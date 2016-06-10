Sonicare for Kids Aviso de Privacidade

Aviso de Privacidade da Philips Sonicare for Kids

Este Aviso de Privacidade foi atualizado pela última vez em 17 julho 2024. A aplicação Philips Sonicare for Kids ("Aplicação") ajuda os pais a melhorar e monitorizar os hábitos de escovagem dos dentes dos seus filhos e fornece-lhes informações personalizadas sobre os mesmos com base nos dados de escovagem dos dentes dos seus filhos ("Serviços").

A aplicação utiliza dados pessoais recolhidos ou processados pelo cabo da escova de dentes Philips Sonicare for Kids com ligação Bluetooth ("Dispositivo") e/ou pela aplicação. O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais ao abrigo deste Aviso de Privacidade é a Philips Oral Healthcare, LLC, com endereço em 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, EUA ("Philips", "nosso" ou "nós").

Este Aviso de Privacidade aplica-se aos dados pessoais recolhidos pela Aplicação e pelo Dispositivo. O objetivo deste Aviso de Privacidade é ajudá-lo a compreender as nossas práticas de privacidade quando utiliza os nossos Serviços, incluindo os dados que recolhemos, porque os recolhemos e o que fazemos com eles, bem como os seus direitos individuais. Leia também o nosso Aviso de Cookies e os Termos de Utilização, que descrevem os termos em que utiliza os nossos Serviços.

Que informações e Dados Pessoais são recolhidos e para que Fins Recebemos ou recolhemos informações e dados pessoais, conforme descrito em pormenor abaixo, quando prestamos os nossos Serviços, incluindo quando acede, transfere e instala a Aplicação.

Dados Analíticos Sensíveis Se der o seu consentimento, recolhemos dados analíticos sobre os hábitos de escovagem dos dentes do seu filho e a utilização da aplicação, incluindo o tipo de escova de dentes (manual, eléctrica ou sonicare), dados do cabo da escova (número do modelo, número de série, versão do firmware, fabricante), duração da escovagem, hora de início da escovagem e intensidade ("Dados de Escovagem"). Utilizamos e/ou agregamos os Dados de Escovagem para fins analíticos para melhorar a aplicação e os serviços, incluindo a melhoria da experiência geral da aplicação do seu filho, os jogos e gráficos da aplicação e o desempenho do dispositivo. A Philips garante sempre que o processamento dos Dados de Escovagem está sujeito a salvaguardas adequadas de proteção de dados. Entre outros, a Philips associa os Dados de Escovagem a um identificador aleatório e substitui qualquer endereço IP associado aos dados de escovagem por um endereço IP genérico antes do armazenamento.

Antes de recolhermos quaisquer dados sensíveis, informá-lo-emos e solicitaremos o seu consentimento explícito, em conformidade com o artigo 9.2.a. do Regulamento (UE) 2016/679. Para além do previsto acima, pedimos-lhe que não nos envie ou divulgue quaisquer dados pessoais sensíveis (por exemplo, números de segurança social, informações relacionadas com a origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas ou outras, saúde, vida sexual ou orientação sexual, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais ou filiação sindical), na ou através da aplicação, ou por qualquer outro meio.

Se não der o seu consentimento, a Philips não processará os Dados de Escovagem de forma alguma. Neste caso, os Dados de Escovagem permanecerão armazenados na aplicação no seu dispositivo móvel, onde a Philips não terá acesso aos mesmos. Terá o controlo destes dados. Se eliminar o perfil do seu filho e/ou a aplicação, os Dados de Escovagem serão eliminados do seu dispositivo móvel.

Dados da Conta Para aceder ao painel de controlo dos pais da aplicação, é necessário criar uma conta. Para esse efeito, pode utilizar uma conta MyPhilips ou iniciar sessão utilizando o seu perfil de redes sociais, incluindo a sua conta Apple. Utilizamos os seus Dados de Conta para criar e gerir a sua conta. Os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu nome, endereço de correio eletrónico, país, idioma e palavra-passe. Também processamos informações sobre a sua utilização da aplicação, incluindo a sua sessão, início de sessão e informações de autenticação, que utilizamos para gerir a sua conta. Para os utilizadores da China, recolhemos os números de telemóvel dos utilizadores.



Se optar por iniciar sessão através das redes sociais, os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu perfil público básico (por exemplo, URL da fotografia de perfil, identificador, sexo, URL do perfil, data de nascimento, página inicial e localização) e o seu email para fins de autenticação. Neste caso, o seu fornecedor de redes sociais pode recolher informações sobre o facto de estar a utilizar a aplicação e a iniciar sessão utilizando a sua conta de rede social. Leia o aviso de privacidade do seu fornecedor de redes sociais (p.ex. Facebook, Google, Apple) para conhecer as suas práticas de privacidade, incluindo o tipo de dados pessoais que recolhem e a forma como os utilizam, processam e protegem.

Utilizamos os seus Dados da Conta para criar e gerir a sua conta e fornecer Serviços personalizados. O utilizador pode utilizar a sua conta para iniciar sessão de forma segura na aplicação. Se criar uma conta MyPhilips, enviar-lhe-emos um email de boas-vindas para verificar o seu nome de utilizador e palavra-passe, para comunicar consigo em resposta às suas questões, para lhe enviar anúncios estritamente relacionados com o serviço ou comunicações de marketing diretas, caso tenha dado o seu consentimento. Também pode utilizar a sua conta MyPhilips para encomendar um produto ou serviço Philips, participar numa promoção ou jogo, participar numa atividade de redes sociais relacionada com uma promoção Philips (por exemplo, clicar em "gostar" ou "partilhar") e participar em testes de produtos ou inquéritos. Quando inicia sessão utilizando uma conta MyPhilips, os dados pessoais que recolhemos podem incluir o seu nome próprio, nome de utilizador, fotografia de perfil, endereço de correio eletrónico, sexo, data de nascimento/idade, país, idioma, palavra-passe e o seu ID exclusivo de utilizador.

Uma vez que utilizamos os seus Dados de Conta para fornecer os Serviços, consideramos que este tratamento é necessário para a execução de um contrato do qual é parte e é lícito nos termos do artigo 6.1. (b) do Regulamento (UE) 2016/679. Como parte da criação do perfil do seu filho, pode preencher o nome do seu filho e carregar/tirar uma fotografia de perfil. No entanto, a Philips não processará esses dados de forma alguma. Os dados permanecerão armazenados na aplicação no seu dispositivo móvel, onde a Philips não terá acesso aos mesmos. Terá o controlo destes dados. Se eliminar o perfil do seu filho e/ou a aplicação, os dados serão eliminados do seu dispositivo móvel. Cookies Utilizamos cookies, tags ou tecnologias semelhantes ("Cookies") para operar, fornecer, melhorar, compreender e personalizar os nossos Serviços. Os cookies permitem-nos reconhecer o seu dispositivo móvel e recolher informações e dados pessoais, incluindo o seu número único de dispositivo de utilizador, o endereço IP do seu dispositivo móvel, o tipo de navegador de internet móvel ou sistema operativo que utiliza, dados de sessão e utilização ou informações de desempenho relacionadas com o serviço, que são informações sobre a sua utilização da aplicação. Também utilizamos estas informações para lhe mostrar conteúdos específicos do país (incluindo informações no seu idioma local). Antes de utilizarmos cookies para fins analíticos, pediremos o seu consentimento. Dados das Classificações e Comentários Se escrever um comentário ou classificar a aplicação nas app stores, poderemos processar essas informações para responder aos seus comentários e perguntas, compreender como se sente ao utilizar a aplicação, familiarizarmo-nos com a sua perceção geral da aplicação e da nossa marca e utilizar essas informações para melhorar a aplicação. Só podemos ver o seu nome de utilizador da app store, classificações, comentários e quaisquer outros detalhes que decida partilhar connosco ou disponibilizar publicamente. A menos que o solicite, não associamos estas informações às credenciais da sua conta ou a quaisquer outras informações suas que detenhamos. Ao solicitar apoio ao cliente, poderemos utilizar os seus dados para dar seguimento ao seu caso e orientá-lo através do nosso processo de apoio ao cliente, de acordo com a secção Dados de Apoio ao Cliente abaixo. Consideramos que o processamento dos dados das classificações e comentários se baseia num interesse legítimo da Philips e é legal ao abrigo do Artigo 6.1. (f) do Regulamento (UE) 2016/679. Dados de Apoio ao Cliente Quando necessitar de apoio ao cliente, poderemos pedir-lhe que nos forneça informações relacionadas com a sua utilização dos nossos Serviços, incluindo a sua interação com a Philips, e a forma de o contactar para podermos prestar o apoio necessário. Operamos e fornecemos os nossos Serviços, incluindo a prestação de apoio ao cliente e a melhoria, correção e personalização dos nossos Serviços. Também utilizamos as suas informações para lhe responder quando nos contacta. Consideramos que o tratamento dos seus dados de Apoio ao Cliente é necessário para a execução de um contrato do qual é parte e é lícito nos termos do artigo 6.1.(b) do Regulamento (UE) 2016/679. Em alguns casos, consideramos que o processamento dos seus Dados de Apoio ao Cliente se baseia num interesse legítimo da Philips e é legal ao abrigo do Artigo 6.1. (f) do Regulamento (UE) 2016/679. Dados Combinados Podemos combinar os seus dados pessoais, incluindo Dados de Conta, Cookies, com dados recolhidos durante as suas interações e utilização dos canais digitais da Philips, tais como redes sociais, websites, emails, aplicações e produtos conectados, incluindo os seus endereços IP, Cookies, informações sobre dispositivos móveis, comunicações em que clica ou toca, detalhes de localização e websites que visita. Utilizamos os seus Dados Combinados para melhorar o conteúdo, a funcionalidade e a usabilidade da Aplicação, do(s) Dispositivo(s) e dos Serviços, bem como para desenvolver novos produtos e serviços. Neste caso, consideramos que o processamento dos seus Dados Combinados se baseia num interesse legítimo da Philips e é legal ao abrigo do Artigo 6.1. (f) do Regulamento (UE) 2016/679. Antes de processar quaisquer Dados Sensíveis para os fins mencionados nesta secção, iremos informá-lo e solicitar o seu consentimento explícito, de acordo com o artigo 9.2.a. do Regulamento (UE) 2016/679, e a Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, de Portugal Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Se o utilizador consentir em receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips que possam ser relevantes para o utilizador com base nas suas preferências e comportamento online, poderemos enviar-lhe comunicações de marketing e promocionais por email, telemóvel e outros canais digitais, como aplicações móveis e redes sociais. Para podermos adaptar as comunicações às preferências e ao comportamento do utilizador e proporcionar-lhe uma experiência mais relevante e personalizada, poderemos analisar os seus Dados Combinados. Antes de lhe enviarmos comunicações promocionais, pediremos o seu consentimento. Permissões A Aplicação pode solicitar a sua permissão para aceder às capacidades de armazenamento, sensores ou outras funcionalidades do seu dispositivo móvel (por exemplo, fotografias, câmara, Wi-Fi, geo-localização ou Bluetooth). Solicitamos o acesso quando é estritamente necessário para prestar os Serviços, tal como descrito abaixo. Bluetooth. A Aplicação requer uma ligação Bluetooth para conectar o dispositivo à Aplicação. Pode, a qualquer momento, bloquear a sua ligação Bluetooth através das definições do seu dispositivo móvel.

Localização geográfica geral. Os sistemas operativos Android requerem uma localização geográfica geral para conectar a Aplicação ao seu dispositivo. No entanto, a Philips não processará esses dados de forma alguma. Os dados permanecerão armazenados na Aplicação no seu dispositivo móvel, onde a Philips não terá acesso aos mesmos. Se eliminar o perfil do seu filho e/ou a Aplicação, os dados serão eliminados do seu dispositivo móvel.

Gravações de Áudio ou Microfone. Ao jogar os jogos de escovagem da Aplicação, o seu filho pode desbloquear recompensas, incluindo uma opção para o Sparkly imitar a voz do seu filho. A Aplicação necessita de acesso ao microfone do seu dispositivo para gravar voz e suportar esta recompensa. No entanto, a Philips não processará nem armazenará esses dados de forma alguma. A Aplicação também não armazenará estes dados.

Fotos e Multimédia. Se pretender adicionar uma fotografia ao perfil do seu filho, a Aplicação pode pedir autorização para aceder à sua câmara ou galeria de fotografias. Como condição técnica prévia, os sistemas operativos Android podem pedir autorização para vídeos, mas a Aplicação só utilizará a autorização para aceder à sua câmara para tirar fotografias. A Philips não processará de forma alguma a fotografia de perfil da criança. Os dados permanecerão armazenados na Aplicação no seu dispositivo móvel, onde a Philips não terá acesso aos mesmos.

Ficheiros. A Aplicação requer acesso aos seus ficheiros para armazenar as configurações de idioma e outros ficheiros que a Aplicação utiliza para funcionar (por exemplo, gráficos, ficheiros multimédia ou outros ativos de programa de grande dimensão). Se eliminar a Aplicação, os dados serão eliminados do seu dispositivo móvel.