O branqueamento é o procedimento mais solicitado actualmente pelos pacientes dentários e a Philips responde com o branqueamento Zoom, o branqueador de aplicação no consultório mais solicitada por pacientes¹ em todo o mundo. Colaborámos com dentistas para criar tratamentos de branqueamento dentário inovadores e eficientes que proporcionam os melhores resultados.



Branqueamento Zoom, FlexCare Platinum – independentemente do que os seus pacientes procuram, os produtos Philips Oral Healthcare disponibilizam-lhe as ferramentas necessárias para criar um círculo virtuoso de saúde oral geral que deixará os seus pacientes tão satisfeitos com os resultados, que irão recomendá-lo aos seus amigos.

1 Nos E.U.A.