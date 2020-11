Cerdas com aviso indicam aos pacientes que é necessária uma nova cabeça de escova



Até as cerdas extra macias nas cabeças da escova Philips Sonicare têm de manter uma certa rigidez para remover eficazmente a placa dentária. Estudos demonstram que as cerdas começam a perder a sua rigidez devido à deformação e ao desgaste após três meses de utilização normal, apesar de estas alterações serem visíveis apenas com um microscópio. As nossas cerdas azuis com aviso foram concebidas para fornecer uma indicação visual desta deterioração microscópica, permitindo que os pacientes saibam quando devem substituir a cabeça da sua escova.