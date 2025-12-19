Ao longo da última década, transformámo-nos numa empresa líder focada em tecnologia de cuidados de saúde
Na Philips, o nosso objetivo consiste em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas através de inovação significativa. Visamos melhorar 2,5 mil milhões de vidas por ano até 2030, incluindo 400 milhões em comunidades desfavorecidas.
Enquanto empresa de tecnologia, nós – e os nossos licenciados de marca – inovamos para as pessoas com uma firme convicção: existe sempre uma forma de melhorar a vida.
Na Philips, o nosso objetivo é proporcionar um valor superior e a longo prazo aos nossos clientes e acionistas, ao mesmo tempo que agimos de forma responsável em relação ao nosso planeta e à sociedade, em parceria com os nossos acionistas.
Inovar para enfrentar os desafios dos cuidados de saúde globais
Contamos com uma herança de inovação revolucionária, da qual muito nos orgulhamos, que remonta há quase 130 anos.A inovação significativa – focada nas necessidades dos nossos clientes – continua a estar no centro de tudo o que fazemos.
~9%of sales invested in R&D in 2025
Transforming healthcare deliveryPhilips was named a Clarivate Top 100 Global Innovator ™ 13th year in a row.Ler mais
676Medtech patent applications in 2025
MedTech patent filingsPhilips was the #1 company with European Patent Office in 2025.Ler mais
~50%software/data science focus in R&D in 2025
Trust and innovation go hand in hand79% of healthcare professionals are optimistic that AI could improve patient outcomes, but trust in the technology must be earned – so how to do this?Ler mais
53,000patent rights
People- and patient-centric innovationWe focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.Ler mais
No entanto, numa indústria em constante mudança como a nossa, raramente conseguimos inovar de forma isolada. Cada vez mais, inovar significa estabelecer parcerias com prestadores de cuidados de saúde, startups, universidades (nomeadamente, hospitais universitários) e outras empresas.
Enquanto empresa responsável, operamos de forma sustentável e em conformidade com elevados padrões ambientais, sociais e de governação (ASG). A sustentabilidade é, cada vez mais, uma parte integrante da forma como fazemos negócios, nas nossas próprias operações e nas operações de terceiros, juntamente com os nossos parceiros.
O sucesso contínuo da nossa empresa depende de um ambiente onde cada funcionário se sinta valorizado, respeitado e capacitado para contribuir plenamente.
A nossa estrutura de gestão combina liderança responsável e supervisão independente
Os produtos vêm e vão. As tecnologias mudam. Ainda assim, a Philips mantém a sua essência:criar inovações significativas que melhoram a saúde e o bem-estar das pessoas.
Na Philips, queremos que as pessoas sejam saudáveis, vivam bem e desfrutem da vida. Somos uma empresa de tecnologia que se preocupa com as pessoas e com o planeta.