Fornecedores de serviços

Trabalhamos em conjunto com fornecedores de serviços externos para nos ajudar a implementar, prestar, compreender, personalizar, prestar assistência e comercializar os nossos Serviços.

Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes fornecedores de serviços:

Fornecedores de TI e de serviços de nuvem. Estes fornecedores fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento, serviços de transações e/ou tecnologia relacionada necessários para executar a Aplicação ou fornecer os Serviços.

A Philips exige que os seus prestadores de serviços assegurem um nível de proteção adequado aos seus dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos prestadores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.

Outras entidades externas

A Philips também pode trabalhar com terceiros que processam os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos. Se a Philips partilhar dados pessoais com terceiros que utilizem os seus dados pessoais para os seus próprios objetivos, a Philips garante que o informará e/ou obterá o seu consentimento, de acordo com as leis aplicáveis, antes de partilhar os seus dados pessoais. Neste caso, leia as respetivas declarações de privacidade atentamente, uma vez que o informam sobre as práticas de privacidade, incluindo os tipos de dados pessoais que recolhem, como os utilizam, os processam e os protegem.

Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio, ou parte dele, a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.

A seu pedido, podemos partilhar os seus dados pessoais com as seguintes entidades externas: Amazon (se o Amazon DRS estiver disponível no seu país – consulte detalhes adicionais abaixo). Estas entidades externas podem fornecer-lhe os seus próprios serviços. Poderemos partilhar os seus dados pessoais com estas entidades externas a seu pedido e/ou de acordo com as leis aplicáveis.

Tenha em atenção que, quando iniciar sessão na Aplicação através do Facebook SDK, estará a permitir ao Facebook que recolha as seguintes informações através do SDK:

Eventos da Aplicação: Isto abrange eventos genéricos da Aplicação (por exemplo, instalação da Aplicação, iniciação da aplicação) e outros registos padrão para métricas de produtos (por exemplo, carregamento do SDK e desempenho do SDK).

Dados de configuração: Depois de um utilizador ter iniciado sessão, o SDK efetua pedidos periódicos em segundo plano para gerir automaticamente a vida útil do token de acesso.

Informações de erro: O SDK capta informações de erro, incluindo durante a inicialização do SDK, que podem incluir uma ID de utilizador de indivíduos com sessão iniciada no Facebook.

Dados a curto prazo: O SDK mede alguma atividade do utilizador para fins de gestão de fraude e abuso. Estes dados apenas são mantidos por um período de tempo muito curto para indivíduos que não têm sessão iniciada no Facebook.

O Facebook pode também recolher dados de análise sobre a sua utilização do SDK, informações sobre o nome da Aplicação que está a utilizar, a data em que autorizou o início de sessão e qualquer URL associado ao seu início de sessão. Pode saber mais sobre como o Facebook utiliza as suas informações ao consultar a Política de dados do Facebook. Tenha em atenção que a funcionalidade de início de sessão no Facebook é totalmente opcional; permitimos sempre que inicie sessão com a sua conta MyPhilips.

Amazon Alexa / Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

A funcionalidade de recarga de limpeza da máquina de barbear Philips ("Funcionalidade") permite-lhe ligar a sua conta Philips à sua conta Amazon e desfrutar do Amazon Dash Replenishment Services (DRS), um serviço fornecido pela Amazon.

Ao ligar as suas contas, a Philips e a Amazon adotam, de forma independente, medidas técnicas para validar a sua identidade. A Philips partilha com a Amazon identificadores da conta, mas não partilha as credenciais da sua conta, incluindo nome ou endereço de e-mail. Também não recolhemos, processamos ou partilhamos quaisquer informações de voz com a Amazon.

Se ativar o DRS, a Philips irá permitir que partilhe as informações da sua máquina de barbear com a Amazon (número de série e modelo da máquina de barbear) e a utilização diária agregada de líquido CleanPod), para que a Amazon possa encomendar automaticamente recargas de limpeza para a sua máquina de barbear Philips. Pode suspender, alterar ou cancelar qualquer encomenda a qualquer momento através da Amazon.

Compreende que as informações da sua máquina de barbear se referem a dados pessoais. Também compreende que a Amazon lhe fornece os seus próprios serviços e que, ao dar o seu consentimento, nos instrui a partilhar os seus dados pessoais com a Amazon. A Amazon pode processar os seus dados pessoais noutros países que não o seu país de residência, que poderão não fornecer uma proteção adequada aos dados pessoais. Pode revogar o seu consentimento a qualquer momento ao desativar a Funcionalidade. Leia a Política de privacidade e os Termos de utilização da Amazon para obter mais informação.

Transferência além-fronteiras

Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos instalações ou onde contratemos prestadores de serviços, e ao utilizar os Serviços o utilizador reconhece a (potencial) transferência de informações para países fora do seu país de residência, onde possam existir regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Em determinadas circunstâncias, os tribunais, as forças policiais, as entidades reguladoras ou autoridades de segurança nesses outros países podem ter o direito de aceder aos seus dados pessoais.

Caso se encontre no EEE, os seus dados pessoais podem ser transferidos para os nossos afiliados ou prestadores de serviços em países fora do EEE que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia como fornecedores de um nível adequado de proteção de dados, em conformidade com as normas do EEE (a lista completa destes países está disponível aqui).

Para as transferências do EEE para países não considerados adequados pela Comissão Europeia, como os Estados Unidos, implementamos medidas adequadas, como as nossas Regras Corporativas Obrigatórias para Dados de Clientes, Fornecedores e Parceiros Comerciais e/ou cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia para proteger os seus dados pessoais. Pode obter uma cópia destas medidas ao seguir a ligação acima ou ao entrar em contacto connosco aqui.

Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?

Vamos conservar os seus dados pessoais durante o tempo necessário ou permitido no âmbito do(s) objetivo(s) para os quais os dados foram recolhidos. Os critérios que utilizamos para determinar os nossos períodos de conservação incluem: (i) o período de tempo em que utiliza a Aplicação e os Serviços; (ii) a existência de uma obrigação legal a que possamos estar sujeitos; ou (iii) a possibilidade de a conservação ser aconselhável no âmbito da nossa posição legal (relacionada com os estatutos de limitações, litígios ou investigações regulamentares aplicáveis).