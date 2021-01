Fornecedores de serviços

Trabalhamos em conjunto com fornecedores de serviços externos para nos ajudar a implementar, fornecer, compreender, personalizar, oferecer assistência e comercializar os nossos Serviços.

Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes fornecedores de serviços:

Fornecedores de TI e cloud

Estes fornecedores fornecem hardware, software, ligação em rede, armazenamento, serviços de transações e/ou tecnologia relacionada necessários para executar a Aplicação ou fornecer os Serviços.

Pagamento

Trabalhamos com o WorldPay, um fornecedor de serviços que pode tratar e processar os seus dados financeiros relacionados com as funcionalidades de pagamento desta Aplicação, incluindo lojas de aplicações ou outros terceiros que processem o seu pagamento.

A Philips exige que os seus fornecedores de serviços forneçam um nível adequado de proteção dos seus dados pessoais, semelhante ao nível que fornecemos. Exigimos que os nossos fornecedores de serviços processem os seus dados pessoais apenas de acordo com as nossas instruções e para os objetivos específicos mencionados acima, para aceder à menor quantidade de dados necessária para fornecer determinado serviço e para proteger a segurança dos seus dados pessoais.

Outros terceiros

A Philips também poderá trabalhar com terceiros que processam os seus dados pessoais para seus próprios fins. Se a Philips partilhar dados pessoais com terceiros que utilizam os seus dados pessoais para seus próprios fins, antes de partilhar os dados pessoais, a Philips irá assegurar que o informa e/ou que obtém o seu consentimento em conformidade com a legislação aplicável. Nesse caso, leia atentamente as declarações de privacidade dos terceiros, uma vez que informam sobre as respetivas práticas de privacidade, incluindo, o tipo de dados pessoais que recolhem e como os utilizam, processam e protegem.

Ocasionalmente, a Philips vende um ramo de negócio ou parte dele a outra empresa. Tal transferência de propriedade pode incluir a transferência dos seus dados pessoais diretamente relacionados com esse ramo de negócio para a empresa adquirente. Todos os nossos direitos e obrigações ao abrigo da nossa Declaração de Privacidade são livremente atribuíveis pela Philips aos respetivos afiliados, no âmbito de uma fusão, aquisição, restruturação, venda de ativos, por força de lei ou de outra forma, e podemos transferir os seus dados pessoais para qualquer um dos nossos afiliados, entidades sucessoras ou novos proprietários.

Podemos partilhar os seus dados pessoais com os seguintes terceiros:

Delta Dental (apenas para os EUA.)

ONVZ (apenas para os Países Baixos.)

Amazon (se o Amazon DRS estiver disponível no seu país e tiver optado por utilizar este serviço.)

Estes terceiros podem prestar-lhe os seus próprios serviços. Podemos partilhar os seus dados pessoais com estes terceiros a seu pedido e/ou de acordo com a legislação aplicável.



