Terms of use IPL Lumea app

Agradecemos o seu interesse no Lumea IPL. Este Philips Lumea IPL é-lhe proporcionado pela Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdão, Países Baixos. Disponibilizamos esta Aplicação para lhe fornecer ajuda personalizada para a utilização do Lumea. Existem apenas algumas regras e restrições que agradecemos que tenha em atenção.



O que esta aplicação lhe proporciona:



Fornece-lhe informações acerca dos produtos Philips Lumea Permite-lhe comunicar com a Philips relativamente a questões relacionadas com o seu Lumea Ajuda a configurar o dispositivo de forma a obter os melhores resultados, em função do seu tom de pele e cor do pêlo Mantém um registo dos tratamentos anteriores e futuros, apresentando-os num plano de tratamentos claro Alerta para os próximos tratamentos, enviando-lhe notificações

Aconselhamo-lo a continuar a ler; ao utilizar a Aplicação, está a aceitar os termos conforme mencionados abaixo.



Outras coisas que deve saber sobre esta Aplicação:



Privacidade: tenha em atenção que existe uma declaração de privacidade distinta para esta aplicação. Aconselhamos vivamente a ler a referida declaração.



Licença: pode utilizar esta aplicação para a finalidade acima descrita.



Terceiros: é possível que ao utilizar esta Aplicação esteja (também) a utilizar um serviço, transferir um componente de software ou adquirir bens fornecidos por terceiros. Tenha em atenção que esses terceiros poderão ter as suas próprias regras e restrições aplicáveis, separadas destas condições de utilização.



Garantias: o nosso objectivo é oferecer-lhe uma óptima Aplicação e uma óptima experiência enquanto utilizador da Aplicação. Salientamos que podemos fornecer-lhe a Aplicação apenas "tal como está". Embora gostássemos de oferecer garantias em relação à Aplicação e ao seu conteúdo, infelizmente não podemos fazê-lo.



Responsabilidade: apesar de toda a confiança que depositamos na nossa Aplicação, há sempre a possibilidade de algo não funcionar como é suposto. Se, por algum azar, a Aplicação não funcionar ou algum conteúdo se perder, apresentamos as nossas sinceras desculpas. Compreendemos que isto causa incómodos. Infelizmente, não podemos assumir qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes da utilização da Aplicação. NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS, SOB QUAISQUER CIRCUNSTÂNCIAS, POR QUANTIAS QUE ULTRAPASSEM AS TAXAS PAGAS NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO.



Conteúdos do utilizador: ser-lhe-á solicitado que seleccione o seu tom de pele e cor do pêlo. Com base nas suas informações, a Aplicação irá recomendar as definições do produto mais adequadas. A Aplicação registará os seus tratamentos anteriores e futuros com base nas informações que fornecer. Estes conteúdos do utilizador não serão partilhados publicamente.



Dispositivos desbloqueados: Esta Aplicação não se destina à utilização em dispositivos com um sistema operativo que já não corresponde à norma predefinida ("Dispositivos desbloqueados"). Concorda que não irá tentar instalar ou utilizar a Aplicação num Dispositivo desbloqueado. Qualquer tentativa de instalação ou utilização da Aplicação num Dispositivo desbloqueado constitui uma violação destes termos e pode resultar no encerramento da conta, sem reembolsos, segundo os critérios da Philips. A Philips não é responsável por quaisquer danos resultantes da utilização em Dispositivos desbloqueados.



Jurisdição: estas condições de utilização serão elaboradas, interpretadas e regidas segundo as leis dos Países Baixos, independentemente dos conflitos de disposições legais.



Divirta-se!