e gerir a sua conta. Pode utilizar a sua conta para iniciar sessão em segurança na aplicação. Se criar uma conta MyPhilips para iniciar sessão na aplicação, vamos enviar-lhe um email de boas-vindas para confirmar o seu nome de utilizador e palavra-passe, para comunicar consigo em resposta às suas consultas, para lhe enviar anúncios estritamente relacionados com o serviço ou comunicação de marketing direto, no caso de ter optado por recebê-la. Também pode utilizar a sua conta MyPhilips para solicitar um produto ou serviço Philips, participar numa promoção ou jogo, participar numa atividade de redes sociais relacionada com uma promoção Philips (por exemplo, clicar em "gosto" ou em "partilhar"), e participar em testes de produtos ou inquéritos.



Facebook



Utilizamos o início de sessão do Facebook. Isto permite ao Utilizador iniciar sessão na nossa Aplicação com as suas credenciais do Facebook. A Philips irá recolher as credenciais do Facebook, o nome, o endereço de correio eletrónico e imagem do Utilizador associados à respetiva conta do Facebook. O Facebook também recolhe determinadas informações quando utiliza o início de sessão do Facebook:



Dados de configuração: depois de um utilizador ter iniciado sessão, o SDK efetua pedidos periódicos em segundo plano para gerir automaticamente a vida útil do token de acesso.

depois de um utilizador ter iniciado sessão, o SDK efetua pedidos periódicos em segundo plano para gerir automaticamente a vida útil do token de acesso. Informações de erro: o SDK capta informações de erro, incluindo durante a inicialização do SDK, que podem incluir uma ID de utilizador de indivíduos com sessão iniciada no Facebook.

o SDK capta informações de erro, incluindo durante a inicialização do SDK, que podem incluir uma ID de utilizador de indivíduos com sessão iniciada no Facebook. Dados a curto prazo: o SDK mede alguma atividade do utilizador para fins de gestão de fraude e abuso. Estes dados só são mantidos por um período de tempo muito curto para os indivíduos que não têm sessão iniciada no Facebook.

Pode obter mais informações sobre como o Facebook utiliza as informações ao ler a respetiva política de privacidade (disponível online: facebook.com/about/privacy).



Outros dados fornecidos



Estes dados incluem cor do pelo e tom de pele, definições de notificações, historial do tratamento, objetivos, utilização do dispositivo Lumea e respostas a inquéritos.



Os dados recolhidos são utilizados para ajudar a definir os horários e os objetivos dos tratamentos, para receber lembretes sobre os horários dos tratamentos, mas também para obter sugestões de utilização personalizadas e baseadas no progresso do tratamento e para acompanhar esse mesmo progresso e a utilização do dispositivo Lumea. Para isso, enviamos-lhe notificações push através da Aplicação ou por e-mail.



Cookies



Utilizamos cookies, etiquetas ou tecnologias semelhantes para implementar, prestar, melhorar, compreender e personalizar os nossos Serviços. Os cookies permitem-nos reconhecer o seu dispositivo móvel e recolher os seus dados pessoais, incluindo o número exclusivo do seu Dispositivo de utilizador, o endereço de IP do seu dispositivo móvel, o tipo de navegador de internet móvel ou sistema operativo que utiliza, os dados de sessão e utilização ou informações de desempenho relacionadas com os serviços, que correspondem a informações sobre a sua utilização da Aplicação.



Para mais informações sobre a utilização de cookies ou de outras tecnologias semelhantes utilizadas nesta Aplicação, leia a nossa Declaração de cookies.



Dados de localização



Quando permite o acesso aos dados de localização, podemos recolher a localização geográfica do seu dispositivo móvel. Pode bloquear a recolha de geolocalização em qualquer momento através das definições da sua Aplicação ou do seu dispositivo móvel.



Quando utiliza a funcionalidade "Encontrar Philips perto de si" na página de assistência, é-lhe solicitado que partilhe os dados de localização com a Philips. Caso utilize as nossas funcionalidades de localização, com base nos mesmos, é direcionado para uma loja próxima de si ou para os detalhes de contacto do Apoio ao Cliente no seu país.



Informações sobre transações



Se você pagar pelos nossos serviços, podemos receber informações e confirmações, tais como recibos de pagamento, incluindo de outras lojas de aplicações ou entidades externas que processem o seu pagamento.



Assistência ao Cliente



Pode fornecer-nos informações relacionadas com a utilização dos nossos serviços, incluindo a sua interação com a Philips, e como contactá-lo para que possamos fornecer-lhe assistência ao cliente. Implementamos e prestamos os nossos Serviços, incluindo assistência ao cliente, melhoramento, correção e personalização dos nossos Serviços. Também utilizamos as suas informações para lhe responder quando nos contactar.



Dados combinados



Podemos ainda combinar os seus dados pessoais, incluindo dados da conta, outros dados fornecidos por si, cookies, dados de localização, dados recolhidos durante as suas interações e utilização dos canais digitais da Philips como redes sociais, websites, e-mails, aplicações e produtos ligados, endereço de IP, cookies, informações do dispositivo, comunicações em que clica ou em que toca, dados de localização e websites que visita.



Os dados combinados são analisados e utilizados para lhe fornecer Serviços, como ajudá-lo a definir os horários e os objetivos dos tratamentos, receber lembretes sobre os horários dos tratamentos, obter sugestões de utilização personalizadas com base no progresso do tratamento e acompanhar esse mesmo progresso e a utilização do dispositivo Lumea; e para nos ajudar a melhorar o conteúdo, a funcionalidade e a facilidade de utilização da Aplicação, do Dispositivo e dos Serviços, bem como para desenvolver novos produtos e serviços.



Se optar por receber comunicações promocionais de produtos, serviços, eventos e promoções Philips que possam ser relevantes para si com base nas suas preferências e comportamento online, podemos enviar-lhe comunicações de marketing e promocionais através de email, telefone e outros canais digitais, tais como aplicações móveis e redes sociais. Para poder adaptar as comunicações às suas preferências e comportamentos, e proporcionar-lhe uma experiência mais relevante e personalizada, podemos analisar e combinar os seus dados pessoais. Pode optar por não receber esse tipo de comunicações em qualquer momento.



Permissões



A Aplicação pode solicitar a sua permissão para aceder ao seu telefone ou aos seus sensores (p. ex.: câmara, Wi-Fi, geolocalização ou Bluetooth), ou ainda a outros dados (p. ex.: fotografias, agenda ou contactos) no seu dispositivo móvel.



Utilizamos esses dados apenas quando é necessário para lhe fornecer os Serviços e só depois de nos ter fornecido o seu consentimento explícito.

Por vezes, a permissão é uma pré-condição técnica dos sistemas operativos do seu dispositivo móvel. Nesse caso, a Aplicação pode solicitar a sua autorização para aceder a tais dados ou sensores; no entanto, não recolhemos esses dados, a menos que seja necessário para lhe proporcionar o Serviço da Aplicação e apenas depois de nos ter fornecido o consentimento.

Com quem são partilhados os dados pessoais?



A Philips pode divulgar os seus dados pessoais a fornecedores de serviços externos, parceiros comerciais ou outras entidades externas, de acordo com esta Declaração de privacidade e/ou a lei aplicável.



Fornecedores de serviços



Trabalhamos em conjunto com fornecedores de serviços externos para nos ajudar a implementar, prestar, compreender, personalizar, prestar assistência e comercializar os nossos Serviços.



Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes fornecedores de serviços:



Prestadores de TI e de serviços de nuvem



Estes fornecedores fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento, serviços de transações e/ou tecnologia relacionada necessários para executar a Aplicação ou fornecer os Serviços.



A Philips exige que os seus prestadores de serviços proporcionem aos seus dados pessoais um nível de proteção adequado, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço, e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.



Outras entidades externas



A Philips também pode trabalhar com entidades externas que processem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos. Leia as declarações de privacidade correspondentes com cuidado, uma vez que informam sobre as práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem, como os utilizam, os processam e os protegem.



Se a Philips partilhar dados pessoais com terceiros que utilizem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos, a Philips garante que o vai informar e/ou obter o seu consentimento, de acordo com as leis aplicáveis, antes de partilhar os seus dados pessoais.



Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio ou parte dele a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.



Transferência além-fronteiras



Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou onde contratemos prestadores de serviços, e ao utilizar os Serviços o utilizador consente na transferência (potencial) de informações para países fora do seu país de residência, onde possam existir regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais.

Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou fornecedores de serviços em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados em conformidade com as normas da EEE (a lista completa destes países está disponível aqui. Para que as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como, por exemplo, os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, tais como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas seguindo a ligação acima ou contactando privacy@philips.com.

Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?



Vamos conservar os seus dados pessoais durante o tempo necessário ou permitido no âmbito do(s) objetivo(s) que motivaram a recolha de dados. Os critérios que utilizamos para determinar os nossos períodos de conservação incluem: (i) o período de tempo em que utiliza a Aplicação e os Serviços; (ii) a existência de uma obrigação legal a que possamos estar sujeitos; ou (iii) a possibilidade de a conservação ser aconselhável no âmbito da nossa posição legal (relacionada com os estatutos de limitações, litígios ou investigações regulamentares aplicáveis).

As suas escolhas e direitos



Caso pretenda enviar um pedido para aceder, corrigir, apagar, restringir ou opor-se ao processamento de dados pessoais que nos tenha previamente fornecido, ou caso pretenda enviar um pedido para receber uma cópia eletrónica dos seus dados pessoais para transmitir a outra empresa (na medida em que o direito de portabilidade de dados for concedido ao utilizador pela legislação aplicável), pode contactar-nos em privacy@philips.com. Vamos responder ao seu pedido em conformidade com a legislação aplicável.



No seu pedido, esclareça quais os dados pessoais a que pretende aceder, corrigir, eliminar, restringir ou opor-se em termos de processamento. Para sua proteção, podemos apenas implementar pedidos relacionados com os dados pessoais associados à sua conta, ao seu endereço de email ou outras informações de conta que possa utilizar para nos enviar o seu pedido, e podemos precisar de verificar a sua identidade antes de implementar o seu pedido. Tentaremos responder ao seu pedido logo que possível.



Tenha em atenção que, se fizer uso das suas escolhas e direitos (ou parte deles), pode não ser capaz de voltar a utilizar, em parte ou na totalidade, os nossos Serviços.

Protegemos os seus dados pessoais



Levamos a sério o nosso dever de proteger os dados que confia à Philips contra alteração, perda, utilização indevida, divulgação ou acesso acidental ou não autorizado. A Philips utiliza diversas tecnologias de segurança e medidas técnicas e organizacionais para o ajudar a proteger os seus dados. Com este objetivo, implementamos, entre outros, controlos de acesso, firewalls e protocolos de segurança.



Informações especiais para pais



Embora os Serviços não sejam destinados a crianças, conforme definido na lei aplicável, é política da Philips cumprir a lei no que diz respeito à autorização de pais ou tutores antes de recolher, utilizar ou divulgar dados pessoais de crianças. Estamos empenhados em proteger as necessidades de privacidade de crianças e encorajamos vivamente os pais e tutores a terem um papel ativo nas atividades online e interesses dos seus filhos.



Se um encarregado de educação descobrir que o seu filho nos forneceu informações pessoais sem o seu consentimento, pode contactar-nos através do endereço privacy@philips.com. Se descobrirmos que uma criança nos forneceu informações pessoais, apagaremos estas informações dos nossos arquivos.

Informações locais específicas: os seus direitos de privacidade na Califórnia (Apenas EUA)



A secção 1798.83 do Código Civil da Califórnia permite que os nossos clientes residentes na Califórnia possam solicitar-nos e obter gratuitamente, uma vez por ano, informações sobre eventuais informações pessoais reveladas a terceiros para fins de marketing direto no decurso do ano civil anterior. Se aplicável, esta informação incluirá uma lista das categorias de informações pessoais partilhadas e os nomes e endereços dos terceiros com quem essas informações foram partilhadas durante o ano civil anterior. Se for residente da Califórnia e desejar efetuar esse pedido, visite o nosso website sobre privacidade: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Alterações a esta Declaração de privacidade



Os nossos Serviços podem ser alterados sem aviso prévio. Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar ou atualizar esta Declaração de privacidade periodicamente. Quando a atualizarmos, também atualizamos a data no topo do documento.



Encorajamo-lo a rever regularmente a última versão desta Declaração de privacidade.



A nova Declaração de privacidade entra em vigor imediatamente no momento da publicação. Se não concordar com a declaração alterada, deverá modificar as suas preferências ou considerar não voltar a utilizar os nossos Serviços. Ao continuar a aceder ou utilizar os nossos Serviços após essas alterações entrarem em vigor, está a confirmar que foi informado e concorda com a Declaração de privacidade alterada.

Contacte-nos



Caso tenha alguma questão relativamente a esta Declaração de privacidade ou sobre a forma como a Philips utiliza os seus dados pessoais, contacte o nosso Responsável pela proteção de dados através do endereço privacy@philips.com. Em alternativa, tem o direito a apresentar uma reclamação junto de uma entidade reguladora competente no seu país ou região.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Países Baixos